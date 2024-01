Selena Gomez publica fotos de su cambio físico junto con esta poderosa reflexión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cantante y actriz estadunidense Selena Gomez se volvió noticia en las horas recientes gracias a dos publicaciones en Instagram en las que reflexiona sobre su evolución corporal.

Selena Gomez, quien el año pasado fue protagonista de las listas de popularidad gracias a su participación en el remix de la canción “Calm Down” de Rema, ha sido durante mucho tiempo una defensora de la positividad sobre el cuerpo.

Hace nueve años se le diagnosticó lupus y en ocasiones anteriores ya ha hablado de los efectos que han tenido los medicamentos en su peso.

También es fundadora de Rare Beauty, una línea de cosméticos cuyo objetivo es “romper los estándares poco realistas de perfección”.

En este contexto, Selena Gomez compartió dos imágenes con sus 429 millones de seguidores en Instagram, comparándolas entre sí y añadiendo en cada una su reflexión.

La primera es de octubre de 2013, cuando tenía 21 años, más joven y delgada, y en la que luce un bikini, la que acompaña con esta leyenda: “Hoy me di cuenta de que nunca volveré a verme así...”

En la segunda foto, más reciente, también aparece en traje de baño subiendo los escalones de un barco. Ahí dice: "No soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy... a veces olvido que está bien ser yo".

La actriz de la serie Only Murders in the Building participó en un podcast en marzo en el que habló sobre las actitudes de los agresores en redes sociales sobre los cambios en su cuerpo.

“Era como si no pudieran esperar a encontrar algo que me deprimiera. Me conectaba a internet, publicaba una foto mía y decía: 'No importa'. No acepto lo que estás diciendo’, mientras estaba en la habitación publicando eso llorando a mares, porque nadie merece escuchar esas cosas”, dijo en ese momento, de acuerdo con una nota de la edición digital de la revista Billboard.