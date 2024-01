"Oppenheimer" y "Pobres criaturas" encabezan nominaciones a los BAFTA

LONDRES (AP) — La épica atómica de "Oppenheimer" lidera la carrera por los Premios de la Academia Británica de Cine, con nominaciones en 13 categorías, incluida la de mejor película.

La fantasía gótica "Poor Things" ("Pobres criaturas") recibió 11 menciones en la lista anunciada el jueves, mientras que la épica histórica "Killers of the Flower Moon" ("Los asesinos de la luna") y el drama sobre el Holocausto "The Zone of Interest" (Zona de interés") tuvieron nueve cada una.

Otros contendientes principales incluyen el drama judicial francés "Anatomie d'une chute" ("Anatomía de una caída"), la comedia de internado "The Holdovers" ("Los que se quedan") y la película biográfica de Leonard Bernstein "Maestro", con siete nominaciones cada una. La exploración del amor y el dolor: "All of Us Strangers" ("Todos somos extraños") fue nominada en seis categorías y la comedia dramática de guerra de clases "Saltburn" en cinco.

"Barbie", la mitad del fenómeno gigante de la taquilla Barbenheimer de 2023, también obtuvo cinco nominaciones, pero se perdió una nominación a mejor película.

Los ganadores serán anunciados en una ceremonia el 18 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, con un astro de "Doctor Who" como anfitrión, David Tennant.

Los premios, oficialmente los Premios de Cine EE BAFTA, son el equivalente británico de los Premios de la Academia de Estados Unidos y son observados de cerca para obtener pistas sobre quién podría ganar en los Oscar del 10 de marzo.

La carrera por el premio a la mejor película enfrenta a "Oppenheimer" contra "Poor Things", "Killers of the Flower Moon", "Anatomie d'une chute" y "The Holdovers".

"Poor Things" también está en la lista de las 10 mejores películas británicas, un grupo ecléctico que incluye a "Saltburn", la épica imperial "Napoleon", la comedia romántica del sur de Londres "Rye Lane" y la historia de origen de los chocolateros "Wonka", entre otras.

Los nominados a mejor actor principal son Bradley Cooper por "Maestro", Colman Domingo por "Rustin", Paul Giamatti por "The Holdovers", Barry Keoghan por "Saltburn", Teo Yoo por "Past Lives" ("Vidas pasadas") y Cillian Murphy por "Oppenheimer".

"Oppenheimer" también recibió nominaciones por los actores de reparto Emily Blunt y Robert Downey Jr., así como por la dirección y el guion de Christopher Nolan.

"No podría estar más feliz de que la Academia Británica reconociera a tantos de mis colaboradores en 'Oppenheimer', especialmente Chris Nolan", dijo Murphy. "Trabajar en la película fue una experiencia que nunca olvidaré".

Las candidatas a mejor actriz principal son Fantasia Barrino por "The Color Purple" ("El color púrpura"), Sandra Hüller por "Anatomie d'une chute", Carey Mulligan por "Maestro", Vivian Oparah por "Rye Lane", Margot Robbie por "Barbie" y Emma Stone por "Poor Things".