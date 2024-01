La leyenda de Billy the Kid, una nostalgia de lo ausente

SAN JUAN DEL RÍO, Qro.– La historia del mundo siempre cuenta con héroes y villanos para darle sentido a las causas que pudieron detonar alguna guerra civil o cierta intervención extranjera.

Sin embargo, hay un escritor mexicano fronterizo que decidió ir a vivir a Estados Unidos, atreviéndose a pintar de diversos colores a un personaje querido por unos y quien fuera el terror y el odio para muchos ciudadanos del otro lado: nos referimos al famoso vaquero y bandido William Henry McCarthy, mejor conocido como Billy the Kid o Billy “El niño” (Nueva York, 1859-De Baca, Nuevo México, 17 de septiembre de 1859).

El escritor juarense José Manuel García García (1957) documenta su fantasía literaria e histórica “Billy the Kid es un disparo de diásporas” (Brown Buffalo Press) fruto de una investigación de cuatro años sobre este bandido; un libro guía para aquellos admiradores del Viejo Oeste y volumen que su autor presenta en ciudades cercanas a El Paso, Texas, Estados Unidos, con la poeta Estrella del Valle.

José Manuel García es un poeta, investigador y aforista nacido en Ciudad Juárez, México, en 1957, profesor de literatura durante 30 años en varias universidades norteamericanas.

Algunas de sus publicaciones más destacadas son “Guardamemorias” (2005), “Guarda-Quimeras” (2016) y “Sólo falta que levite” (introducción de Manuel Neila, 2018); el autor forma parte de antologías como “Entre Líneas II” (1998). También ha escrito “Piezas para un poemario” (2014), “Aforismos contantes y sonantes” y “Enredados” (2016), “Ciudad Negra” (2018) o la compilación “Literatura Juarense 1 y 2” (2018).

A continuación, una entrevista realizada por el colaborador queretano de Proceso, Felipe Cabello Zúñiga, a José Manuel García García en torno a este personaje gringo, Billy “El niño”, acribillado a los 21 años tras no poder huir a México, que por entonces ya había reducido su extensión geográfica a la mitad por la invasión estadunidense.

Felipe Cabello Zúñiga (FCZ).- ¿Cómo fue que le interesó escribir acerca de “Billy the Kid es un disparo de diásporas”?

José Manuel García (JMG).- Fue por la película “The kid” (intitulada “Sin piedad”, 2019, y protagonizada por Ethan Hawke y Dane DeHaan), del director Vincent D’Onofrio (“El padrino de Harlem”), pues me impresionó la relación del sheriff Pat Garret con Billy, además del lenguaje. Comencé a leer más y me di cuenta que cada autor decía lo mismo: “Esta es la historia verdadera de Billy…”. ¡Maravilloso!, pensé: cada biografía es diferente de las demás y es la verdadera… Me interesaba la idea que se tiene de la ficción y la literatura llamada factual, ¡el mito de Billy era un excelente laboratorio!

(Se dice que la noche del 14 de julio de 1881 era calurosa y había Luna llena… De repente, un disparo efectuado por Pat Garrett, sheriff de Lincoln (Nuevo México), abatía a su amigo de la infancia Billy “El niño”, que tan sólo pudo articular estas palabras en español: "¿Quién es?".)

“Soy mexicano, soy fronterizo y he vivido por casi 40 años en Estados Unidos; pero me interesó la diversidad de vidas que una persona puede tener ante los ojos de los demás como es el caso de Billy y, por ejemplo, como no es el caso de Charles Bukowski”.

FCZ.- ¿Qué nos quiere mostrar en este libro acerca de Billy “el Niño”?

JMG.- Las diversas apropiaciones de una imagen por diversos autores que tienen ideologías y preferencias estéticas también diversas. No podía hacer esto sin un estilo fragmentado, pues es el personaje se presta a ser poli sistémico.

FCZ.- ¿Cuál es la relación de Billy the Kid con México que encontró para plasmar en su volumen?

JMG.- Es doble: primero ocurre entre los mexicanos que se quedaron en Estados Unidos, luego de la injusta guerra de invasión Estados Unidos a México. La relación según la perspectiva chicana de Billy con los neomexicanos es de amistad y complicidad. La relación con los mexicanos del lado mexicano de Chihuahua es de complicidad con los vaqueros que llamaban “desperados” (sic) o fuera de la ley.

FCZ.- ¿Cuánto tiempo demoró escribirlo? ¿Fue complicado encontrar información acerca de su personaje?

JMG.- Leí la saga de Billy the kid y comencé a leer las biografías canónicas, volví a las películas y a las novelas y todas las otras publicaciones. El mío es un libro del Covid: comienza en 2020 y lo tuve en la congeladora hasta 2023. No tuve problema para ubicar los libros, mi universidad tiene una buena selección del tema, además de los préstamos de inter librerías.

“Los primeros capítulos se refieren al Billy histórico, luego al Billy de la prensa amarillista y de novelas “pulp” (publicaciones baratas y de escasa calidad material que fueron muy populares en Estados Unidos desde 1896); después, los dedicados al Billy de las novelas de las películas, seguido por el de la “alta cultura” y, al final, mi versión de Billy, que es un divertimento”.

FCZ.- Después de todo este proceso de investigación, ¿cambio su percepción de Billy “El niño” tras escribir acerca de este personaje?

JMG.- Es un poli personaje. Billy es una horma, cada Billy es diferente y puede ser un personaje extraordinario o uno que invita al tedio, esto por culpa de los estilos anodinos que buscar recrearlo.

FCZ.- ¿Quién es el verdadero Billy the Kid para usted?

JMG.- ¡El mío! No, la verdad… nunca lo sabremos, solo hay algunas entrevistas, fragmentos de declaraciones ante el juez, brevedades… y esa es la razón por la que cada versión es “la verdadera”, llena un vacío y una nostalgia ucrónica: Billy no es lo que fue, sino lo que debió ser. Es, en todo caso, una nostalgia de lo ausente.

“Hace unos días conversé con un historiador local, estaba muy impresionado con mi libro. Les parece extraordinario que un chicano (¡que no lo soy!) escriba sobre el tema. Desafortunadamente no leen español y estoy con mi editor buscando un buen traductor. Los comentarios vienen de escritores mexicanos, les ha gustado mucho el libro, incluso a algunos escritores de la nueva generación. Van a publicar reseñas por estos meses…”

FCZ.- ¿Por qué leer este libro?

JMG.- Se van a divertir. Hay una intención dadaísta, algo kitsch y después de leer el libro pueden interesarse por la figura del bandolero. Para quienes gusten de la poesía, el aforismo y el microrrelato, tendrá en sus manos un libro basado en esos recursos literarios, además podrá entender por qué Billy sigue siendo una figura omnipresente en la cultura norteamericana.

“La idea principal de este libro es que Billy the Kid es un personaje collage (clástico o clastiche) y cada cual puede hacer de él un héroe o un villano o las combinaciones que prefiera”.

[José Manuel García es un escritor originario del viejo Paso del Norte, ahora Ciudad Juárez. Ha publicado libros de ensayos y antologías sobre su terruño como “Guardamemorias” (2005), “El libro de las Islas Perdidas” (2012), aparte de “Piezas para un poemario” (2014), “Literatura Juarense 1 y 2” (2018), entre otros]. Presentación del libro en: