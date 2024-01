Tras 6 meses sin pago, artistas de Alas y Raíces dicen: #YaPagaSeCult

Ciudad de México (Proceso).- Colectivos artísticos de Ciudad de México y Veracruz alzan la voz al no recibir, desde hace seis meses, el pago por sus labores en el programa “Alas y Raíces” de la Secretaría de Cultura.

En respuesta, se aduce que el tema es de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al no liberar los montos.

Entre “peras y manzanas”, la precariedad de por medio en el ámbito cultural.

Luego de medio año, artistas de 18 colectivos jarochos y de la agrupación civil #NoVivimosdelAplauso en esta ciudad continúan su protesta pacífica, luego de aguardar el pago de servicios realizados entre mayo y junio de 2023.

Si bien en noviembre 5 un total de 23 colectivos recibieron pago total, el resto aún espera, como lo dieron a conocer el 31 de diciembre pasado con una carta pública y protesta pacífica frente a las puertas de instituciones estatales en el puerto de Veracruz (https://www.proceso.com.mx/cultura/2023/12/31/artistas-veracruzanos-exigen-la-secretaria-de-cultura-pagos-pendientes-321270.html). En la misiva se lee:

“Fueron 23 proyectos registrados, 15 talleres con valor de 22 mil pesos cada uno; dos presentaciones artísticas con valor de 12 mil pesos; una función de narración oral por 10 mil pesos. De los cuales, sólo se han pagado cinco proyectos. No basta con la raquítica agenda cultural y el bajo presupuesto en el estado, sino que prevalece el maltrato gubernamental contra las y los trabajadores del sector cultural estatal...

“Se exige el pago inmediato por el trabajo realizado; un trato digno, respeto y justicia laborales. Ya basta de tratar con la punta del pie a la clase trabajadora. Ya basta de presupuestos raquíticos para la Cultura en Veracruz y en México. Se solicita al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que tome cartas en el asunto y garantice las reformas necesarias para mejorar la ingeniería administrativa en el sector cultural. ‘Estamos cansados’”.

Los pagos atrasados / Cortesía Colectivo Artistas Veracruzanos

En ese documento se explica que en noviembre se les prometió pagar entre el 22 y 23 de diciembre luego que el 3 de enero, después el 10 de este mes, y la espera aún continúa.

En el documento, firmado el 9 de enero, se informa que hubo una reunión virtual con la directora del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), Silvia Alejandre, el subdirector de Educación, Antonio Gutiérrez Bonilla, y la coordinadora Nacional de Desarrollo Cultural Infantil de Alas y Raíces.

Luego de presentaciones formales y de “cifras de éxito e impacto” de Alas y Raíces, hubieron “expresiones demagógicas de solidaridad y empatía que poco resonaron con los artistas afectados”.

Ahí se lee:

“La versión continúa siendo muy similar a años anteriores, explican que ellos no tienen control sobre el recurso y que los pagos fueron atrasados debido al ‘Ambiente Controlado’ que comienza a partir de octubre, momento en que los pagos se detienen y se van liberando en la medida que Hacienda abre su sistema, se excusan ellos solos la enorme presión financiera que ha tenido como consecuencia esta situación de impacto.

“Durante la reunión los afectados alzaron la voz en repetidas ocasiones formulando la misma pregunta: ¿por qué el interés de comunicarse con nosotros hasta ahora? Qué van a hacer ustedes como instituciones culturales para protegernos en el futuro? Las respuestas fueron insatisfactorias para la mayoría, el silencio es culpa de algún eslabón del sistema y para proteger a los artistas se plantea adelantar las fechas de videncia de contratación de profesionistas, nada se habló sobre mejorar las condiciones laborales para los trabajadores de la cultura en México por medio de un pago justo en tiempo y forma por su proyecto, ni obligarlo a esperar seis meses o más, para recibir la retribución monetaria por todo el trabajo, recursos y pasión invertida”.

Y tras lanzar la pregunta si se cumpliría el pago del 10 de enero (mismo que no sucedió), se afirmó se mantendrían a la expectativa junto a los #YaPagaSECULT, #ArtistasVeracrus y #NoVivimosDelAplauso, más los nombres de los firmantes:

Bawixtabay Torres Chacón, Joana Bautista Pérez, Guillermina Reyes y Elly Yasodara, Ana Lilia Hernández, Gerardo Arturo Uscanga Ramírez, Manuel Tapia Galarza, Edith Torres Leal, Daniela Garza González y Adriana Jiménez Arellano, Miriam Rangel Durán, Linda Mujica Leal, Claudia Alonso Martínez y Arely León, Dania Armida Mena Meza, Serpiente emplumada (Enrique Vázquez), Tinglado Teatro (Juan Pablo Solano), Marisol Torres Gaxcon, Junglas Aeda (Gabino Espinoza Bonilla), José Demetrio Bautista Jiménez, Óscar Jadiel Hernández Castillo, Adalis Rosas Martínez, Nahum Castillo González, José Manuel Cruz Amaro, Arminda Vázquez Moreno, Karina Contreras González.

