En Octubre: Eric Clapton, The Hives, The Damned, Human Drama, Maná y Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la recta final del año, en materia de música el mes de octubre destaca por los conciertos de Eric Clapton, The Hives junto a The Damned, Human Drama, Cigarettes After Sex, Idles, Maná, Luis Miguel, Lucybell, Lila Downs y Nicki Nicole.

El legendario guitarrista y cantante británico Eric Clapton arribará al Estadio GNP Seguros el 3 de octubre. Tendrá como invitado especial a Gary Clark Jr., ganador de cuatro premios Grammy, guitarrista y cantautor estadounidense que se presentó en los escenarios del Vive Latino en 2022.

El sonido tropical de Los Rumberos se escuchará el 3 de octubre en el Teatro Metropólitan. Compartiendo fecha el rapero argentino Trueno estará en el Pepsi Center del WTC. En ese mismo recinto el 4 de octubre la poderosa banda de rock británica-irlandesa Idles hará temblar a sus fans. También el día 4 La Gusana Ciega en el Auditorio Nacional. Al igual ese mismo día los Neo Románticos brindarán recital en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

La banda de rock colombiana Diamante Eléctrico entregará show junto a los argentinos Isla de Caras el 5 de octubre en el Foro Puebla. Por su parte Disclosure el mismo día en el Pepsi Center del WTC. En tanto Gustavo Cordera y Forseps, ese día 5 en La Maraka.

La agrupación estadunidense The Killers ofrecerá dos fechas en el Estadio GNP Seguros, el 5 y 6 de octubre con la presencia del líder vocalista Brandon Flowers, Ronnie Vannucci Jr. (batería), Mark Stoermer (bajo) y Dave Keuning (guitarra). La banda de ska mexicana Maskatesta festejará 20 años de carrera presentándose el 6 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional.

La banda finlandesa de rock gótico The 69 Eyes tocará el 7 de octubre en el Circo Volador. The Hives, originarios de Fagersta, Suecia, hará temblar con su rock el Palacio de los Deportes el 8 de octubre, acompañándose de la legendaria agrupación londinense The Damned, ésta última tocando por primera ocasión en México.

“El Sol” Luis Miguel tiene pactadas una larga lista de fechas en octubre en la Arena CDMX, los días 8, 9, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 23 y 24. En tanto la cantautora argentina Nicki Nicole, figura clave en la música urbana latina, conquistará el Auditorio Nacional el 8 de octubre. El electropop argentino de Peces Raros sonará el 9 de octubre en el Frontón México.

The National y The War On Drugs, anunciaron la primera gira en conjunto para este 2024 “Zen Diagram Tour”, llegando el 10 de octubre al Palacio de los Deportes. La agrupación uruguaya No Te Va A Gustar tocará el mismo 10 de octubre en el Pepsi Center del WTC. La banda británica Franz Ferdinand hará lo propio el día 10 en el Frontón México. En fecha compartida Camilo Séptimo en el Teatro Metropólitan.

La agrupación Maná arribará al Auditorio Nacional los días 10, 11 y 13 de octubre. En tanto los españoles El Columpio Asesino para el 11 de octubre en el Frontón México. La legendaria agrupación de estilo electrónico, gótico e industrial, The Cassandra Complex, celebra su 40 aniversario este 2024 y como parte de su gira se presentará junto a Traitrs en el Foro Veintiocho el 12 de octubre. El regional mexicano de Fuerza Regida se sentirá en la Plaza De Toros México el 12 de octubre.

El Festival Pulso GNP se celebrará el 12 octubre en el Autódromo de Querétaro con la presencia de The Killers, Belanova, Franz Ferdinand, Los Auténticos Decadentes, Sabino, Simple Plan, Camilo Séptimo, El Columpio Asesino y Little Jesus.

La octava edición del Reggae Live Festival, se realizará en los “Campos Guadalajara” de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde desfilará Gondwana, Tiken Jah Fakoly que visita por primera vez México, Anthony B, Macka B, El Roockie, Los Rastrillos, Young Warrior, King Alpha, Roberto de Las Torres, Mexican Stepper y Om Mani Padme Hum Soundsystem.

S7N, una de las bandas representativas del heavy metal en nuestro país, hará temblar el Lunario del Auditorio Nacional el 13 de octubre. Por su parte, Diego El Cigala regresa por segunda ocasión a La Maraka el 14 de octubre con el estilo flamenco que lo caracteriza, celebrando los 20 años del álbum “Lágrimas Negras”.

La banda de indie rock estadounidense Cigarettes After Sex tocará el 15 de octubre en el Palacio de los Deportes. Los Auténticos Decadentes serán vistos los días 15 y 16 de octubre en el Teatro Metropólitan. Por su parte el cantante español Carlos Sadness arribará el 16 de octubre al Auditorio Nacional. El popero Lorenzo Antonio presentará su show “Doce Rosas” los días 17 y 18 octubre en el Lunario del Auditorio Nacional.

La legendaria banda de rock gótico Human Drama con Johnny Indovina ofrecerá en La Piedad Live Music su residencia musical “Cinco Noches en Insurgentes”, entregando una serie de conciertos consecutivos del 17 al 21 de octubre.

La banda de rock indie canadiense Mother Mother el 18 de octubre en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. La Banda El Recodo De Cruz Lizarraga el mismo 18 en la Arena CDMX. En ese mismo recinto, Edén Muñoz. el día 19. Hará lo propio Paty Cantú el 19 de octubre en el Auditorio Nacional.

El Sonido Live México se celebrará el 19 de octubre en el Foro Indie Rocks, donde se presentarán cuatro bandas seleccionadas de las 12 que participarán en las sesiones de Live on KEXP en México. Las cuatro agrupaciones elegidas son Melenas, Los Cogelones, La Ciencia Simple y Descartes A Kant.

El 22 octubre Inside Of The Moon tocará en el Auditorio Nacional, banda tributo a Pink Floyd que se une a la orquesta del ISMEA, para presentar “Pink Floyd Sinfónico”. Al coloso de Reforma también llegará la cantante chilena Mon Laferte el 23 de octubre. El dominicano Juan Luis Guerra el mismo día 23 en el Palacio de los Deportes.

Las insignes bandas de rock gótico The Mission y Christian Death tocarán el 23 de octubre en el Foro Veintiocho. Claudio Narea, quien formó parte de una de las bandas representativas del rock chileno Los Prisioneros, se presentará el 25 de octubre en La Maraka.

“El Potrillo” Alejandro Fernández tendrá dos fechas el 25 y 26 de octubre en la Plaza la México. La banda de rock chilena Lucybell el 26 de octubre en el Auditorio BB. Por su parte Camilo Séptimo en show íntimo el 27 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional. La cantante y compositora argentina nacionalizada española Nathy Peluso ese mismo 27 en el Auditorio Nacional. La cantante oaxaqueña Lila Downs rendirá ofrenda musical el 31 de octubre en el Auditorio Nacional.