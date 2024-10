The Hives, explosiva noche de rock en el Palacio de los Deportes (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Explosiva noche de rock estelarizó The Hives en su presentación en el Palacio de los Deportes este 9 de octubre, aderezada en apertura especial por los legendarios The Damned.

Los motores del show los calentaron los memorables The Damned, que visitaron por primera ocasión México. El líder Dave Vanian colocó en el inicio del set “The History Of The World (Part 1)”, “Melody Lee” y “Eloise”.

La agrupación londinense fundada hacia 1976, considerada como uno de los artífices del movimiento punk en el Reino Unido, incluyó en su acto “The Invisible Man”, “Neat Neat Neat” y “Looking at You”.

Llegó el turno para los originarios de Fagersta, Suecia, The Hives, una de las bandas queridas por el público mexicano luego de diversas visitas al país, que en esta ocasión le tocó pisar por primera vez el Domo de Cobre.

El locuaz líder Pelle Almqvist emergió junto a sus camaradas, los guitarristas Niklas Almqvist y Mikael Karlsson, el bajista Johan Gustafsson y el baterista Christian Grahn.

Su característico derroche de energía y potente rock caló a los primeros acordes de “Bogus Operandi” y “Main Offender”. El buen Pelle saludó en español, un tanto entrecortado, pero dándose a entender perfectamente entre sus fieles:

“¡Bienvenidos a los Hives! ¿Les gusta lo que ven de The Hives? ¿Les gusta mucho? ¡A mí también!”.

El avance fue veloz rasgando “Rigor Mortis Radio” y “Walk Idiot Walk”, lanzando mensaje adicional:

“¡Señoritas y señores y todos nosotros! ¡Finalmente, los Hives en el Palacio de los Deportes! ¡Esperamos mucho tiempo! ¿Esperaron mucho tiempo?”.

La pasión de la agrupación y su cantante fue incesante de principio a fin, en diálogos constantes y una entrega vehemente como suelen hacerlo en cada una de sus visitas.

A la par, la fanaticada en conexión brincoteaba, aplaudía y aullaba frenéticamente las rolas. Pelle aprovechó cada punto del escenario para ser visibilizado por los respetables, a su vez, descendía de la tarima en diversas oportunidades, una pasarela a nivel de piso le permitía al vocalista surcar entre el público a lo largo de la plancha, edificando un show de actitud rocker, escuchándose “Good Samaritan” y la aclamada “Go Right Ahead”.

En una producción sin parafernalias, el tablado diseñó al fondo el nombre del ensamble en letras luminosas, The Hives. Visiblemente emocionado el artista de 46 años expresó:

“¡Es el más grande concierto de los Hives, en la historia de los Hives, es una noche muy importante!”.

Los reunidos le escuchaban atentos y con sentido del humor preguntó:

“¿Algún problema? ¿Por qué el silencio? El silencio no está invitado en los conciertos de los Hives”.

La locura continuó navegando en “Stick Up”, “Try It Again” y “Hate to Say I Told You So”, adicionando el repertorio “Trapdoor Solution” y “Bigger Hole to Fill”.

Se vislumbraba el ocaso al son de “Countdown to Shutdown”, para afilar el final inexorable obsequiando “Come On”, “Smoke & Mirrors” y “Tick Tick Boom”. Rendían gratitudes a los filos del escenario todos los integrantes unidos en alegre efusión. The Hives huía al cobijo de fieros aplausos y griteríos de su fanaticada.