Retroceso

En entrevista con Proceso hablaron Daniela Garza González, representante de la dupla “Adriana y Daniela”, de arte terapia; la artista independiente Bawixtabay Torres Chacón, quien realizó trabajos en Casma; Gabino Espinosa, de la agrupación artística Juglans Aeda que participó en el marco de la actividad “Nidos”; Manuel Tapia, de Tapia Ediciones, quien brindó talleres de collage a niños en telesecundarias; y Florina Piña, miembro del movimiento #NoVivimosDelAplauso, quien acompaña a los artistas.

Dijeron que el problema no es el trabajo, pues aman lo que hacen, y coincidieron en el aporte de sus labores orientadas a cultivar y/o sanar un tejido social, además de que las convocatorias de Alas y Raíces es noble, pues aborda temáticas contra el racismo, clasismo, género, y otros temas que se han puesto sobre la mesa en los últimos años y que son necesarios.

Protesta laboral / Cortesía Colectivo Artistas Veracruzanos

Sin embargo explicaron que después de varios meses de “mucha paciencia”, hartos de la incertidumbre y a punto de cerrar el año fiscal 2023, se tuvieron que movilizar porque hubieron fechas para pagos --a pesar de reuniones con autoridades-- que no se cumplieron. El pago por sus labores debió quedar listo en julio pasado.

Y aunque la organización surgió de los artistas de Veracruz, afirmaron que hay de otros estados en las mismas condiciones, mencionando a Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca y Yucatán.

Piña explicó:

“La ingeniería administrativa de la coordinación Nacional de Alas y Raíces regresó a la arbitrariedad de hacerte trabajar, después de meses se arman contratos --mismos que pueden ser en julio, agosto, septiembre, octubre--, y los pagos salen de manera posterior, es decir los artistas trabajamos mucho antes, y los pagos salen mucho después.

“Y aquí hay que mencionar algo: Guillermina Suárez, quien es la coordinadora nacional del programa actual, trabajó de la mano con José Antonio Rodríguez Frino, el anterior titular de Alas y Raíces, con quien (los colectivos) #NoVivimos delAplauso, Asamblea por las Culturas y Moccam (Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México) logramos convenir que se movilizara esa ingeniería de documentación de trabajo y el pago estaba en promedio dos meses.

“Si ya con Rodríguez Frino se había logrado, lo que ella señala ahora de que no tiene que ver la Secretaría de Cultura sino Hacienda, está raro entonces ahora, pues ¿cuál es el problema? Que si la comunidad cultural no se manifiesta no hay presión a Hacienda”.

Ante el cuestionamiento final de si volverían a participar este año o de manera próxima, respondieron de manera unánime que es un programa que da la oportunidad de llevar la cultura a las infancias, en especial a lugares marginados o que no tienen fácil acceso a ella, haciendo hincapié en el problema administrativo.

“Además de que es un derecho participar en estas convocatorias, son muy pocas las plazas que existen para ello. Para ‘narración oral’ es una sola función, cuando al menos en Veracruz hay una riqueza en sus narradores orales. Son convocatorias raquíticas, la comunidad que se beneficia no llega al 20%, en todo caso tendrían que haber más artistas, debería ser más contundente la política estatal y nacional respecto a los pagos y los artistas, sobre todo después de la etapa de la pandemia.

“No sólo somos los hacedores, son todos los que nos acompañan, jala-cables, tramoyistas, promotores, es un entramado complejo y nos siguen precarizando como comunidad laboral”, dijo Piña.

“Ambiente controlado”

En respuesta, Guillermina Pérez Suárez, coordinadora de Alas y Raíces desde diciembre de 2021, y previamente secretaria ejecutiva de 2019 a 2021 de ese mismo programa, afirmó que está consciente de que los tiempos de pagos a profesionistas suelen ser largos, pues se piden una serie de documentación, hay fiscalización por parte de su coordinación, de finanzas de la Secretaría de Cultura, más la correspondiente de Hacienda, pero “ya están en el último proceso para que les puedan depositar esos pagos”.

