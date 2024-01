Nace el Himno al Museo de la Basílica de Guadalupe

Ciudad de México (Proceso).- Quizá no sea el recinto más conocido por todos los mexicanos, pero el Museo de la Basílica de Guadalupe cumplió 80 años y su aniversario el 8 de enero se designó para estrenar un himno, obra del reconocido compositor Gilberto Ruiz.

"Don Gil". Trascender el tiempo / Foto: Cortesía del artista

Se titula “Himno celestial”, y si bien fue por encargo directo a Ruiz (Michoacán, 1952), artista con galardones como Las Palmas de Oro y El Micrófono de Oro, explica que su composición le tomó unos tres meses de trabajo, y en lo personal una gran experiencia en su carrera, pues en 48 años de trayectoria jamás había escrito un himno.

La canción cuenta con arreglos magistrales de Javier Carrillo Velázquez, artista galardonado con nueve premios Grammy y doctor en música popular mexicana. La voz es del tenor Fernando Craviotto, mientras la producción de estuvo a cargo de Ismael Hernández, ingeniero de sonido con una destacada trayectoria en colaboración con renombrados artistas.

Cravioto. Su voz de tenor / Foto: Facebook Fernando Cravioto

El himno involucra a músicos de las orquestas sinfónicas del país. Además, se programó para mostrar la partitura original y rendir homenaje a Ruiz con la develación de una placa en una ceremonia el lunes 8, a las 8 horas en la Basílica de Guadalupe.

Y si bien el museo cumplió años en 2021 (su fundación fue en 1941), la celebración se atrasó hasta ahora por temas sanitarios asociados a la pandemia de 2020. Situado en la Plaza de las Américas (a un costado de la Basílica de Guadalupe), entre sus archivos cuenta con obras pictóricas que retratan las costumbres y formas de vivir en la época novohispana, de artistas como Luis Juárez, Juan Correa, Cristóbal de Villalpando, José de Ibarra, Miguel Cabrera, Antonio de Torres, entre otros, además de esculturas, muebles y objetos asociados al arte sacro.

Pintura de Cristóbal de Villalpando / Museo de la Basílica de Guadalupe

En total, un acervo de cuatro mil piezas, y el mayor de su tipo a nivel nacional en temáticas asociadas a la virgen María y su representación guadalupana.

* * *

Gilberto Ruiz, quien también es productor conocido en el ambiente musical como “Don Gil”, tiene una carrera artística iniciada en 1976 con la canción “Morenita Consentida”, dedicada a su esposa Carmen; ha compuesto numerosas piezas para solistas y agrupaciones, especialmente en el folclor mexicano y el género del corrido.

Explica sobre la experiencia de un himno:

“En tanto tiempo de trayectoria jamás había escrito un himno, cuando me llegó la propuesta no tenía todo lo que implicaba, hablamos de la creación de un tema que no es una canción regular, es un himno que debe trascender el tiempo, es una tarea complicada, diría casi histórica.

“Lo digo hablando más allá del tema religioso, es hacer un himno como tal. Diría que lo más complicado fue separar la rítmica, la tonada y la armonía, lo solemne que debe de ser y la fuerza que debe de tener… fue titánico”.

El artista explica que las autoridades del museo se acercaron a él en 2021, cuando comenzó a investigar al respecto, con las limitaciones de la distancia impuestas por la pandemia, pues no pudo visitar el museo.

--¿En qué se inspiró para escribir el himno?

--Me la jugué porque no conocí al museo hasta después de escribirlo, por supuesto que vi fotos, videos y lo “conocí” a distancia, tuve que ingeniármelas. Afortunadamente mi propuesta agradó a autoridades y me dijeron que sí.

El santuario / Foto: @ArquidiocesisMx

--¿No fue difícil escribir de algo que no había visto?

--Agustín Lara escribió “Granada” sin haber visitado esa ciudad, y ahora se considera como un himno de ese lugar, hice lo propio sin mayor ostentación, simplemente lo que considero mi trabajo. Además la música es un poco así, viene algo que no es visible, y las notas y letra se van plasmando después en papel.

--Mencionó a Lara. ¿A qué compositores admira?

--En primer lugar, y sin jamás, ser destronado a José Alfredo Jiménez, y a Martín Urrieta, Joan Sebastian y Juan Gabriel, son mis grandes.

* * *

El músico dialogó también con Proceso sobre un tipo de música que se está difundiendo ampliamente en México, como el urbano y los corridos tumbados.

--Usted se ha desarrollado en la música mexicana, en los corridos especialmente, ¿qué piensa de lo que escuchan hoy los jóvenes?

--Es complicado, me da gusto la exposición que ha tenido la música mexicana, en verdad, creo que ha sido importante en los últimos tiempos, pero en lo que ahora llaman corridos tumbados las letras que llaman “narco violentas” las desapruebo totalmente.

--¿El urbano en general?

--En la música hay de todo, cosas buenas y otras no tanto. El urbano no es malo, el tema es la letra que a veces falla, en lo personal sea reguetón, urbano o corridos, hay cabida para todo en la música.

--Ya que mencionó los corridos tumbados, ¿qué le agrada y qué le desagrada?

--Me agrada la exposición de la música, las letras violentas son lo que no van conmigo, hay distintas maneras de escribir.

Recientemente se habló del caso de Peso Pluma y su tema “El Belicón”, cuya letra se asocia a Néstor Isidro Pérez Sálas, “El Nini”, presunto jefe de seguridad de “Los Chapitos”, y la contraofensiva que realizó en 2019 para liberar a Ovidio Guzmán. La letra dice:

“Soy El Belicón, el que no se mueve sin traer un convoy, el que de la cabina navega el control, 2019, claro les quedó ... que aquí mando yo, carros deportivos en mi colección, Minimis, Bazucas y Kalashnikov…”.

Sobre ello el compositor dice:

--Sí, mire, yo he escrito corridos, pero jamás alentando a la violencia, por eso digo que hay maneras de escribir. Descalifico al que opta por ello, en especial en un México tan complicado y violento como el que se vive… las letras llegan a los jóvenes y estoy de acuerdo en las decisiones de autoridades de no alentarlas.

Hizo referencia a espectáculos asociados a los corridos tumbados que fueron “prohibidos” en 2023 en ciudades como Cancún, Chihuahua y Tijuana, cuyas autoridades los calificaron como “narcocorridos”, y considera que el artista tiene una responsabilidad social. Para rematar:

“Creo que la música es maravillosa y hay cabida para todos los artistas y todos los géneros, y sí, hay que ser conscientes de nuestra realidad, pero también buscar la mejor manera de ayudar a nuestra sociedad”.