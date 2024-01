Denuncian deterioro en obra del pintor Byron Gálvez, “el Picasso mexicano”

PACHUCA (apro).- Por el proyecto de intervención que ejecuta el gobierno de Hidalgo en el Parque Cultural David Ben Gurión de Pachuca, cuyo plan maestro y losa pictórica realizó el artista Byron Gálvez por cerca de cinco años, entre 2001 y 2005, Eva Beloglovsky, viuda del multigalardonado pintor hidalguense, acusó desconocimiento y falta de respeto a la obra de quien fue reconocido en el Salón de la Plástica Mexicana y fue considerado uno de los artistas más importantes de México en el siglo pasado.

El 27 de octubre de 2009, Byron falleció a causa de cáncer de estómago. El proyecto del Parque, que incluía un Museo de Arte Contemporáneo, fue truncado a partir del gobierno de Miguel Osorio Chong (2005-2011).

Las obras actuales, asegura Beloglovsky, se contraponen a la idea original y destruyen parte de la obra conceptual, en perjuicio no sólo del artista plástico, llamado por el actor estadunidense Vicent Price “el Picasso mexicano”, sino del patrimonio cultural de la entidad.

“Siento que es una falta de respeto a la obra que llaman el pisal, que Byron llamaba losa pictórica, y alrededor de ella, que ni siquiera se está resguardando, mientras se está haciendo ya toda esta demolición tremenda; que se haga una feria, cuando está ya todo el concepto generado por Byron de un parque cultural para levantar la educación y la cultura de nuestros habitantes, no nada más de Pachuca, sino del estado y a lo mejor también de la nación”, dijo Beloglovsky, también “art dealer” y experta en obra pictórica y escultura, en entrevista con Proceso.

Con base en el plan de intervención del gobierno de Hidalgo, el denominado nuevo parque cultural contará con una rueda de la fortuna –a través de un contrato de prestación de servicios–, así como un lago artificial, fuentes, esculturas, foodtrucks y servicio de control en torno al Homenaje a la Mujer del Mundo, la losa pictórica de Byron que comprende dos mil ochocientas figuras formadas alrededor de siete millones de mosaicos de 45 colores diferentes; además, contempla la construcción de estacionamiento y andadores para el Teatro Gota de Plata, más un centro cultural y recreativo, cancha de futbol rápido, un ajedrez gigante, un laberinto de arbustos, entre otros aspectos. El costo estimado por la Subsecretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible es superior a los 300 millones de pesos.

“Es una feria más –dice, principalmente, en alusión a la rueda de la fortuna, los carros de comida y amenidades proyectadas–, a lo mejor un poquito más elaborada, en un parque que está diseñado para que sea una cosa de educación y cultura. Se vuelve algo más que no permite que el ciudadano tenga un crecimiento cultural, de conocimiento, que eso es lo que se iba a llevar al parque en todos los sentidos y con toda la integración de las artes: las artes plásticas, la gastronomía, la música, el teatro, la danza…”, expone la viuda de Gálvez, quien reconoce que el proyecto tenía más de tres sexenios (Osorio Chong, José Francisco Olvera Ruiz y Omar Fayad Meneses) “casi muerto”, pero ahora que se invierte en él se incurre en “una falta de respeto a la obra inicial de Byron”, ya que “nadie del gobierno se atrevió a preguntar cuál era (la visión conceptual del artista) en un inicio”, ni la razón de ser de la obra en conjunto.

—¿Es compatible el proyecto actual con la idea original del maestro Byron Gálvez?

“No lo veo en ningún sentido. Me dicen que va a haber un museo que es como un faro redondo en el que va subiendo la gente por las escaleras para que sea al mismo tiempo una cuestión para poder ver el pisal, entonces no es el concepto de un museo, porque no hay manera. ¿Qué obras puedas colgar en un muro curvo? ¿Cómo lo vas a iluminar? ¿Quiénes van a ser los artistas que se presten para eso? ¿A quién trajeron para que vieran el concepto de lo que es un museo? ¿Qué historiador? ¿De dónde sale la idea?”, cuestiona la viuda del pintor desde la que fue la última morada de su excompañero de vida. Además, asegura que las empresas y personas físicas a quienes se han adjudicado los contratos no están relacionados conceptualmente con la obra de Byron Gálvez ni lo que él visualizaba sobre el parque David Ben Gurión.

