Odin Teatret, sus 60 años en un encuentro escénico en México

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La afamada compañía Odin Teatret, fundada por el director Eugenio Barba en octubre de 1964, en Oslo, Noruega, cumplirá 60 años y ya está en México para celebrarlo durante el Tercer Encuentro Escénico LArtEs Confluencias 2024” a iniciarse este sábado 13 de enero, bajo la coordinación del director y pedagogo teatral Jaime Soriano.

Exasistente del director polaco Jerzy Grotowski (Polonia, 1933-Italia, 1999), con quien también se formó Barba, y fundador y director del Laboratorio de Artes Escénicas que lleva el nombre del director polaco, Soriano dice a Proceso que el principal objetivo de este encuentro es “hacer llegar a las nuevas generaciones una agrupación que es ejemplo de persistencia y sobre todo de continuidad de una línea de tradición iniciada no sólo en 1964, cuando se forman como agrupación, sino desde antes cuando Eugenio Barba trabaja con Jerzy Grotowski durante tres años”.

El poder transmitir a los jóvenes que se están formando en las artes escénicas la herencia que, incluso antes de Grotowski, ya trae Barba. Al mismo tiempo, añade Soriano, se trata de que puedan compartir lo que un grupo “de este tamaño y esta edad” ha seguido desarrollando tanto en la parte artística como pedagógica, porque en este caso son indisociables.

Y es que el Odin Teatret, con su director y las actrices Julia Varley y Else Marie Laukvik, participan en el Tercer Encuentro impartiendo talleres; dando espectáculos didácticos demostrativos como “El hermano muerto”, el sábado 13, “El eco del Silencio”, domingo 14, y “La alfombra voladora”, lunes 15; asimismo, la obra teatral “Compasión” martes 16 y miércoles 17, todas en el Teatro Varsovia, a las 20:00 horas.

Barba. Entrega total. Foto: Facebook

Se desarrollará un Encuentro con directores de teatro, otro más con coreógrafos, y por supuesto habrá dos Master Class (clases magistrales) con Eugenio Barba: la primera “La tradición del imposible” y la siguiente de improvisación y composición. Ya en el mes de febrero, porque el vasto programa abarca dicho mes y también tendrá actividades en el Teatro Cervantes de la ciudad de Guanajuato.

Si bien el encuentro cuenta con bastantes actividades pedagógicas, Soriano destaca que la gente también podrá ver a la famosa compañía, que desde 1966 se mudó de Oslo a Holstebro, Dinamarca, en las funciones teatrales y en la proyección de documentales:

“El público en general los conoce y podrá tener esta oportunidad. México es el primer país del mundo donde inician sus celebraciones porque las habrá en diferentes países de Latinoamérica y Europa como Argentina, Brasil, Italia, Grecia y el mismo Dinamarca”.

Barba y su compañía se han presentado con frecuencia en México y ofrecen sus talleres de formación escénica. Durante la primera edición de este encuentro participaron Julia Varley, Else Marie Laukvik y la actriz italiana Julia Fillipo. En el 2023, se contó con Barba y Varley, que ofrecieron talleres de voz.

Teatro fundamental. Foto: Cortesía Odin Theater

Se le pregunta a Soriano si ahora, por los temas del silencio y la parte coreográfica, los talleres se dirigirán al manejo de la voz y el movimiento. Explica que habrá dos abordajes; uno utilizando el mismo lenguaje escénico con los tres espectáculos didácticos dirigidos por Barba. En “El hermano muerto” es una actriz “quien narra las peripecias y vicisitudes de lo que ha sido su trabajo creativo y su relación colaborativa con el director”.

“El eco del silencio” también tiene como protagonista a una actriz con muchos problemas vocales desde su juventud, que habla de cómo logró superarlos a partir de su propio entrenamiento vocal y ha podido trabajar esas limitaciones con nuevas posibilidades.

Y la tercera, “La alfombra voladora”, es la misma actriz que vuela con diferentes obras y describe a los diferentes personajes por los cuales ha transitado en su relación con los textos, “entonces el texto es la alfombra voladora”.

