Nueva película de "Star Wars" incluirá a Grogu

LOS ANGELES (AP) — Grogu alias Baby Yoda debutará en la pantalla grande en la película "The Mandalorian & Grogu", que entrará en producción este año y será dirigida por Jon Favreau, anunciaron el martes Lucasfilm y Disney.

Aunque no se anunció una fecha de estreno, es una buena noticia para los fanáticos de "Star Wars" que no han tenido una nueva película desde "The Rise of Skywalker" ("Star Wars: El ascenso de Skywalker") de 2019.

"The Mandalorian & Grogu" será una continuación de la popular serie de Disney+, aunque no se dieron detalles sobre los actores que participarán en ella. El astro chileno-estadounidense Pedro Pascal ha interpretado al cazarrecompensas enmascarado, conocido en español como El Mandaloriano o Mando, durante tres temporadas para televisión. Dave Filoni producirá la nueva película junto con Favreau y la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

"Me ha encantado contar historias ambientadas en el rico mundo que creó George Lucas", dijo Favreau en un comunicado. "La perspectiva de llevar al mandaloriano y a su aprendiz Grogu a la pantalla grande es extremadamente emocionante".

"Jon Favreau y Dave Filoni han dado paso a dos nuevos y queridos personajes de 'Star Wars', y esta nueva historia encaja perfectamente en la pantalla grande", agregó Kennedy.

Hay otras películas de "Star Wars" en desarrollo de Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold y Filoni, quien también desarrolla la segunda temporada de "Ahsoka".