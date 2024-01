Libros: Novedades editoriales que se publicarán en 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El asesino el ajedrez, la tercera entrega de la saga de El psicoanalista, la Novena sinfonía de Beethoven, Miguel de Unamuno, Leonardo da Vinci, el misterio y novelas gráficas son algunas de las novedades literarias que llegarán el siguiente año.

Proceso comparte con sus lectores parte de las novedades editoriales que se publicarán en 2024.

La última partida

Con un talento único y una mente brillante, la joven Elene Isakadze se ha convertido en una de las grandes promesas del ajedrez internacional. Fue una de esas niñas sin infancia cuya habilidad le sirvió tanto de escapatoria como de condena. Un pasado no tan diferente al de Borislav Miroshny-chenko, pero eso ellos no lo saben, y ante el tablero serán los rivales más despiadados.

Sin embargo, una amenaza más peligrosa que la derrota se cierne sobre ellos en la gran final del campeonato mundial. Un asesino en serie planea poner fin a la partida más importante de su vida. Un último movimiento. Una última víctima para finalizar este macabro juego.

La condena de los vivos

Un niño corre desnudo y muerto de miedo. Se llama Fosco y ha logrado escapar de su secuestrador. Pocos días más tarde desaparece otro niño en la misma región cuyo nombre es Andrea. Los pequeños no se conocen y no tienen nada en común, salvo un detalle extraordinario: se parecen mucho, tanto que podrían ser gemelos. El sospechoso, del que solo se sabe que es un hombre musculoso con el pelo blanco y una sonrisa gélida, va sumando desapariciones y cadáveres entre sus víctimas, que no son solo niños, con lo que la pista de la pedofilia se abandona. A medida que pasa el tiempo los enigmas se hacen más indescifrables, y la policía descubre que detrás de ellos se oculta una mente criminal perturbada que juega a transformar sus locuras visionarias en realidad.

El psicoanalista en la mira

John Katzenbach vuelve con la tercera entrega de la saga de El psicoanalista, el thriller psicológico que cambió las reglas del juego. El doctor Ricky Starks vive en Miami después de haber sufrido la terrible persecución y el acoso de la familia de psicópatas liderada por Rumpelstiltskin. Cuando parecía que por fin iba a poder vivir tranquilo, todo vuelve a empezar. Al regresar a su domicilio tras asistir a un funeral, el psicoanalista se encuentra con la puerta entreabierta. En la pantalla de su ordenador aparecen los nombres de doce de sus pacientes y un mensaje que dice que uno de ellos se va a suicidar en menos de catorce días. De nuevo el psicoanalista se encuentra en una emboscada que lleva la firma de la familia de psicópatas. Una carrera contra la muerte en la que irá desvelando las trampas y acertijos que Merlín y Virgil le tienden.

La librera de Madrid

Una vida marcada por el fascismo, la huida y el amor por los libros. Una novela apasionante por el autor de Canción de cuna de Auschwitz, Mario Escobar. Barbara Spiel, una joven alemana, ha logrado huir de Berlín tras la victoria del partido nazi en las elecciones. En 1934, mientras los vientos de cambio se mueven en la España de la Segunda República, abre una librería en Madrid, y gracias a ello comenzará a relacionarse con la sociedad intelectual del momento, entre otros, con Juan Delgado, un joven diputado en las Cortes por los socialistas. Pero el inicio de la Guerra Civil amenaza con destruir la vida que ha construido, y cuando los franquistas se hagan con la ciudad, la detención de Juan y el descubrimiento de la Gestapo sobre su verdadera identidad la obligarán a luchar de nuevo por su vida y emprender una nueva huida.

El misterio Razumovski

En el bicentenario de la Novena sinfonía, Beethoven se convierte en el protagonista de una espléndida novela histórica con tintes de misterio.

