Hallan muerto a James Kottak, exbaterista de la banda alemana Scorpions; esto es lo que se sabe

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – James Kottak, exbaterista de la banda alemana de metal Scorpions, fue encontrado muerto a los 61 años la mañana de este 9 de enero en su casa en Louisville, Kentucky, Estados Unidos.

Se desconoce la causa oficial de la muerte de quien también participara en la banda Kingdom Come.

El deceso del músico fue confirmado al portal TMZ por su hija Tobi, quien no dio más detalles.

El portal Metal Sludge, primero en reportar el deceso, informó que el músico habría muerto de un aparente paro cardiaco.

Kottak acompañó a Scorpions durante 20 años de carrera. Fue parte de los lanzamientos de discos como Moment of Glory, Sting in the tail y Acustica, entre otros.

Kottak nació en 1962 en Estados Unidos. Debutó en la música en 1987 con la banda Kingdom Come, pero saltó a la fama hasta 1996, cuando se unió a una de las bandas de rock más reconocidas en Alemania: Scorpions, junto a Ralpj Rieckermann, Klaus Meine, Matthias Jabs y Rudolf Schenker.

Pero Kottak fue expulsado de la banda en 2016 por sus problemas de alcoholismo, según The Daily Mail. Fue reemplazado por Mikkey Dee.

De hecho, estuvo preso en 2014, después de ser arrestado en Dubái, Emiratos Árabes, por comportamiento ofensivo, según la BBC, que indicó que Kottak había insultado al islam mientras estaba alcoholizado durante una gira de Scorpions en aquel país. Tuvo que pagar una fianza de 550 dólares.

“No hablamos de separarnos hasta noviembre o algo así. Me sorprendió mucho”, comentó en una entrevista con el podcast The Metal Voice, a principios de abril de 2023.

Se prevé el regreso de Scorpions a México para el festival de música Vive Latino.