Y al referirse a las dos Master Class que darán Barba y Varley, Soriano dice que además de las demostraciones técnicas, los participantes conocerán sobre el “arte de lo imposible”, es decir, el proceso de creación de una obra desde su inicio. Refiere que, no obstante lo que pueda pensarse, la compañía Odin Teatret siempre ha tenido que luchar porque se logren sus obra pese a circunstancias adversas:

“Aunque ellos han tenido la fortuna de contar con una sede y muchas cosas así (fueron acogidos por las mismas autoridades de Holstebro), no deja de haber siempre limitaciones y ellos han podido trabajar con ellas, no con la mesa servida, sino como cuando no hay nada y todo ello con nivel creativo, con organización. Eso será en la primera Master Class y ayudará mucho a los jóvenes a darse cuenta de que no necesariamente hay que tener una especie de pasividad para recibir las becas y ya con eso basta, no, debe haber un espíritu de compatibilidad”.

La otra sesión será sobre improvisación, composición y montaje. Está dirigida a actores y bailarines con el fin de estimular su creatividad, para que no estén sólo a la espera de poder interpretar un personaje, sino que con su propio trabajo puedan elaborar propuestas. Luego vendrá el encuentro con directores y coreógrafos, todo en el Teatro Varsovia, pero no serán encuentros públicos, sino privados.

Las convocatorias para inscribirse ya están abiertas y toda la información, con horarios y sedes de los talleres, conferencias, conversatorios, funciones teatrales y proyecciones, están en el sitio https://www.lartes.mx.

Actrices escritoras

Con funciones programadas para el lunes 15 y martes 16 de enero en el Teatro Varsovia, y para febrero 6 y 7 en el Teatro el Galeón, se presentará “Compasión (Recordando a Tebas)”, con Julia Varley, dirigida por Eugenio Barba, con texto de ambos.

“Es un tríptico, tres historias grotescas, dolorosas y emblemáticas que provienen de la cotidianidad contemporánea y de la oscuridad del mito”, dice el programa.

Soriano explica en la entrevista que la obra es resultado de esa línea de tradición del actor como creador que permite a un actor dramático no depender del director como único generador de ideas o propuestas escénicas, sino que puede también escribir obras teatrales y establecer una relación colaborativa con el director.

En el caso de esta obra que lleva por subtítulo el nombre de la antigua ciudad de Tebas, es un dialogo, y a veces confrontación, entre diversos personajes representados por Varley en otros espectáculos:

“Son personajes que se negaron a morir, a terminar ahí donde quedaron en el espectáculo. A veces el actor se queda con la idea de que ese personaje podría desarrollar más y se le pudiera poner en otro contexto. Entonces hace dialogar a diferentes personajes, algunos de los últimos espectáculos del Odin”.

Y agrega que se abordan a partir del tema de la pasión, no en el sentido amoroso, sino de “cómo salir adelante ante guerras, ante tantas vicisitudes en el mundo, en la vida personal, en la vida del hombre”.

La segunda obra es “La quinta del sordo”, con texto de Else Marie Laukvik (actriz noruega integrada al Odin Teatret desde su origen) y Barba, interpretada por ella y otros dos actores. Tendrá funciones el martes 6 y miércoles 7 de febrero en el Teatro del Bosque Julio Castillo.

Barba y el elenco. Dirección y actuación. Foto: Cortesía Odin Theater

“…Es un Capriccio teatral sobre Goya. El Capriccio es un género artístico que se desarrolló en el siglo XVI en la música, la arquitectura y la pintura”, se lee en la presentación.

Agrega Soriano que a las haciendas en España se les da el nombre de quinta, y la palabra Capriccio (capricho) viene de la serie de grabados realizados por Francisco Goya como una crítica a la sociedad de su época.

“La historia la cuenta la esposa de Goya en ese último periodo de su vida donde él ya estaba sordo y habla de cómo ella sufrió de alguna manera el maltrato y cómo pudo, a pesar de eso, motivar al pintor para confrontar su sordera y sus momentos tormentosos como artista plástico.

“Entonces está ella y el personaje de Goya. Hay una escena donde él quiere aprender a tocar el cuatro, que es un instrumento musical, pero no oye nada y eso produce una serie de situaciones. Pero lo importante es que se va a conocer mucho de la historia y del contenido pictórico de este artista español a través de la mujer, porque es la representación de la esposa”.

En cuanto a las películas, se proyectarán en el Teatro Lúcido el jueves 1 de febrero, “El arte de lo imposible”, dirigido por Elsa Kvamme, sobre la fundación del Odin Teatret y cómo se desarrolló hasta ser considerado “uno de los grandes innovadores del teatro moderno; y en el mismo espacio “Zona límite. Borderland”, de Stefano di Buduo, quien estará presente en la proyección, y documenta el “inusual proceso teatral” creado durante 9 días y 9 noches por Barba, el Odin Teatret y la actuación de los habitantes de la ciudad, podrá verse el viernes 2 de febrero.