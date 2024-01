Dos nuevas demandas en Los Ángeles contra Goria Trevi por abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día después de que contrademandó a su exmánager Sergio Andrade en Estados Unidos, la Corte Superior del condado de Los Ángeles, California, la cantante Gloria Trevi fue demandada nuevamente por abuso sexual por dos mujeres que la acusan de haberlas obligado a tener sexo con Sergio Andrade.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, que tuvo acceso a la demanda de 98 fojas, el 29 de diciembre de 2023, Jane Doe 3 y su hermana Jane Doe 4, nombradas así para resguardar su identidad, denunciaron a Trevi y a Mary Boquitas por reclutarlas para llevarlas a la escuela del productor para tener sexo con Andrade.

Jane Doe 3 declaró haber sido víctima de Trevi y Boquitas en 1995, cuando tenía 18 años. Acusó a Trevi de expulsar del grupo a su hermana si rechazaba el acoso de Andrade. En ese sentido, dijo que ella la obligó a entrar a la habitación y esperó afuera mientras era violada. Al salir, confesó, Trevi le dijo que acababa de salvar a su hermana y no se arrepentiría, porque Andrade era “un hombre maravilloso”.

Jane Doe 3 declaró haber sido forzada a tener sexo grupal con Andrade, con quien Trevi participaba de manera voluntaria.

“La acusada Trevi se unió voluntariamente y con entusiasmo a los actos y tocó a otras mujeres y niñas por su voluntad, sin instrucciones del acusado Andrade”, indicó la demanda.

Además, las amenazaba con quitarse la vida si no accedían a tener relaciones sexuales con Andrade.

“Luego, la acusada, Trevi, abandonó la residencia durante horas y todas las mujeres y niñas del grupo la buscaron urgentemente para evitar su suicidio”, señaló la querella.

Jane Doe 4 afirmó que Boquitas la reclutó en 1991, cuando era una modelo de 23 años, y que Andrade la agredió sexualmente y la golpeó en diversas ocasiones, como cuando le ocultó que fue invitada a una fiesta, pero Trevi la delató, quien la castigó propinándole alrededor de 30 latigazos en el cuerpo.

Las denunciantes afirmaron que los abusos continuaron durante años en viajes por México, Estados Unidos, España, Argentina y Brasil, y finalizaron en el año 2000, cuando Andrade, Trevi y Boquitas fueron detenidos en Brasil, tras estallar el llamado escándalo del clan Trevi-Andrade.

Esta demanda se suma a la interpuesta el año pasado por otras dos mujeres, nombradas Jane Doe 1 y Jane Doe 2, quienes la acusaron de preparar y explotar a menores de edad a principios de los noventa, pues ella lideraba el clan Trevi-Andrade.

El 28 de diciembre del año pasado, Trevi acusó a Andrade de nueve cargos, entre ellos abuso sexual e imposición intencional de angustia emocional. Declaró haber conocido a Andrade a los 15 años, por lo que fue “presa fácil” de su manipulación, control y abuso.

Hace tres meses, Trevi compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) porque le debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT) más de 564 mil pesos,

La FGR la denunció por defraudación fiscal y lavado de dinero, señaló la cantante en un comunicado. Trevi indicó que compareció ante la Unidad de Delitos Financieros de la FGR.

“Al respecto, les comento que el monto que dicen pendiente de impuestos es de 564 mil pesos. Ese sería la totalidad del adeudo, y yo creo tener un saldo a favor, con la autoridad fiscal mexicana, el SAT, de poco más de un millón de pesos”, señaló en su comunicado en redes sociales.

Explicó que está analizando opciones legales con sus abogados con la idea de aclarar las dudas sobre su caso y pagar los impuestos adeudados en México y en cualquier parte del mundo.

“Los que generamos empleos y recursos debemos pagar impuestos de manera puntual para que, en nuestro querido México, la gente menos favorecida tenga acceso a programas sociales, hospitales y a todo tipo de atenciones públicas. Así que cuenta con que se ‘cuadrarán’ cifras y no seremos como otros que incumplen con sus impuestos”, agregó.

En julio del 2023, dos personas la demandaron de manera civil en Los Ángeles, California, por el mismo delito que era conseguir a niñas menores de edad para Andrade.

Trevi pasó cuatro años en prisión preventiva, pero fue absuelta cuando un juez dijo que no había pruebas suficientes para respaldar los cargos de violación, secuestro y corrupción de menores presentados en su contra por las autoridades mexicanas.

Tras su liberación, en 2004, se mudó a Estados Unidos, se casó con un abogado y se estableció en Texas. Tiene 5 millones de seguidores en Instagram y sigue haciendo giras y apareciendo en televisión.

Lanzó su séptimo álbum de estudio, Una Rosa Blue, en 2007, y en 2011 su álbum Gloria, que encabezó la lista de álbumes latinos de Billboard.

“Casi dos décadas después de que un juez absolviera abruptamente a Gloria Trevi de los cargos de atraer a menores a una red sexual secreta en México, la cantante enfrenta una nueva demanda civil que revive las afirmaciones de que consiguió niñas menores de edad para su ex productor Sergio Andrade”, escribió Rolling Stone en su cuenta de Twitter.

