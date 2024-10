Magos Herrera y su ópera prima “Primero Sueño” sobre la obra de Sor Juana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Magos Herrera, considerada una de las grandes intérpretes del jazz contemporáneo y música de cámara, platicó con Proceso en relación a sus proyectos por 25 años de trayectoria en paralelo a su actual gira como parte del disco “Aire”, y adelantó la labor detrás del estreno de su primera ópera: “Primero sueño” basado en el poema de Sor Juana, proyecto que le fue comisionado por el MET de Nueva York.

De cara a la presentación de concierto titulado “Somos” en la Sala Neza en el marco del festival Cultura UNAM, en donde estará acompañada por su sexteto, las voces de Ingrid y Jennifer Beaujean, y Eugenia León como artista invitada, la cantante afirmó sentirse emocionada de regresar a la universidad, y que sea esta el punto de partida para las actividades por sus 25 años.

En ese espectáculo tendrá un estimado de 13 canciones y con ello una selección muy especial, comentó:

“Para mí esta presentación es una carta de amor a México, porque desde que inicié mi carrera siempre viví hacia adelante, pensando en ‘el nuevo disco’, ‘la próxima gira’, ‘el nuevo sencillo’ y así siempre, nunca me detuve a celebrar números redondos porque creo que nunca he sido una artista de nostalgias.

“Todos mis discos los he presentado en México, y si bien no habrá ‘disco por 25 años’ esta es la manera de celebrar con el público que ha sido leal, empático, amoroso y que ha caminado conmigo por estos 25 años, ¡qué mejor que sea con un concierto en vivo hecho para ellos!”.

Respecto al por qué no habrá producción discográfica por sus 25 años explicó que considera que todas sus canciones han tenido una gran producción y siempre se ha sentido satisfecha con ello.

Herrera, quien en 2020 recibió el premio Chamber Music Americas New Jazz Works Award, además de ganadora de los premios de South Artz Jazz Roads y académica en la reconocida escuela The New School en Nueva York, comentó que tras este show habrá una réplica de “Somos”, el 14 de febrero en Nueva York, EU.

Luego de la presentación en la UNAM la artista detalló que continuará con la gira de su disco más reciente titulado “Aire” (2023, Sunnyside records) pues tiene fechas agendadas durante noviembre e inicios de diciembre en Estados Unidos. También que apostará por realizar podcasts para compartir historias con sus seguidores con motivo de sus 25 años, y que en breve se dará a conocer el estreno de un documental titulado “Con alma” a partir de la grabación de ese disco homónimo de 2020.

De cara a sus proyectos para el próximo año, dio la noticia de que estrenará su primera ópera comisionada por el MET de Nueva York basada en el “Primero sueño” de Sor Juana Ines de la Cruz, trabajo que realizó en colaboración con la compositora Paola Prestini, y con fecha de estreno el 23 de enero de 2025, dijo:

“Escribí el libreto y música junto a Paola Prestini y yo voy a interpretar a Sor Juana, es una poesía compleja pero con narrativa sencilla que habla sobre el ascenso del alma en busca de conocerlo todo, y me emociona ese aspecto en lo místico. Por otro lado no queríamos hacer la obra sobre Sor Juana, sino su trabajo, trabajamos un año y medio en ello y nos asesoramos con Alberto Ruy Sánchez, Sara Poot, Carmen López Portillo, Mónica Lavin, todo ello pensando en un libreto muy consistente.

“En ese ‘Primero sueño’ se verá la magnitud y complejidad del pensamiento y conocimiento de Sor Juana, fue la forma más cercana que encontré para mostrarl, y que sea la premier en el MET también me gusta porque fuera de México no la conocen mucho, de hecho al hacer esta ópera me di cuenta que tampoco los mexicanos la conocemos tanto, esta es una buena oportunidad para adentrarse en su obra”.

La puesta tuvo una residencia de ensayo este verano en San Miguel de Allende, Guanajuato, y tendrá una segunda etapa de residencia en Nueva York, un mes previo a su estreno. En total la producción tendrá a seis mujeres de ensamble, un músico en guitarra española, al mexicano Celso Duarte en el arpa, jarana y percusiones, y a Herrera como protagonista.

La artista culminó definiendo así a esa ópera: