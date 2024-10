“Tomaré un té con mi hijo, celebraré sigilosamente": Han Kang tras ganar el Nobel de Literatura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La escritora surcoreana Han Kang de 53 años, galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2024, afirmó que celebrará con su hijo de manera sigilosa tomando un té.

Así lo dio a conocer la Academia Sueca en una breve grabacion de la llamada en la que le expresaron su reconocimiento por haber obtenido el Nobel.

Con un tono de voz afable y tranquilo durante toda la llamada se escucha como Kang recibe la noticia, al tiempo de decir que está sorprendida y honrada en recibir el premio. Explica que se enteró del galardón luego de cenar con su hijo (eran pasadas las 20 horas de la noche en Seúl, Corea, donde vive), y que celebrará de manera tranquila tomando un té con él.

Respecto a su sentir al ser la primera surcoreana en recibir el premio, comentó que creció entre libros (su padre es escritor tambien) y afirmó, que espera que el premio conlleve un mayor reconocimiento de los lectores hacia autores de su país.

Kang fue galardonada por "su intensa prosa poética, que confronta los traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana", dio a conocer la academia sueca.

La autora recibirá un diploma -además del reconocimiento mundial que conlleva-- en un acto el próximo 10 de diciembre, y un cheque de 11 millones de coronas suecas (más de 20 millones de pesos).

“La obra de Han Kang se caracteriza por esta doble exposición del dolor, una correspondencia entre el tormento mental y el tormento físico, en estrecha relación con el pensamiento oriental", reconoció la academia sueca sobre la escritora que en paralelo a la producción de su prosa es reconocida en el terreno artístico y musical.

BREAKING NEWS

The 2024 #NobelPrize in Literature is awarded to the South Korean author Han Kang “for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.” pic.twitter.com/dAQiXnm11z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2024

Kang nació el 27 de noviembre de 1970 en Gwanju, Corea del Sur, y procede de una familia vinculada a la literatura iniciandose en las letras de la mano de la poesía, publicando sus primeros poemas en la revista ‘Literatura y Sociedad’ en 1993, dos años más tarde publicó la colección de relatos "Love of Yeosu", a la que siguieron otras diversas narrativas, tanto novelas como relatos cortos.

Es "La vegetariana" (2007) su obra más reconocida internacionalmente, publicación dividida en tres volúmenes en la que aborda las violentas consecuencias de la negativa de Yeong-hye (protagonista) por comer carne, lo que provoca el rechazo brutal de su entorno. El libro obtuvo el International Booker Prize en 2016.

La crítica le destacó también "Actos humanos" (2014), sobre la masacre cometida por el ejército surcoreano en 1980 en su ciudad natal; y "El libro blanco" (2016), una obra dedicada a la hermana mayor de la narradora, muerta unas horas después de nacer, en donde llamó la atención su estílo poético.

Mientras que "We Do Not Part" (2021), basada en otro tragedia histórica ocurrido a finales de la década de 1940 en la isla de Jeju, también le valió elogios.

Celebrations all around! ??????



Han Kang's Swedish publishing house was caught by surprise when they watched the announcement of the 2024 Nobel Prize in Literature. Congratulations to our new literature laureate. pic.twitter.com/WUlIvWX5NP — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2024

De acuerdo con el presidente del Comité del Nobel, Anders Olsson, sobre la decisión, Kang tiene "una conciencia única de las relaciones entre el cuerpo y el alma, los vivos y los muertos y, por su estilo poético y experimental, está considerada como innovadora en el campo de la prosa contemporánea", declaró

El Nobel de Literatura del año pasado lo obtuvo el dramaturgo noruego Jon Fosse.

Los anuncios del Nobel iniciaron este lunes, cuando los estadunidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun ganaron el premio de Medicina; le siguieron los "fundadores del aprendizaje automático”, John Hopfield y Geoffrey Hinton, que ganaron el galardón de Física; luego tres científicos que descubrieron potentes técnicas para predecir e incluso diseñar la estructura de las proteínas que obtuvieron el de Química.

Luego del Nobel de Literatura a Kang, este viernes se anunciará el respectivo de Nobel de la Paz este viernes, y el de Economía el 14 de octubre.