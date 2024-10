Ver, oír, aplaudir, silbar...

Calaveras de Perla Arroyo en la coyoacanense Reyes Heroles

Hasta el 10 de noviembre la artista Perla Arroyo exhibe su muestra “Calavera Mexicana. Símbolo de vida” en la casa de Cultura Reyes Heroles de Coyoacán, espacio que bien vale la pena visitar, pues se exhibe asimismo “Esfera Aural”, pinturas de “NanoSfera” Fernando Rodríguez y ambientes sonoros de Luis G. Martínez, también por sus múltiples atractivos circundantes. Av. Francisco Sosa 202, Santa Catarina, Coyoacán, 04010, CDMX. Teléfono: 55555 45324.

Obra inspirada en Sor Juana los sábados

Una mujer, a partir de la admiración y del estudio profundo y riguroso de la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, sugiere ser ella misma la Décima Musa, habla usando los versos de la monja e identificándose en todo con la escritora. Dos médicos, una mujer y un hombre, la tratan en un centro especializado y la mujer en cuestión comienza a relacionándolos como la virreina y el obispo de Puebla. ¿Cuál sería la reacción de ellos? “Sombra de mi bien”, dramaturgia y dirección de Gilberto Guerrero, con Alfredo Herrera, Catarina Mesinas y Rocío Damián. Músico en escena: Diego Cortés. Sábado, 19 horas. Centro Cultural Bella Época Av. Tamaulipas 202, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, 06100, CDMX. Tel. 55485 71099.

Niñez: ¡Macondo sí tiene quién le escriba!

¡Queda un mes! La convocatoria al concurso de cuentos “Macondo sí tiene quien le escriba” para niños y niñas entró en su recta final. Un certamen que busca fomentar habilidades de lectura y escritura para que los niños y niñas puedan dar rienda suelta a su imaginación y creatividad. Disfruta de lo que el Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, convirtió en su pasión desde que era muy joven. Se reconocerán a las mejores 20 historias que den vida a todo lo que más les gusta a los niños y niñas sobre su entorno, región, país y cultura. https://inscripciones.fundaciongabo.org/ y https://especiales.fundaciongabo.org/concurso-de-relatos-macondo-si-tiene-quien-le-escriba-2024/

Festival Cultural Café y Chocolate por Día de Muertos en Coyoacán

Bienvenidos los fieles difuntos y familiares vivos el sábado 12 y el domingo 13 de octubre de 2024, en el Museo Nacional de Culturas Populares, Av. Hidalgo No. 289, Col. Del Carmen, Coyoacán, 04100, CDMX.

“Memorias de Sol”, de Ana Leovy

Más que una estación, el verano en “Memorias de Sol” se vive como un estado de ánimo, una serie de momentos que parecen detenerse sólo para desvanecerse. Con obras de mediano y gran formato, Ana Leovy logra un despliegue visual intenso, y nos extiende una invitación a reflexionar sobre cómo experimentamos el tiempo y las emociones a través de los ciclos naturales. Mooni Art Gallery Condesa en Fernando Montes de Oca 43, colonia Condesa, Cuauhtémoc, 06140, CDMX, México, hasta el 20 de octubre de martes a domingos, visita gratuita.

“La joven gobernante de Amajac”

Presentación del libro el sábado 12 al mediodía en Casa Abierta Monte, calle de la Palma 14, Centro Histórico. Presenta la autora Lilia Arrieta, presidenta municipal.

Cats at Night, noche de Darkdisco, Electroclash y techno

Sábado 12 desde las nueve de la noche con menú vegano, cocteles y cerveza, 100 pesos incluida bebida y snack. Performance de medianoche. Convocan Amsel & Cat, Criss Massieu, Devviance y Emmanuel Novoti. Ubicación WhatsApp núm. 56173 90582.

“Geni, la última tentación de los dioses”

Dramaturgia de Ainé Martelli, con textos de Jorge Enrique Rodrigues, dirección de José Luis Cruz. Últimas funciones sábado, 19 horas, y domingo, 18 horas. Sala CCB Centro Cultural del Bosque, Reforma y Campo Marte, Metro Auditorio, 80 pesos.

Revista Generación en Bazar de Libros San Fernando

La ejemplar publicación fundada por el inolvidable Carlos Martínez Rentería presenta su reciente número 163, “Agua de fuego. Destilados, aguardientes y otros venenos”, con participación de Mayra león, Miriam Canales y Vladimir Lemus. Sábado 12 de octubre. 15 horas, San Fernando sin número, Centro Histórico, col. Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, 06300, cerca Metro Hidalgo.

Fantasmas que rodean al Palacio Nacional

Un recorrido este sábado 12 al mediodía para conocer las leyendas, las crónicas, las tradiciones y los prodigios que habitan cual fantasmas las calles del Centro Histórico. Calle Moneda y Museo Numástico.

