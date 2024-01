"Wonka" se mantiene al tope de la taquilla

LOS ÁNGELES (AP) — "Wonka" se mantuvo al tope de la taquilla estadunidense en su cuarto fin de semana, al recaudar 14.4 millones de dólares, con lo que su total doméstico asciende a 164.7 millones.

Pero la primera semana de 2024 está más lenta que la del año previo, con un 16% menos, y la película de horror "Night Swim" es el único estreno importante.

"Night Swim", de Universal/Blumhouse y protagonizada por Wyatt Russell y Kerry Condon, recaudó unos 12 millones de dólares en su primer fin de semana, al exhibirse en 3 mil 250 cines en Norteamérica, cuando su presupuesto de producción fue de 15 millones. Si se incluyen los cines en 36 mercados extranjeros "Night Swim" se encamina a un debut total global de 17.7 millones de dólares.

Warner Bros. y Universal también ocuparon los peldaños tres y cuatro. "Aquaman and the Lost Kingdom", de Warner Bros., recaudó 10.6 millones de dólares en su tercer fin de semana, con lo que su total doméstico se sitúa justo por encima de los 100 millones. La película animada "Migration" (¡Patos!) de Universal añadió 10.3 millones de dólares, con lo que su total doméstico asciende a 77.8 millones.

"Anyone But You", una comedia romántica de Sony y estelarizada por Glen Powell y Sydney Sweeney, quedó en quinto lugar con 9.5 millones de dólares, un aumento de 9% con respecto al fin de semana previo. La película tiene hasta ahora 43.7 millones.

Las diez películas más taquilleras este fin de semana, de viernes a domingo, en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.