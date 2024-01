Alaqua Cox es 'Echo', heroína sorda e indígena de Marvel: "Vamos a generar conciencia"

MADRID, (EUROPA PRESS) - El próximo 10 de enero Disney+ estrena 'Echo', la nueva serie de Marvel Studios que sigue los pasos de Maya López, una joven sorda perteneciente a la nación choctaw. Su protagonista, Alaqua Cox, también sorda y nativa americana, resaltó la importancia de representar a estos colectivos en este tipo de superproducciones.

"Vamos a mostrar sus comunidades y generar conciencia gracias a esta plataforma", defiende en una entrevista concedida a Europa Press, en la que insiste en lo necesario que era que personas sordas y nativas fuesen quienes tomaran las riendas creativas de la serie. "Así la gente podrá ver la autenticidad de nuestras historias y experiencias a través de mí", comenta. Una reflexión a la que se une la directora de 'Echo', Sydney Freeland.

"La representación era clave para nosotros. Yo soy indígena, soy nativa americana. No soy sorda pero, independientemente de eso, era importante para nosotros rodearnos de personas que tuvieran esas experiencias y fueran expertas", afirma la cineasta. Para ello, contaron con guionistas, consultores, actores y traductores especializados en ambas comunidades. "Esas cosas que normalmente se pueden ver incluso potencialmente como una carga, fueron en realidad bendiciones increíbles para nosotros y nos permitieron contar historias lo más auténticas posible", agradece.

De hecho, en lo referido a la nación choctaw, Freeland matiza que todo el personal especializado que tuvieron en los diferentes departamentos pertenecía concretamente a dicha nación. "Hay una noción de representar a los indígenas americanos y canadienses como un gran todo, agrupados, monolíticos. Y no lo somos. Yo soy navajo y mi idioma, mi cultura y mis tradiciones son diferentes a las de los choctaw", explica.

"Que un papel de nativa americana sea interpretado por una persona nativa americana es lo más importante, igual que un papel de sorda sea representado por una persona sorda. Estamos contando sus historias", sentencia tajante Cox.

LA PRIMERA SERIE SOLO PARA ADULTOS DE MARVEL STUDIOS

Al margen de la representación de comunidades, 'Echo' es también la primera serie de Marvel Studios con calificación R, es decir, solo para adultos. Esto se debe a su violencia explícita en las escenas de acción. "En nuestra serie la gente muere, los matan, sangran. Queríamos tener consecuencias del mundo real", revela Freeland.

"El objetivo siempre fue tratar de ir más allá, el objetivo siempre es tratar de ver hasta dónde podíamos llegar", añade la directora. "Debido a la naturaleza visceral y sangrienta de las cosas, debíamos tener algo de sangre por aquí y allá. Fue muy divertido crear esos momentos violentos de la serie", cuenta entusiasmada.

"No me importa la calificación R. Creo que emocionará al público, o eso espero. No sé si tenía que ser necesariamente tan violenta, pero el personaje de Maya es un poco violento. Creció con muchos traumas, emociones y negatividad. Por eso es apropiado tener algo de violencia, porque ella está llena de rabia y busca venganza", puntualiza por su parte Cox.

'Echo' se estrena en Disney+ el próximo 10 de enero en España, la noche del 9 en Estados Unidos y América Latina. Será la primera serie de la franquicia en lanzar todos sus episodios el mismo día y no en estreno semanal. Junto a Cox, la serie también estará protagonizada por Vincent D'Onofrio como el malvado Kingpin y, además, Charlie Cox regresará una vez más como Daredevil.