Mickey Mouse pasa al dominio público... y al reino del terror

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Unas horas después de que la versión original del ratón Mickey Mouse que aparece en los cortos “Steamboat Willie” y “Plane Crazy” de 1928 se volvió del dominio público, el emblemático personaje creado por Walt Disney ahora es protagonista de relatos de terror.

Desde el pasado 1 de enero, en cumplimiento a las leyes estadunidenses, Mickey Mouse quedará libre de los derechos de autor de Disney, lo que significa que artistas y creadores podrán utilizar al personaje en nuevas obras, aunque con limitaciones.

Por lo pronto, desde el primer día de 2024, se dio a conocer el lanzamiento de nuevas historias en las que el ratón es presentado ahora como un asesino.

Es el caso del videojuego “Infestation 88” y la película “Mickey’s Mouse Trap”, dirigida por Jamie Bailey.

“Es el 21 cumpleaños de Alex, pero está atrapada en la sala de videojuegos en un turno de noche, así que sus amigos deciden darle una sorpresa. Pero un asesino enmascarado vestido de Mickey Mouse decide jugar un juego propio con ellos al que ella debe sobrevivir”, indica la sinopsis oficial de “Mickey’s Mouse Trap”.

El asesino enmascarado de ratón será interpretado por el actor Simon Phillips. El tráiler ya fue estrenado en YouTube.

IMDb informó que el presupuesto de la cinta se estima en 800 mil dólares.

El trailer incluye un descargo de responsabilidad (“disclaimer”) para aclarar que no se trata de una producción de Disney.

“ESTA NO ES UNA PELÍCULA NI UNA PRODUCCIÓN DE DISNEY. NO ESTÁ AFILIADA NI RESPALDADA POR DISNEY DE NINGUNA MANERA. Esta película utiliza únicamente el dominio público Steam Boat Willie Mickey Mouse. Mickey Mouse de Steamboat Willie entró en el dominio público el 1 de enero de 2024. No se infringen los derechos de autor de versiones posteriores de Mickey Mouse ni se infringen las marcas registradas”, dice la leyenda.

En tanto, el juego “Infestation 88” promete ser una experiencia cooperativa de supervivencia para equipos de hasta cuatro jugadores.

“En el año 1988, lo que se pensaba que era un brote de parásitos se transformó en algo mucho más siniestro. Infestation 88 es un juego de terror y supervivencia cooperativo de 1 a 4 jugadores en el que tú y tus amigos son exterminadores llamados para tratar esas infestaciones”, según la descripción oficial del videojuego.

La desarrolladora del título es Nightmare Forge Games, empresa que no ha desarrollado ningún videojuego con anterioridad, de acuerdo con su sitio web.

Al igual que la película, el videojuego aclara que está inspirado en obras que son del dominio público.