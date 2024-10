Muere Frank Fritz, de "Cazadores de tesoros", a los 60 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Frank Fritz, quien participó en el programa de “Cazadores de tesoros”, de History Channel, murió a los 60 años, así lo confirmó Mike Wolfe, su compañero en el show y amigo.

“Con el corazón roto que comparto con todos ustedes que Frank falleció anoche. Conozco a Frank por más de la mitad de mi vida y lo que has visto en la televisión siempre ha sido lo que yo he visto, un soñador que era tan sensible como divertido. Frank tenía una manera de llegar a los corazones de tantos solo siendo él mismo”, escribió en una publicación en redes sociales Wolfe.

Y continuó: “Quién hubiera soñado que compartiríamos la cabina de una camioneta blanca de carga frente a millones de personas interesadas en nuestras aventuras. Antes del espectáculo despegaríamos juntos a lugares que nunca supimos que existían sin destino en mente y sólo la pasión compartida por descubrir algo interesante e histórico.

“Hemos estado en incontables viajes y compartido tantas millas y me siento bendecida de haber estado allí a su lado cuando tomó un último viaje a casa. Te quiero, amigo y te voy a extrañar mucho. Sé que estás en un lugar mejor”.

El portal de noticias TMZ informó que, de acuerdo al representante de Frank, murió a causa de los efectos de un derrame cerebral que tuvo hace varios años y tuvo la enfermedad de Crohn (enfermedad crónica que provoca inflamación en el tracto digestivo) durante décadas, lo que puede haber jugado un papel importante en el deterioro de su salud.

Frank estaba en un centro de cuidados paliativos de Quad Cities (en la frontera entre Iowa e Illinois) y se encontraba rodeado de amigos, incluido Mike Wolfe, cuando falleció.

Wolfe no compartió ningún detalle sobre la causa de la muerte. En 2021, Fritz se alejó notablemente de "Cazadores de tesoros" en 2021, después de 12 años en el programa, esto debido a que se tomó un descanso de la filmación para lidiar con problemas relacionados con su enfermedad de Crohn. Incluso se sometió a una cirugía de espalda.

"Cazadores de tesoros" es un programa donde aparecían Mike Wolfe y Frank Fritz, quienes viajaban por todo Estados Unidos en una Mercedes-Benz Sprinter, pues se dedicaban a la compra de antigüedades y objetos de colección. Se emitió por primera vez el 18 de enero de 2010 y cuenta con 21 temporadas.