“Tu cuerpo es un jardín de mil instantes: Juan Vadillo presenta su poemario

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Bajo el sublime título “Tu cuerpo es un jardín de mil instantes”, el poeta y músico Juan Vadillo presenta este viernes su más reciente publicación, que acompañará con un recital musical.

El volumen será presentado por el narrador y editor José Ángel Leyva y el autor, en la Librería Bonilla Artigas --situada en Miguel Ángel de Quevedo 477, colonia Romero de Terreros en Coyoacán--, a las 19 horas, además de que será transmitida en vivo por la cuenta del sello @BonillaArtigas en Facebook.

El poema de largo aliento lo escribió luego de una desilusión amorosa, versos que a su decir son la reconstrucción de una pasión frustrada, un retrato alegórico de un amor no correspondido, dice a Proceso en entrevista:

“En 2016 fue cuando comencé los primeros versos, cuando más escribí fue en la pandemia, y habla de cómo se puede ponderar el amor con el arte, ¿qué es más intenso? ¿la piel, la carne, o la palabra?, son las preguntas fundamentales del libro, hasta qué punto un poema largo puede sublimar lo que no se da de manera carnal.

“Pero también nos hace pensar que lo que no es carnal también es fugaz, como decía Antonio Machado ‘todo lo que pasa ya es sueño’, y te preguntas, ¿si hubiera habido una consumación erótica, quizá hubiera sido algo pasajero, en cambio el poema está ahí, la belleza ante la belleza de una mujer”.

Se lee en el cuarto de forros del libro:

“Tu cuerpo es un jardín de mil instantes es un poema de largo aliento que tiene sus cimientos en el aire, es decir, que vuela sobre la ausencia de la amada; por eso también puede pertenecer al género de los castillos en el aire que nunca van a llegar a tocar la tierra, ni la carne, ni la piel. Pero que, al construirlos, el poeta sueña, igual que el mago Paracelso, que, mediante el verso o la oración, la ceniza puede convertirse flor, así como la palabra, en carne.

“André Breton Pensaba que el sueño es más real que la vigilia, Borges, que en el sueño se podía escribir un poema. Tu cuerpo es un jardín de mil instantes está escrito en duerme vela, entre el sueño y la vigilia, en la penumbra y en la pena, entre el placer y el dolor. El poeta construye en el aire a su amada imaginaria, la que nunca le va a corresponder, y en cuanto parece que sublima sus anhelos, una herida muy antigua lo despierta. Entonces se da cuenta de que la ceniza jamás se convertirá en flor, ni la palabra en carne. Pero esta sensación de realidad también es pasajera como lo son la vigila y el sueño. El dilema está en la visión de la amada: “Todo vuelve a nacer cuando te miro / todo vuelve a morir en ese instante”.

Vadilllo comenta que tras la presentación se interpretarán siete temas musicales acompañados de su banda Ratita Divina, banda de flamenco fusión conformada por Ángel Soto en la percusión, Luis Alfonso Figueroa en el bajo, y el poeta-músico en la guitarra flamenca.

Dos de los temas son una extensión del poemario, se trata de las canciones ‘Tamarindo’ y ‘Jardín’ que se escucharán esta noche.

Respecto a esa dualidad, la poesía y la música, Vadillo comenta:

“La poesía auténtica expresa lo que sucede en la actualidad, Octavio Paz decía ‘la poesía es anterior a la historia, nace antes de la civilización’, el primer sueño del hombre pudo ser un poema, esa visión primigenia, pero claro no puede ser si no está ubicada en la historia, ‘para surgir tiene que surgir en la historia’ decía Paz, la poesía busca su tiempo mítico.

“De tal manera que la música, la banda y los corridos que ahora escuchamos no está tan lejos de aquello… en lo personal me gusta escuchar banda, los metales que a veces están ligeramente desafinados, no soy experto pero hay letras interesantes, excelentemente bien hechas, no soy alguien que critique, pero creo que hay que buscar lo que nos dé sentido en la vida”.

Y remata sobre la poesía:

“Pareciera que en estos días no se lee tanta poesía, y así es, porque no es fácil. Pero lo que a mí me importa es la creación de puentes, para ser incluyentes y darle vida a todo aquello que no es comercial hay que crear puentes”.