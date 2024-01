Ilustradora colombiana miente sobre colaboración con Miyazaki y la tunden en redes (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La ilustradora colombiana Geraldine Fernández desató controversia en redes sociales tras afirmar que participó en la realización de la galardonada película “El niño y la garza”, dirigida por el maestro japonés de la animación Hayao Miyazaki y producida por Studio Ghibli.

“Hacer parte de los ilustradores de @ghiblipicture es un honor, ser la única colombiana en el proyecto del #niñoylagarza un privilegio. Gracias @ChrisDaes por todo el apoyo y a mi familia @tecnoglass por acompañarme en este viaje lleno de creatividad y emoción. Muchas más historias para recrear”, publicó en sus redes sociales.

Su historia fue retomada por parte de la prensa colombiana y ella misma concedió entrevistas a creadores de contenido en los que relató su experiencia.

Aseguró, por ejemplo, que creó 25 mil fotogramas que se incluyeron en la cinta ganadora del Globo de Oro a Mejor Película Animada.

“Hoja por hoja, escena por escena, todo a mano, algunas cosas eran digitales (…) Algo que hay que destacar de esta película es que toda la producción fue hecha a mano. Nosotros realizábamos los fotogramas y los mandábamos en una caja por encomienda internacional a Japón”, detalló.

Contó también que hizo una maestría en la Universidad de Tokio, que Miyazaki la llamaba “la colombiana” y que tuvo contacto directo con el realizador en al menos tres ocasiones.

El problema es que no hay evidencia de tales afirmaciones.

Tanto usuarios de redes sociales como medios de comunicación colombianos pusieron en duda los relatos de Geraldine Fernández, al señalar que su nombre no aparece en los créditos de la cinta.

GKIDS, distribuidora estadunidense de 'El niño y la garza', confirmó al portal especializado Cartoon Brew que el nombre de Geraldine Fernández no aparece por ningún lado en su lista oficial de créditos de la película de Miyazaki.

GKIDS, the U.S. distributor of 'The Boy and the Heron,' has confirmed to us that Geraldine Fernández Ruiz's name does not appear anywhere in their official list of credits for Miyazaki's film. Story here: https://t.co/1ls1K0G2DD — cartoonbrew.com - Animation News (@cartoonbrew) January 16, 2024