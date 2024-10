Disculpa pública por matanza del 68 no es suficiente, falta el castigo: "Nacha" Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Para la activista Ana Ignacia “Nacha” Rodríguez, quien fue encarcelada por su participación en el movimento estudiantil de 1968, las disculpas públicas ofrecidas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, son insuficientes, pues asegura, "falta el castigo por los delitos de lesa humanidad, que no prescriben".

Este jueves, estará presente en el homenaje a Roberta “Tita” Avendaño, quien formó parte del Comité Estudiantil de 1968 y fue una destacada activista, acto que se realizará en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente de la UNAM, donde dialogará en torno a la injusticia de haber sido presas políticas.

Rodríguez, quien nació en Taxco, Guerrero, en 1944) charló en torno a esta actividad a realizarse en la Sala 2 de Audiovisual del CCH Oriente, este jueves a las 17 horas, en donde afirmó recordará la memoria de su colega "Tita" Avendaño, y como parte de ello adelantó que está poniendo todo su esfuerzo en lograr que se concrete un sitio de memoria en el Plantel Casa Libertad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

“Nunca debimos estar en una prisión común, y menos en Santa Martha Acatitla por que no eramos delincuentes, nunca cometimos un delito, éramos estudiantes que lo único que hicimos fue marchar por las calles y pedir la libertad de compañeros detenidos, y eso no ameritaba una prisión. A 56 años de distancia del movimiento estudiantil estoy trabajando en la creación de un sitio de memoria en el plantel Casa Libertad de la UACM, donde fue cárcel y me tocó ser presa junto a Roberta", dijo.