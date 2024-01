Geraldine Fernández admite que nunca trabajó con Miyazaki: “la situación se me salió de las manos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Geraldine Fernández admitió este jueves que nunca participó en la película “El niño y la garza”, dirigida por el director Hayao Miyazaki y producida por Studio Ghibli.

La ilustradora se convirtió en tendencia tras haber afirmado que fue la “única colombiana” que había participado en la cinta ganadora del Globo de Oro, para la cual en un principio afirmó haber realizado 25 mil fotogramas.

Su historia, que en un principio fue dada por cierta por medios colombianos, fue puesta en tela de juicio por usuarios de redes sociales y portales informativos, quienes calificaron de inverosímiles sus afirmaciones y cuestionaron que no apareciera en los créditos de la película.

Después de que el escándalo llegara a medios internacionales (incluso de Japón) y de que la propia Geraldine Fernández matizara en una entrevista previa que su supuesta colaboración no había sido tan grande, este jueves dio a conocer en un comunicado que todo fue mentira.

“Informo a la opinión pública, medios de comunicación, amigos y familiares que nunca existió participación en la ilustración y diseño en la película 'El niño y la garza', dirigida por el director Hayao Miyazaki.

“Todo lo sucedido fue producto de un mal ejercicio que reconozco y de lo cual estoy arrepentida, considero que mi afición y admiración por la técnica de ilustración y mi profesión como diseñadora, me animaron a comentar en círculos cerrados mi labor como ilustradora de algunas escenas”, dice el comunicado retomado por la emisora colombiana Radio Caracol.

“Hasta allí reconozco mi error, la prensa digital se comunicó conmigo y a partir de ahí todo se viralizó, situación que superó mis expectativas y me colocó en el ojo del huracán ante los medios de comunicación más importantes del pais, influencer y colegas del medio.

“Reconozco ante la opinión y resto de medios que la situación se me salió de las manos, y para mí fue muy dificil retractarme en esos momentos, logrando así impactar a mis amigos, familiares, colegas, jefes, compañeros de trabajo, entidades y sociedad en general.

“Hoy, después de una reflexión, asesoramiento y acompañamiento exhaustivo, saco fuerzas en mi interior para dirigirme a ustedes, y decir que la verdad debe salir a la luz, que todos merecen conocerla, ella nos libera y edifica sin importar las consecuencias”, añadió Geraldine Fernández, quien, sin embargo, culpó a los medios por falta de rigor.

“Esta experiencia afectaría a cualquier persona, no soy ajena a esta situación, máximo cuando los medios de comunicación considerados el cuarto poder no actuaron con la rigurosidad de verificar las fuentes, y aunado al hecho de que esta ola me tomó por sorpresa, no tuve la madurez necesaria de retractarme y tuve que seguir con la versión de haber participado en dicha cinta.

“Reitero que me siento arrepentida, expreso nuevamente mis disculpas. Agradezco el apoyo de algunos internautas, jefes, amigos, familiares, a la empresa a la cual estoy vinculada, han sido todos apoyo moral y fortaleza en estos momentos, lo cual agradezco mucho.

“Hubiese querido ser viral por algo real, pero hoy amanecimos en nuestro país con varias noticias las cuales son importantes y que afectan la integridad y el diario vivir de los colombianos, ipero esto sí que no es viral!

#Noticia | Geraldine Fernández confirma que NO participó en la película ‘El niño y la garza’. “Nunca existió participación en la ilustración y diseño”, asegura. Además, pide disculpas por todo lo ocurrido. pic.twitter.com/Ml8YjYdZOn — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) January 18, 2024

“Pido disculpas, mil disculpas por todo lo ocurrido, de ahora en adelante trabajaré arduamente para que mi talento profesional como diseñadora me preceda, creo que esa es la fórmula a seguir, lejos de las polémicas, con lealtad, con sencillez, humildad, bondad, y amor a mi profesión”, concluye el comunicado.

Geraldine Fernández también concedió una entrevista a Radio Caracol, donde ratificó que la situación se le salió de las manos y lo calificó como un acto de inmadurez.

A pregunta de la entrevistadora, reconoció que nunca participó en la película.