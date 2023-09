“La censura, una práctica de todos los Estados”: exposición en la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A lo largo de la historia han prevalecido diversas formas e intentos por evitar la difusión y circulación de las ideas. Así lo muestra la exposición “La censura en México a través del tiempo: de la Inquisición al Tribunal Liberal”, abierta en la Biblioteca Nacional de México (BNM), en Ciudad Universitaria.

Curada por los investigadores Manuel Suárez Rivera y Felipe Bárcenas García, la muestra tiene como propósito provocar la reflexión ante este fenómeno social que, a decir de Suárez, jefe del Fondo Reservado de la BNM, es “inevitable”.

A través de un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el también estudioso del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, indica que la censura “se ha dado desde que existe la sociedad y es importante reflexionar que se debe tener la libertad de expresar lo que uno piensa, siempre en un marco de respeto”.

Agrega que la exhibición es una invitación a ver cómo se han dado los momentos de censura en México a lo largo del tiempo, desde la Inquisición, o las religiones que han buscado detener ideas contrarias a las suyas, hasta la actualidad donde hay “muchos tipos” de censura.

Se reúnen alrededor de 50 documentos, el más antiguo de 1572. Se trata del edicto mediante el cual el rey Felipe II de España establece el Tribunal de la Inquisición en Nueva España. Hay un dictamen que prohíbe el libro “Misterios de la Inquisición”, una obra traducida al español en 1845, publicada por la imprenta de Ignacio Cumplido en 1850.

Asimismo, se puede ver un documento en el cual se intentó poner a la población en contra de Miguel Hidalgo por haber iniciado la guerra de Independencia. Hay libros tachonados, cortados, rayados e íntegros, considerados “joyas en la historia de la censura en nuestro país”, que forman parte del acervo de la BNM, a cargo de la UNAM.

Se pone especial énfasis, añade la máxima casa de estudios, en el periodo de 1821 a 1855, en el cual se estableció un régimen que “solicitaba censura previa a publicaciones de temática específica y consideraba sanciones a quienes divulgaran contenidos contrarios a la Iglesia católica o el Estado”. Hubo títulos calificados como prohibidos, otros ejemplares con “expurgos” (tachaduras a secciones del libro que no debían leerse, hechas por los censores).

Por su parte, Bárcenas García, indica que la censura se mantiene en nuestros días en cualquier soporte, sea impreso, manuscrito o digital, “es una práctica de todos los Estados sin importar si es antiguo, nuevo, conservador o liberal”.

Quizás el término no esté hoy en el lenguaje político como sí lo estuvo en el siglo XIX, dice, “sin embargo, hay lineamientos sobre lo que se puede o no comentar”. Los límites ya no son los de hace 500 o 200 años.

De hecho, a decir de ambos investigadores, en la actualidad cada persona es responsable de lo que publica, aunque exista un marco regulatorio sobre lo que se puede o no decir como los mensajes de odio o racismo. Y las propias redes sociales son en sí mismas una suerte de Inquisición que revisa los límites.

La exposición “La censura en México a través del tiempo. De la Inquisición al Tribunal liberal”, estará abierta hasta diciembre próximo en la planta baja del edificio del Fondo Reservado de la BNM en la UNAM, de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas. Entrada libre.