Pérez, coordinadora nacional / Foto: @guipesu

Pérez Suárez, actriz y tallerista de teatro y expresión corporal con más de 17 años de experiencia, explicó que el programa de Alas y Raíces se encuentra prácticamente en toda la república, salvo en el Estado de México, con el cual no hubo convenio.

De manera directa ante los impagos y el faltante de pago a Veracruz y a artistas de 11 estados más, respondió:

--No, son menos, y en realidad no es que falten todos los profesionistas de todos los estados, faltarán un par, tres, por estado, porque las fechas de presentación fueron posteriores a julio, en general de enero a julio, todos los profesionistas con compromiso se pagaron en tiempo y forma, nuestro problema comenzó con el Ambiente controlado”.

El Ambiente controlado --según la “Guía de Operación” de la SHCP es por medidas de austeridad, racionalidad, disciplina y control presupuestario, dice:

“Son adecuaciones que realiza la SHCP para reservar recursos conforme a lo dispuesto en los ‘Lineamientos de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestario 2009’ publicados en el DOF (Diario Oficial de la Federación) del 29 de mayo de 2009”.

--En pregunta explícita, ¿qué debería de pasar para que los retrasos no sucedan más?

“Nunca nos había sucedido de llegar a enero, los pagos siempre se liquidan en diciembre (de cada año), este fue un año inusual, el ‘Ambiente controlado’ inició meses antes, usualmente es en octubre y prevemos eso, comprometemos (con la documentación) a la mayor parte de los artistas ante este tipo de situaciones. No se puede a todos porque tenemos artistas que trabajan en octubre, noviembre, diciembre.

“Los estado también aportan lo correspondiente económico, hemos logrado equilibrar esos tiempos de pago, la mitad del año con recursos de Alas y Raíces y la otra mitad con lo estatal, y lo hemos logrado así. De hecho trabajaré este año con los estados de esta manera, así evitaríamos el Ambiente controlado.

“Tenemos comunicación con coordinadores estatales de Alas y Raíces, con los profesionistas, tenemos comunicación abierta con todos”.

--¿Pero en lo administrativo tendría que cambiar para evitar estos retrasos, no sólo ahora, hablando a futuro?

--Entran muchas instancias, de todas las secretarías, de Hacienda, para revisar los procesos administrativos. Por nuestra parte hacemos en tiempo y forma todo, si no lo hiciéramos así no comprometeríamos pagos en dos días, facturas, papeleo, y aun así el tiempo, el trabajo, desde la coordinación, se hace.

Sobre las actividades para este 2024 detalló que se encuentran en estos días en pláticas con más de 20 estados; en diciembre tuvieron la primera reunión de comisión con Jalisco, cuyo convenio va avanzando, y que después del 15 de enero (“entre enero y febrero”) habrán nuevas convocatorias:

“Lamentamos que este tipo de situaciones sucedan con los artistas, rebasan lo humano y administrativo, qué podemos hacer, y siempre buscamos formas. El 2023 fue complejo, el Ambiente controlado inició mucho antes y no tuvimos cómo preverlo, este año por eso queremos que la primera parte la asumamos nosotros y los estados el segundo semestre, para asegurar.

“A los artistas espero que sigan confiando en nosotros, son nuestros aliados principales de Alas y Raíces, sin ellos no podríamos llegar a comunidades, con los agentes culturales que conocen y saben las necesidades ampliamos nuestra base de datos de artistas… esperando que estas situaciones no se vuelvan a repetir, porque es un trabajo arduo, y se puedan mejorar los procesos administrativos”.

--Dado que este año habrá cambio de administración, ¿hay algo que temer?

--No. Sabemos que hay cambio de administración, pero no podemos detenernos por eso, vamos a cumplir con tiempos de entregas y demás, no podemos parar la actividad. Alas y Raíces ha crecido mucho a nivel territorial, con convocatorias, proyectos especiales y programando actividades todo el año. La transición se dará, pero el trabajo de este año tiene que continuar”.

En la última carta pública (entregada a Proceso la noche de este jueves 11 de enero, acompañada por comentarios de artistas afectados) se lee:

“Después de seis meses de espera, cinco fechas incumplidas de pago y una reunión con la coordinadora Nacional de Desarrollo Infantil de la Secretaría de Cultura Federal, Guillermina Pérez Suárez, el pasado 10 de enero fue la fecha prometida para la entrega del recurso asignado a los proyectos elegidos para el programa Alas y Raíces 2023, y no llegó.

“Nos vuelven a fallar a 18 colectivos veracruzanos y otras decenas de estados El nuevo plazo para Veracruz es el 15 de enero ¡¡Ya no les creemos!!”.