Pasión, intriga y música en un relato fascinante narrado por la pluma experta en música clásica, Martín Llade, la voz de RTVE del concierto de Viena. Viena, principios del siglo XIX. Mientras en la ciudad se celebra un importante congreso, el joven Schindler conoce al gran Ludwig van Beethoven, el mayor compositor de todos los tiempos. Beethoven es ya un hombre sordo, colérico, apasionado y radical, pero lo que Schindler ignoraba es que es también un genial detective aficionado. Y así, cuando la anciana criada de un conde ruso muere accidentalmente, ambos se embarcan en una investigación que los lleva de las refinadas salas de conciertos a los burdeles, de los violentos duelos de madrugada a las elegantes cacerías de nobles, en busca de una verdad que está cubierta por una tupida maraña de secretos.

Mientras tanto, Beethoven se prepara para escribir la que será su obra más importante: la Novena sinfonía, la composición que revolucionará el mundo de la música para siempre.

El primer caso de Unamuno

Miguel de Unamuno es detective en este fascinante thriller histórico de Luis García Jambrina, ganador del Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza por la serie Fernando de Rojas, «El Sherlock Holmes del Renacimiento» (El Confidencial), con más de 150 mil lectores.

En el crudo diciembre de 1905, Enrique Maldonado, propietario de las tierras del municipio salmantino de Boada y cacique local, aparece brutalmente apuñalado en las afueras del pueblo. Los vecinos son los principales sospechosos de haberle dado muerte y Unamuno, que escribió un artículo incendiario para denunciar las condiciones de vida de los campesinos boadenses, decide investigar el crimen con la ayuda de Manuel Rivera, abogado defensor de los detenidos, y Teresa Maragall, una misteriosa anarquista. Conforme vayan apareciendo nuevos cadáveres, el perfil público de Unamuno como intelectual de renombre y polémico rector de la Universidad de Salamanca se verá dividido entre sus valedores y sus detractores, y su carácter indomable se topará con el poder y sus insidias, dificultando las pesquisas y poniendo en peligro muchas vidas, entre ellas la suya.

Lo que sabe la señorita Kim

Ocho mujeres. Ocho historias. Una realidad. Una mujer nace, otra es filmada en público sin su consentimiento, otra más sufre violencia doméstica y es ninguneada, otra es discriminada en el trabajo, una envejece y otra se hace famosa. Una mujer es odiada y amada, y luego odiada de nuevo. Una colección de ochos relatos escritos con la magistral y afilada prosa de Cho Nam-joo. Lo que sabe la señorita Kim reúne las vidas de ocho mujeres coreanas de entre diez y ochenta años. En cada una de estas biografías se encierra un microcosmos de la Corea del Sur contemporánea y un fresco de los retos e injusticias a los que se enfrentan las mujeres, desde la infancia hasta la vejez. Como en el caso de la aclamada Kim Ji-Young, nacida en 1982, los destinos de estas ocho mujeres son los destinos de las mujeres de todo el mundo y, bajo la mirada precisa de Cho Nam-joo, nada ni nadie escapa al escrutinio.

Caterina

Esta es la increíble historia de Caterina, una niña nacida en una tribu de la meseta caucásica. Su lengua era la más antigua del mundo y ella estaba destinada a ser una guerrera como sus ancestros, pero un día se vio arrastrada violentamente a la historia. Capturada en Tana, la última colonia veneciana en la desembocadura del Don, emprende un asombroso viaje por el Mar Negro y el Mediterráneo para llegar a Florencia en pleno esplendor del Renacimiento. Convertida en esclava por unos mercaderes, tuvo varios hijos ilegítimos, pero a uno de ellos, fruto de su unión con un ilustre notario florentino, lo amó por encima de todos, aunque él nunca pudiera llamarla madre por su condición de esclava. Aquel niño, al que ella transmitió todos sus conocimientos sobre las criaturas y la naturaleza, se llamaba Leonardo da Vinci.

Una asesina en el espejo

Una serie de brutales asesinatos que quedaron sin resolver hace veinticinco años vuelven a la luz al aparecer una hipótesis que nadie tuvo en cuenta. La nueva teoría se despliega en un manuscrito que aparece en las oficinas centrales del Poder Judicial. Nadie sabe quién lo escribió, pero la historia que relata parece la única que puede explicar por qué desaparecieron Irene García Valenzuela, principal sospechosa, y la agente Ana María González Fo, y por qué, de hecho, sus cuerpos jamás podrán encontrarse. En este debut sorprendente, el fervor religioso, el arte surrealista y la literatura se dan la mano hasta límites insospechados.

