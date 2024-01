Slash, gala de rock junto a Myles Kennedy and The Conspirators

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Gala de rock brindó el legendario guitarrista Slash junto a su banda Myles Kennedy and The Conspirators la velada de este martes en el Pepsi Center del WTC, congregando a 6 mil seguidores.

La banda tapatía Disidente fue la encargada de calentar motores del show. Posteriormente, el melenudo Slash apareció puntualmente a la cita junto a su ensamble integrado por el vocalista Myles Kennedy, el bajista Todd Kerns, el bataco Brent Fitz y el guitarrista Frank Sidoris.

El concierto –en el marco de la gira The River Is Rising– emprendió a los ritmos de “The River Is Rising”, “Driving Rain” y “Halo”.

Slash. Foto: José Manuel Jiménez

Una producción sin parafernalias fue diseñada para el espectáculo al que acudió un público diverso, desde los fieles contemporáneos al guitarrista británico de 58 años, a la par de oleadas de nueva generación y familias con sus hijos. Entre los asistentes se observaba a fans ataviados con sombrero de copa al estilo de Slash.

El buen Myles, de 54 años, saludó a las respetables:

“¡Buenas noches México City!”.

El rugir ensordecedor de los aplausos hicieron retumbar el recinto de la colonia Nápoles, en un ambiente de buena vibra rocker.

El repertorio avanzó en “Apocalyptic Love”, “Back From Cali” y “Whatever Gets You By”. Las multitudes aclamaban en diversas oportunidades a Slash, en clamores incesantes al también integrante de Guns N' Roses.

Slash en concierto. Foto: José Manuel Jiménez

Cada ejecutante engalanó sus instrumentos, la voz poderosa de Myles, el profundo bajo de Todd, la estruendosa bataca de Brent, el rasgar de las guitarras de Frank y Slash. El quinteto entonó “Bent to Fly”, “Spirit Love” y “We Will Roam”.

Encendió “Don’t Damn Me” en tributo a Guns N' Roses a los cantos de Kerns. El líder cantor Kennedy delineó “Fill My World”, “Wicked Stone” y “April Fool”.

Coreos apasionados acompañaron “Starlight”, para dirigir el ocaso en “Doctor Alibi” y “World on Fire”, en ficticio adiós.

El cierre dorado conmovió en “Rocket Man” en honor al legendario pianista británico Elton John, que incluyó luces de celulares.

Slash agradeció tocando en finiquito inexorable “Anastasia”. El músico fue custodiado por Myles Kennedy and The Conspirators y se despidieron entre gritos rockeros.