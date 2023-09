“Se va AMLO, lo malo es que vamos a seguir en las mismas”: Zabaleta en El Lunario

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su presentación en la única fecha septembrina de Susana Zabaleta en El Lunario, la artista se congratuló de que AMLO dejará pronto la Presidencia y el público le respondió con una ovación. “Mejor no graben porque al rato voy a tener encima a Hacienda”, dijo y de inmediato replicó: “Lo malo es que vamos a seguir en las mismas, pero, bueno, va a llegar una mujer”.

Suzana Zabaleta brindó la noche de este jueves su espectáculo Fantasía Española, en el que recorrió baladas, boleros, zarzuelas y hasta un breve homenaje a su maestro Armando Manzanero.

El espectáculo musical también incluyó sorpresas, como una bailaora, un cantaor y hasta bel canto.

Con un Lunario lleno, la show woman, ataviada en body-pantalón negro, dio muestras de su gran capacidad vocal y artística con un programa de 18 temas.

En poco más de dos horas de espectáculo y con la íntimidad que se vive en El Lunario, espacio que acerca a artistas con el público, la Zabaleta platicó y bromeó en los cortes entre temas en los que por ratitos se percibía un coqueteo con el stand up. Eso sí, la muletilla “chinguen a su madre” es su constante.

Una experiencia inmersiva es lo que estamos viviendo gracias a la presencia de la bailaora María Juncal uD83EuDD29@SusanaZabaleta pic.twitter.com/Qis3QWOBTe — Lunario (@LunarioMx) September 8, 2023

Inició con el tema “Esas lagrimas son pocas” seguida de “Traguito”, para hacer una breve introducción con su público y recordar, entre bromas, que “afortunadamente” Andrés Manuel López Obrador pronto se irá de la Presidencia.

En seguida comentó: “Perdón, no se puede hablar, mejor no graben porque mañana voy a tener encima a Hacienda con ‘No me pagaste en este año’, ‘Pero todavía no había nacido’, ‘No importa, no pagaste, pendeja’… ‘¡Chingas a tu madre, pinche viejito!’”. Después replicó: “el pedo es que vamos a seguir en las mismas, pero, bueno, va a llegar una mujer”.

En 2018, Zabaleta declaró entusiasmada que había votado por López Obrador y lo justificó comentando entonces que “yo creo que a la cultura nos va a ayudar muchísimo”; un año después se retractó y en entrevistas recientes ha afirmado que el de la llamada 4T es “el peor gobierno para la cultura”.

El espectáculo continúa

La noche siguió con un cover de ‘Kumbala’, de Maldita vecindad, y después con un breve homenaje al compositor Armando Manzanero, antes de ‘Todavía’. Y continuó con ‘Mensajes en el mar’, ‘No reunciaré’, ‘Mi amante amigo’ (en la que dijo “ésta va a doler”, quizás en referencia a su última ruptura personal) y ‘Señora’.

Después dio paso a su primer invitado, el tenor nacional Leonardo Sánchez, quien entró a escena con dos temas que realizó de manera impecable: ‘Granada’ y ‘No puede ser’, este último hecho famoso por los “Tres Tenores” (Plácido Domingo, José Carreras y Luciano Pavarotti). Los aplausos lo colmaron.

La Fantasía Española continuó; Zabaleta cambió atuendo, un ceñido vestido rojo con vistas en negro y corte español, para mostar a otra invitada más, la bailaora María Juncal, quien acompañada de un cantaor dio muestra de su trabajo en el tablado, llevándose los aplausos del público por la tremenda ejecución. Al final invitó a los presentes a visitarlos en el Tablao Juncal Flamenco, de la colonia Roma.

uD83DuDE0D Siempre un deleite estás en presencia de @SusanaZabaleta pic.twitter.com/yQFeSSgJNC — Lunario (@LunarioMx) September 8, 2023

Continuó Zabaleta con “Un año de amor”, “No notas que estoy temblando”, “Insensatez”, “La bien paga”. Para “Se nos rompió el amor”, Maria Juncal salió de nueva cuenta a acompañarla en escena. Luego siguió con “Ese hombre” y cerró, con toques de pop y humor, con “Macarena”.

Zabaleta regresará a El Lunario antes de que culmine el año, pero será con un espectáculo tropical al lado de La Sonora Dinamita. La fecha está por confirmar.