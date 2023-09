Gary Wright y George Harrison: más allá de la música

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El tecladista y cantante estadunidense Gary Wright, fundador en Inglaterra del conjunto de soul psicodélico Spooky Tooth, murió a los 80 años en su hogar de Palo Alto, California.

Gary Wright, quien grabó y compuso piezas con George Harrison tras el rompimiento de Los Beatles, realizó varias giras en este siglo con las bandas del también exbeatle y baterista Ringo Starr.

Conocido como “El tejedor de sueños” por su álbum The Dream Weaver (1975), grabó cerca de 15 discos de larga duración. En 2014 publicó sus memorias en el libro Dream Weaver: A Memoir; Music, Meditation, and My Friendship with George Harrison (Tejedor de sueños: Una biografía; música, meditación y mi amistad con George Harrison, 256 páginas).

Hijo de madre cantante, Gary Malcolm Wright había nacido en Nueva Jersey donde desde pequeño participó en musicales, como Fanny (1954). De joven viajó a Alemania para estudiar psicología y en 1967 visitó Londres, en plena ebullición del rock inglés. Para Spooky Tooth (Diente espectral) compuso rolas bien recibidas que interpretó con el vocalista Mike Harrison y el guitarrista Luther Grosvenor, entre ellas “The Weight” (La carga), clásica de los canadienses-gabachos The Band.

Con George Harrison

Luego de romper con Los Beatles, George Harrison lo llamó a colaborar con él en “Isn’t It a Pity” (¿No es una pena?) para su álbum triple de 1970 All Things Must Pass (Todas las cosas deben pasar), en el cual tocaría profusamente.

Había sido presentado al “guitarrista invisible” por su colega bajista, el teutón Klaus Voormann, desde sus años estudiantiles en Hamburgo. Entre George y Gary surgió un afecto que trascendió lo musical, ya que ambos realizaron juntos varios viajes a India para compartir su búsqueda espiritual.

Gary Wright también tocó el piano en “It Don’t Come Easy” (No viene fácil) que produjo George Harrison a Ringo Starr. Asimismo, Wright fue el pianista que grabó una de las más bellas baladas de todos los tiempos, escrita por Pete Ham y Tom Evans del grupo Badfinger: “Without You” (Sin ti), con la sensacional voz de Harry Nilsson para el álbum “Nilsson Schmilsson” de 1971.

Una de las mejores piezas optimistas de Harrison la grabó en su octavo álbum homónimo, “If You believe” (Si tú crees). En su biografía I Me Mine de 1982, la única mención a Gary Wright aparece en la página 358 con la letra de esa pieza. Dice George Harrison:

“SI TÚ CREES –fue escrita con Gary Wright en Inglaterra el primer día del año 1978. Él me dijo: ‘Aquí tienes una partecita que hice, ¡no sé si le puedas sacar algo de jugo!’. La tocó para mí y la convertimos en canción aquella misma noche. Yo escribí los versos posteriormente en Hawaii.”

La muerte del amigo

A la muerte de Harrison (29 de noviembre de 2001), Wright dio a conocer un tema inédito compuesto por ambos. En su sitio oficial, escribió:

“Una luz se ha apagado en el mundo hoy con la pérdida de mi amigo George. Nos conocimos en 1970 cuando toqué con él para el álbum triple 'All Things Must Pass'. De inmediato nos convertimos en amigos íntimos y así permanecimos a lo largo del tiempo. George fue mi mentor espiritual y el que me presentó a mi gurú Paramahansa Yogananda. Yo estoy en deuda con él y lo estaré por el tiempo venidero al haber tenido esa cortesía conmigo.

“George y yo escribimos canciones juntos que salieron en sus álbumes personales, y él también tocó guitarra y produjo para mí muchos de mis propios álbumes, por ejemplo Footprint (Huella), Who I Am (Quién soy) y First Signs of Life (Primeras señales de vida). Incluyo aquí [en este sitio oficial] copias de algunas de las letras que al alimón redactamos a comienzos de los setenta, como ‘To Discover Yourself’ (Para descubrirte a ti mismo).

“Su música, su increíble sentido del humor y su profundidad creativa se quedarán por la eternidad en mi mente y debo decir que lo extraño como el querido gran amigo que era. A George le preocupaba de sobremanera la humanidad y vivía su existencia de esa forma.

“Siempre se hallaba al tanto de los que sufren, de los demás, y se daba a sí mismo, sin dudar de quiénes lo necesitasen. Ya sea organizando conciertos, como el que hizo a beneficio de los refugiados de Bangla Desh, o para cualquier amigo con problemas.

“Un Beatle, un amigo, un humanista, un enorme artista y músico, George siempre tendrá un lugar en mi corazón y en el de aquellos que amaron su música y lo quisieron. Que Dios guíe tu camino, el amor ilumine tu música y sean tu música y tu vida un faro para iluminar e inspirar a la gente por siempre. Tu humilde amigo…”

El deceso de Gary Wright ocurrió el lunes 4 en su hogar de Palo Alto, California. El hijo del artista, Justin Wright, informó que llevaba seis años batallando contra el Parkinson y la demencia.

“Descúbrete a ti mismo”, canción de Harrison y Wright: