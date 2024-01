Todos los conciertos para este 2024: Diversidad musical de artistas, festivales y foros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde los conciertos más esperados hasta los alternativos e independientes, en este 2024 habrá una diversidad de estilos y gustos en diversos foros de esta ciudad.

Los conciertos emprenden vuelo con la presencia de la cantautora puertorriqueña Olga Tañón en el Auditorio Nacional este 12 de enero, en gala de merengue y pop latino, la artista dio a conocer a Proceso en entrevista previa que se trata de un regreso especial luego de no pisar México en 11 años.

En ese mismo recinto, el día 13 arribará el cantante venezolano Óscar D’Leon, festejando sus 50 años de trayectoria.

El dúo Fangoria al mando de la cantante Alaska y el tecladista Nacho Canut, contará con dos fechas este 18 y 19 de enero, en el Teatro Metropólitan.

Por primera vez en México con Orquesta Sinfónica tocará la banda sueca de metal Therion en la Arena CDMX el próximo 20 de enero. Ese mismo día, el cantante español Nacho Vegas hará lo propio en el Pepsi Center del WTC dando una revisión a su reciente discografía “Mundos inmóviles derrumbándose” (2022). En ese foro se verá al guitarrista Slash el 23 de enero.

Febrero

La cantante mexicana Yuridia conquistará el Auditorio Nacional el 1 y 2 de febrero. El cantautor británico Morrissey promete presentarse el 3 de febrero en el Palacio de los Deportes. En tanto, el extravagante dúo ruso IC3PEAK tocará el 4 de febrero en el Lunario del Auditorio Nacional en ritmos gélidos y oscuros.

El rockero canadiense Bryan Adams regresa a México presentándose en la Arena CDMX el próximo 8 de febrero con su show “An Evening With Bryan Adams”. En Fecha compartida, la cantante argentina Daniela Spalla hará lo propio el 8 de febrero en el Auditorio Nacional. En tanto la colombiana Karol G tendrá tres fechas en el Estadio Azteca, el 8, 9 y 10 de febrero. A su vez, la estrella neoyorquina LP cantará el 10 de febrero en el Palacio de los Deportes.

Se celebrará la primera edición del Coloso Fest, con la presencia de Ágora, Resorte, Qbo, Thell Barrio y Jet Jaguar. El encuentro reunirá a bandas latinas representantes del metal y rock. La cita es el 10 de febrero en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

El Festival M Jazz reunirá a figuras jazzísticas en el Parque Bicentenario el 10 febrero. En el escenario se verá al mexicano Antonio Sánchez presentando su nuevo proyecto, Bad Hombre. También tocará la banda nacional T'orus, aclamada por su innovación y fusión de géneros musicales. Se enlista Karina Colis, siendo la primera baterista mexicana graduada con honores del Berklee College of Music. Desde Nueva Orleans llega el artista estadunidense seis veces nominado al premio Grammy, Chief Adjuah (antes Christian Scott). Arribará la polaca Kinga Glyk. A su vez, visitará al encuentro el originario de Los Ángeles, California, Louis Cole, cuyo trabajo viaja por géneros y estilos que van desde soul, jazz, funk y pop hasta metal extremo.

El espectáculo “La Caravana del Rock & Roll” se realizará el 16 de febrero en el Auditorio Nacional. Reunirá a las estrellas más importantes de la época: Enrique Guzmán, Angélica María y César Costa, acompañados de Roberto Jordán y las agrupaciones Los Teen Tops, Los Hermanos Carrión, Los Rebeldes del Rock y Los Locos Del Ritmo.

La cantante Vivir Quintana ocupará el Lunario del Auditorio Nacional el 16 de febrero. Por su parte, el cantante y violinista estadunidense Andrew Bird, colmará de virtuosismo al Auditorio BB, dando un paseo a su más reciente álbum “Outside Problems”.

El Caminante Fest se efectuará el 17 febrero en San Martín de las Pirámides, Estado de México. Tocará Brujería, Charles Ans, Chingadazo de Kung Fu, Comisario Pantera, DLD, El Gran Silencio, Enjambre y Odisseo.

El artista irlandés Hozier tendrá dos actos en el Pepsi Center del WTC el 20 y 21 de febrero. Por su parte, Yuri y Cristian Castro se unirán en show especial en el Auditorio Nacional, con dos fechas el 21 y 22 de febrero. En ese mismo recinto, Caloncho estará el 23 de febrero. A su vez, Moenia el 24 de febrero al igual en el Auditorio Nacional.

El festival Electric Daisy Carnival (EDC) se realizará el 23, 24 y 25 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez celebrando su décimo aniversario con Paul van Dyk, David Guetta, Dillon Francis, W&W, Armin van Buuren, Skrillex y Steve Aoki.

La legendaria banda española de heavy metal Ángeles del Infierno regresa a México el 27 de febrero.

Marzo

El 1° de marzo la emblemática banda de postpunk rusa Motorama tocará en show especial en el Teatro Metropólitan. La agrupación La Santa Cecilia estará el día 2 de marzo en el Auditorio BB. Ese mismo día 2, “El Potrillo” Alejandro Fernández hará vibrar la Plaza la México.