Los ojos de Mona

Esta novela narra la historia de una niña de diez años que, un día, descubre que está a punto de quedarse ciega. Durante las cincuenta y dos semanas de visión que le quedan, su abuelo decide llevarla a los museos más ilustres de París para admirar, en cada visita, una sola obra. Con su ayuda, Mona se sumerge en los cuadros de manera que su belleza intrínseca y su significado filosófico permeen y perduren en lo más hondo de sí misma.

De la mano de Rafael, Goya, Frida Kahlo, Rembrandt o Basquiat, la pequeña aprenderá sobre generosidad, espiritualidad, melancolía, autonomía e indignación, e irá incorporando sus aprendizajes en el día a día. Una novela cargada de sentimientos hermosos, que vuelve sobre la singular relación entre nietos y abuelos, y nos ayuda a (re)descubrir cincuenta y dos obras emblemáticas de tres grandes museos franceses: el Louvre, Orsay y el Pompidou. Una novela única en su especie, apasionante y conmovedora.

El manuscrito perdido de El Principito

Santiago Sotomayor, un investigador privado al borde de la quiebra, es contratado por una de las empresarias más importantes del país. Su hija Ariadna se marchó a la Patagonia argentina para estudiar un manuscrito inédito de Antoine de Saint-Exupéry, el autor de El principito. Se fue allí para tres meses y ya lleva más de un año. Su madre sospecha que ha sido captada por una secta. Pero cuando Sotomayor viaja a la Patagonia descubre que Ariadna tiene problemas mucho más graves. Para solucionarlos, Santiago y Ariadna se unirán en una carrera contra el tiempo en la que recorrerán Nueva York, Barcelona y la Patagonia tras la pista del último manuscrito inédito de Saint-Exupéry. Una pieza de museo que no solo vale millones, sino que podría cambiar todo lo que se sabe hasta ahora sobre el libro más vendido del siglo xx.

Los secretos del olvido

Elena está a cargo de su abuela Manuela, que sufre de alzhéimer. Como un acto de amor hacia ella, decide aprender a tocar piano y reproducir una melodía que le recuerda a la relación que tuvieron cuando era pequeña. Al poco de iniciar las clases, encuentra en el piano de la casa familiar unas cartas sin abrir que llevan ahí más de cuarenta años. Este descubrimiento la llevará a tratar de averiguar quién las escribió y por qué han estado ocultas tanto tiempo. Elena contará con la ayuda de Matías, su profesor de piano, con quien acabará estableciendo una estrecha relación. Pero lo que no sabe es que dichas cartas le abrirán la puerta a secretos familiares escondidos hasta ahora.

La adaptación de la "obra maestra desconocida" de Víctor Hugo

El invierno de 1831 es uno de los más duros que se recuerdan en la villa de París. Con todo, más dura es aún la justicia de los hombres. Por el delito de robar una barra de pan y dos troncos de leña, el obrero Claude Gueux recibe una condena a cinco años de cárcel. Una vez tras las rejas, la magra ración, el mucho trabajo y las crueldades del director lo pondrán en una posición insostenible.

La guionista Séverine Lambour y el dibujante Benoît Springer (Léo, Léa) adaptan un relato clásico de Victor Hugo que es a la vez un alegato contra la pena de muerte y un canto a la solidaridad entre oprimidos de toda clase y condición.

Mezkal

Vananka Darmont arrastra una existencia infeliz a causa del trabajo, las deudas y las recaídas alcohólicas de su madre. Finalmente decide mandarlo todo al infierno y cumplir su sueño de abandonar Chicago para irse a vivir a México. Pero, una vez allí, las cosas no son como las había imaginado y su sueño se convierte en una pesadilla de balas, drogas, chamanismo, moteros, sicarios, narcotraficantes y agentes de la DEA.

El guionista Kevan Stevens y el fantástico dibujante Jef firman la odisea lisérgica de un hombre en busca del cielo que acaba metido hasta el fondo en las calderas del infierno.