Otro cuestionamiento de Beloglovsky es sobre los campos deportivos previstos para el sitio en el que también converge el Salón de la Fama del Futbol (cuyo terreno fue donado a Grupo Pachuca en el sexenio de Manuel Ángel Núñez Soto), que se erigió en sustitución del Museo de Arte Contemporáneo prospectado por Byron Gálvez. A la sociedad comercial encabezada por Jesús Martínez Patiño también le fue cedida a través de Tuzo Inmobiliaria S.A. de C.V. el predio para un hotel, un centro de convenciones y un estacionamiento, a través de un decreto gubernamental publicado el 11 de agosto de 2003.

“Campos de futbol ahí, canchas de tenis… ¿en un parque cultural? ¿Qué es lo que pasa? No es el concepto. Es más, ni siquiera preguntaron cuál era la idea original de Byron”, asevera la viuda de Byron, cuya producción plástica abarca la escultura, el grabado, el dibujo y la pintura. Después, reclama: “Por lo menos pregunta antes de destruir toda una obra”.

El proyecto del parque David Ben Gurión nació a la par del Museo de Arte Contemporáneo. Los conceptos arquitectónicos fueron concebidos por Gálvez. De ambos, insiste la también corredora de arte, hay desconocimiento sobre su razón de ser, y ejemplifica: “Nadie sabe que las diagonales de todo lo que eran las calles del parque obedecen a la obra pictórica del maestro (Byron); en sí, ese lineamiento es una obra de arte, y lo destrozaron por completo. Ya no existe”.

Luego remarca: “Entonces, todos esos conceptos se pudieron haber adaptado, trabajar en conjunto algo maravilloso para que no fuera una feria más, que no fuera un lugar de entretenimiento más cuando hay espacios para hacer eso, y que se haya prestado aquí”.

Antes del donativo de infraestructura a Grupo Pachuca y el abandono gubernamental que recalca Eva Beloglovsky, la concepción original del Parque David Ben Gurión incluía, en una superficie de 25 hectáreas, el Museo de Arte Contemporáneo, el Conservatorio de Música de Todos los Tiempos, una Sala de Conciertos, el Museo de la Ciencia y la Tecnología, más un Jardín Escultórico para el cual Gálvez y su esposa habían logrado un acuerdo para llevar las exposiciones internacionales que albergara anualmente el Palacio de Bellas Artes, además de contar con el apoyo de artistas integrantes de la Generación de la Ruptura, contemporáneos de Byron y con exponentes como los hermanos Pedro y Rafael Coronel, Günther Gerzo, Vicente Rojo, Manuel Felguérez y José Luis Cuevas.

Ninguno de estos inmuebles se construyó. Al centro de todo se encontraría la losa pictórica que realizó el pintor y escultor hidalguense, la cual cuenta con una superficie de 32 mil metros cuadrados.

Falta de visión

En el lugar situado en la Zona Plateada de Pachuca, una de las de mayor plusvalía local, quedó un centro de convenciones denominado Tuzoforum, propiedad de los dueños del club Pachuca, la Biblioteca Central Ricardo Garibay, el Teatro Gota de Plata y el Salón de la Fama del Futbol. Desde ahí, remarca la viuda del impulsor de parque, el concepto de la obra “rompió totalmente”.

La falta de visión que tuvieron, indica, está en un hotel donde la vista en una parte de las habitaciones, que afirma no se rentan, no da al pisal, sino que se observa el concreto y los edificios en sentido opuesto al parque.

Sólo el museo, refiere el proyecto ideado por el artista nacido en el municipio de Mixquiahuala, albergaría colecciones temporales y permanentes –incluía la donación de la obra de Gálvez–, salas audiovisuales interactivas, una biblioteca con acceso al público en general, galería y sala multimedia. Sería, asimismo, autofinanciable a través de distintas iniciativas como membresías, y era descrito por el pintor como un hito urbano, porque lo veía como un parámetro obligatorio en el ámbito artístico no sólo del país, sino de Latinoamérica y el mundo.

“Yo no me opongo a que se hagan cosas, a que se hagan proyectos, que se remodelen cosas, que haya intervención en el parque, pero lo que sí me tiene muy indignada es la falta de respeto a la obra inicial de Byron. No nos oponemos a que la gente que va a trabajar ahí vaya a ganar dinero, el dinero se va a ganar de una forma o de otra”, responde Eva Beloglovsky, quien refiere que ha recibido acusaciones de supuesto interés de lucro por pronunciarse sobre los trabajos que se llevan a cabo en lo que sería el espacio cultural y artístico más importante de Hidalgo, pero que, rememora, en sexenios pasados también se usó como escenario de conciertos de Miguel Bosé, Maná y Juan Gabriel, organizados por el sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en la administración de Olvera Ruiz.