En tanto, el aclamado músico alemán Roosevelt estará para sus fans el 7 de marzo en el Pepsi Center del WTC. La banda británica de punk rock Buzzcocks aterrizará el 9 de marzo en el Foro Puebla.

El encuentro musical Pitchfork Music Festival, originario de Chicago, Illinois, tendrá una nueva edición en nuestro país. A realizarse del 6 al 9 de marzo, se presentará en múltiples escenarios: Foro Indie Rocks!, Frontón Bucareli, Fünk y Yu Yu. Se verán los proyectos: Godspeed You! Black Emperor, Sky Ferreira, King Krule, Protomartyr, Kelela, Mengers y Mabe Fratti, entre otros.

El cantante mexicano de género urbano Dani Flow estará el 14 de marzo en el Pepsi Center del WTC. La cantante italiana Laura Pausini retorna a México el 16 de marzo a la Arena CDMX.

El Vive Latino se realizará 16 y 17 de marzo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El primer día desfilará: Bad Religion, Bratty, Cartel de Santa, El Columpio Asesino, Fito Páez, Greta Van Fleet, La bande-son imaginaire, Marissa Mur, Panteón Rococó, Prayers y Scorpions. La segunda entrega: Babasónicos, Hombres G, Junior H, La Castañeda, Las Ultrasónicas, Los Lobos, Maná, Paramoere, Renee, Sabino, San Pascualito Rey, Silvana Estrada y The Warning.

El grupo Moderatto se despedirá de los escenarios el 23 marzo en el Palacio de los Deportes. El festival AXE Ceremonia se celebrará el 23 y 24 de marzo en el Parque Bicentenario con la presencia de Kendrick Lamar, LCD Soundsystem y Fuerza Regida.

Abril

La banda británica Keane se encuentra festejando el vigésimo aniversario del icónico álbum “Hopes and Fears”. Para México prepara una presentación el 1° de abril en el Palacio de los Deportes. En tanto, Blink-182 complacerá a sus fieles el 2, 3, 5 y 6 de abril en el Palacio de los Deportes.

El grupo Elefante dará show el 5 abril en el Auditorio Nacional. Ese mismo día Sexy Zebras en el Foro Indie Rocks. Al cantante español Raphael, conocido como “El Divo de Linares”, se le verá el 17 de abril en el Auditorio Nacional con su gira “Victoria”. El grupo de rock Caifanes estará el 19 y 20 de abril, también en el Auditorio.

La legendaria banda Megadeth se presentará en la Arena CDMX el 25 abril al mando de Dave Mustaine. La “Reina del Pop” Madonna prepara una serie de shows en el Palacio de los Deportes como parte de su gira “The Celebration Tour”, los días 20, 21, 23, 24 y 26 de abril. El festival Vaivén 2024 se realizará el 27 de abril en el espacio de los Jardines de México, ubicado en Tehuixtla, Morelos. Estará: Justice, Black Coffee y L'impératrice.

Mayo

Regresa la agrupación estadunidense de pop Jonas Brothers con una presentación en la Arena CDMX el 3 de mayo. Para el 4 de mayo la banda de postpunk turca She Past Away y los mexicanos Stranger And Lovers, tocarán en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. Por su parte, Sebastian Bach, el cantante canadiense conocido por haber sido el vocalista de la agrupación estadounidense de heavy metal Skid Row, visitará el Lunario del Auditorio Nacional el día 5 de mayo.

La artista estadounidense Charlyn Marie “Chan” Marshall, mejor conocida como Cat Power, regresará a nuestro país el próximo 17 de mayo en el Teatro Metropólitan. La cantante finlandesa Tarja Turunen cautivará el 19 mayo en el Circo Volador.

El festival de música electrónica Afterlife, se celebrará el 25 mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Junio

El cantante británico Louis Tomlinson dará acto como parte de su gira “Faith In The Future” el 1° de junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El legendario baterista de The Beatles, Ringo Starr, dará cátedra de rock el 5 y 6 de junio en el Auditorio Nacional. El cantante español Enrique Bunbury, hará lo propio el 8 junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El un grupo femenino surcoreano IVE, uno de los representativos del estilo K-Pop, pisará el 23 de junio el Palacio de los Deportes.

Julio

El grupo de ska Inspector estará el 6 de julio en la Arena CDMX, para ofrecer un show que mostrará todo su extenso repertorio.

Agosto

El legendario bajista Peter Hook moverá las emociones el 29 de agosto en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. La cantante mexicana Kim Loaiza el 30 de agosto en el Palacio de los Deportes.

Septiembre

Como parte del “M72 World Tour”, regresa Metallica a México, preparando una serie de presentaciones el 20, 22 y 27 de septiembre, en el Foro Sol.

Octubre

Por su parte la banda Idles hará temblar al Pepsi Center del WTC el 4 de octubre.

Noviembre

Como parte de la gira “The Future Past Tour”, la banda británica Iron Maiden tocará el 20 de noviembre en el Foro Sol.

Diciembre

La banda neerlandesa de metal sinfónico?? Epica se acompañará de orquesta y coro, para show en el Auditorio Nacional el 7 diciembre.