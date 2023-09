Christian Chávez se disculpa y responde a críticas por vestir traje de charro rosa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Christian Chávez, miembro de RBD, respondió a las críticas por haber usado un muy parecido traje de charro color rosa, durante el último concierto de la agrupación.

Muchos se molestaron, incluyendo a la “reina” de la Federación Mexicana de Charrería, Luisa Echevarría.

“Yo, Luisa Echevarría, reina de la Federación Mexicana de Charrería, me dirijo a ti @christianchavezreal, con todo el respeto y la admiración que te tengo por ser tú y tus compañeros un grupo de mexicanos exitosos que han trascendido fronteras en nombre de México. Con ese mismo respeto, te invitamos a que portes nuestra indumentaria, la de los charros, conforme a nuestros cánones y que nos permitas ser reconocidos en el mundo a través de tu arte, también, por la elegancia de nuestros trajes. ¡Viva México!”, escribió en Instagram.

Muchos usuarios la criticaron, al señalar que si hubiera sido otra persona, no lo criticaría, además de que no violó el reglamento de la federación sobre la vestimenta de charro, el cual indica que se prohíbe estar “medio vestido de charro, usar pantalón charro con tenis, pantalón charro sin camisa, no llevar corbata o portarla en la copa del sombrero, usar traje de charro con gorra o cualquier otro que no sea el sombrero de charro, quitarse la chaqueta, quedar en chaleco y todo aquello que vaya en contra o atente al buen uso del atuendo nacional”.

Chávez respondió a las críticas con un video en Instagram, donde aclaró que su vestimenta no tenía relación con la del charro mexicano, pues tiene otras características y sólo hacía el video para aclararle el punto a las personas que se sintieron ofendidas.

“Lo siento mucho”, señaló.