Por el ácido de la cerveza y el refresco que se tiraba en esos eventos, el Homenaje a la mujer del mundo también se dañaba, recuerda. Asimismo, la losa ha sido fracturada y, a pesar de un abandono de 18 años que reclama, se ha mantenido, lo cual, dice, habla de la calidad del trabajo de Gálvez .

“Para mí el dolor más fuerte es la falta de respeto a lo que fue Byron y a lo que hizo Byron, y a lo que le costó al gobierno en ese momento, entonces se pasó por alto”.

Silvino López Tovar, responsable del mobiliario urbano del parque, por el que fue distinguido con el premio “Obra del año” en 2005, también cuestionó la intervención gubernamental.

En su cuenta de Facebook publicó: “En plenas vacaciones comenzó la destrucción del Parque Ben Gurión, proyectado por el maestro Byron Gálvez en Pachuca, Hidalgo; un proyecto integral que fue reconocido nacionalmente como obra del año en 2005, además de muchos más reconocimientos internacionales. El Mobiliario Urbano que diseñé para el parque representó dignamente a México en la II Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid por su concepto e innovación (…), es muy frustrante y triste ver cómo se van a la basura sin ningún miramiento junto al piso que no había ninguna necesidad de destruir, además del derribo de árboles que se ve venir. ¿En dónde quedó el respeto a la creatividad, a la memoria y al medio ambiente? Pudiendo haber continuado el proyecto original de su trazo (totalmente viable). A este parque nadie lo atendió en su momento, porque nunca lo supieron entender; pudo haber sido un referente internacional y ahora se quedará como un proyecto de dudosa procedencia”.

Los contratos

El proyecto arquitectónico de remodelación para el parque David Ben Gurión fue adjudicado en julio, para iniciar en agosto, a LOVI Corporativo de Ingeniería y Construcción, por 10 millones 958 mil 957.66 pesos. La firma ganadora de la licitación EO-SIPDUS-N54-2023 tiene sede en Tezontepec de Aldama y según su registro en el padrón de contratistas del estado su giro es el mantenimiento de instalaciones eléctricas, fumigación, venta de mobiliario para hospitales, estudios de suelo, proyectos, capacitación, asesorías, entre otros.

En diciembre, las empresas Grupo Rélica y Procard Construcciones recibieron la encomienda de construir estacionamientos, andadores, jardinería, trotapista, un acceso desde la colonia El Tezontle, otro por Ferrocarril Central, un área pet friendly, una vía mágica, otra del arte, además de trasplantar las yucas que han comenzado a ser removidas del parque. Todo, por un monto de 66 millones 284 mil 8.31 pesos.

La remoción de las yucas es otra crítica de la Beloglovsky, quien cuenta que Byron buscó preservar esta planta endémica, que tiene más de 20 años en el parque y, afirma, también integra la conceptualización artística. El gobierno asevera que serán replantadas con apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath), en tanto que la viuda de Gálvez insiste en que deben ser salvadas, al no tener certeza de cuál es el destino y manejo que les están dado. Asimismo, indicó que el arbolado y un sistema de irrigación de millones de pesos que se dejó perder por los gobiernos se obtuvo gracia al fondo agrario de Israel (Keren Kayamet), que lo donó en representación de la comunidad judía en México.

Para construir instalaciones eléctrica, hidráulica y pluvial, más servicios básicos de terracerías para lo que será el Centro Cultural y Recreativo, el gobierno también asignó a la licitante Nely Camacho Martínez 60 millones 652 mil 922.69 pesos. Para 2024, se contemplan al menos 140 millones de pesos más para las etapas siguientes.

Eva Beloglovsky menciona que al gobernador Julio Menchaca Salazar lo vio una vez cuando inauguró el viñedo Tierra y almas en Tecozautla, en julio de 2023 –en ese momento se dio el fallo del proyecto arquitectónico para remodelar el parque–. Aunque le hizo mención de una participación conjunta para preservar la idea original del pintor y artista plástico hidalguense, no hubo posterior respuesta.