Tres nuevos libros de Editorial Océano

1.- “Vuelo desde la URSS”, Dato Turashvili (192 Páginas, $450.00). El 18 de noviembre de 1983 siete jóvenes trataron de escapar de la Unión Soviética mediante el secuestro de un avión. El suceso y los polémicos juicios que prosiguieron, conmocionaron Georgia y el mundo, que se dividió entre aquellos que los consideraron terroristas y los que los proclamaron héroes. 2.- “Aspectos de la novela”, E.M. Forster (208 Páginas, $325). A partir de las conferencias que impartió en la Universidad de Cambridge “Aspectos de la novela” ofrece las ideas de E.M. Forster en torno a la narrativa de ficción. Estas se volvieron canónicas para los estudios de la teoría literaria. Conoce aspectos como la historia, el argumento, la fantasía, etc. Un libro para quienes quieren escribir o aprender más sobre este género literario. 3.- “La papelería Tsubaki”, Ito Ogawa (304 Páginas 304, $495). Una historia aparentemente gris y cotidiana nos muestra cómo son las relaciones humanas en la sociedad japonesa. Ito Ogawa teje a un relato conmovedor sobre los detalles que rellenan el día a día de cualquier comunidad, todo ello retenido de fondo con los paisajes, la gastronomía y las festividades japonesas que acompañan y celebran el paso de las estaciones del año, el relieve de afectos y enseñanzas que heredamos como cartas abiertas de generación en generación.

“Mirada libre”, fotos de Dirce Hernández y nueve colegas

Talentosa fotógrafa y diseñadora gráfica, el trabajo de Dirce Hernández ha trascendido esferas culturales y artísticas. El año 2023 marcó un hito en su carrera con su exposición “Saudades” del Museo Archivo de Fotografía, y hoy ella retorna con una decena afortunada de importantes colegas de oficio, entre quienes se cuentan Tania Pastrana, Erika Morarte, Gloria Fraustro, Sunny Quintero, además de Edgar Silva Fuentes S., Alejandro Sánchez Mociños, Felipe “Chito” Tenorio, Moisés Masliah, y Leonardo Eguiluz. Medio centenar de imágenes para la exposición y venta “Mirada libre” todo este mes en CENTRINA Café, Plaza de San Juan 15, colonia Centro, Cuauhtémoc, cerca Metro San Juan de Letrán, CDMX. Tels. 55753 67645. Ver: https://www.instagram.com/dircehernandezphotography/.

“Harry Potter: Magic At Play”, experiencia interactiva

Este otoño, magos y brujas de todas las edades están invitados a experimentar y celebrar su propia aventura mágica en la experiencia “Harry Potter: Magic at Play” en Casa Abierta Monte de Colonia Centro, Ciudad de México. Creada por Warner Bros., Discovery Global Themed Entertainment y Original X Productions (OGX), co-presentada por Fever y operada por Bidur Entertainment, esta experiencia única permite a niños, adultos y familias interactuar con el mundo de Harry Potter como nunca antes, a través de actividades mágicas prácticas que incluyen juegos, exploración, activaciones sensoriales y más, celebrando el propio viaje de Harry en el descubrimiento del mundo mágico. “Harry Potter: Magic at Play” también contará con una tienda de regalos para todos con amplia gama de artículos personalizados y licenciados, además de la oportunidad de disfrutar de la deliciosa Cerveza de Mantequilla. Información: visita https://harrypottermagicatplay.com/cdmx/ o conecta Instagram, Twitter y Facebook (rossy.perez@consecuencias.com.mx).

Expo “Entre el Cielo y el Suelo” en @Art House

“Entre el Cielo y el Suelo” es una exhibición colectiva en la que los artistas Roberto Cortázar y Tori Pounds encabezan un repertorio de voces creativas cuyas narrativas suponen un viaje que va de lo mundano a lo abstracto. De lo real a lo imaginario. De lo ordinario a lo surreal. Entre el cielo y el suelo está nuestra existencia, nuestros miedos, nuestros sueños y esperanzas. Está nuestro devenir artístico. Estamos nosotros. Art House: Rincón del Bosque 43, Rincón del Bosque, Bosque de Chapultepec Primera Secc., Miguel Hidalgo, C.P. 11560 CDMX, hasta el 16 de noviembre de lunes a sábado. Gratis.

XIII Semana Cultural Cannabis en La Juanita Coffeeshop

Con motivo de la llegada de Colón a nuestro continente con sus tres carabelas construidas con cáñamo, del 5 al 13 de octubre asista a la 13 Semana Cultural Cannábica, con apoyos de la Asociación Mexicana de Estudios Sobre Cannabis (Ameca) en Insurgentes 230, colonia Roma, CDMX, C.P. 06700. semanaculturalcannabica@gmail.com, Instagram @Americannabisscc, Facebook: AmeriCannabis. Tel. 55893 82614 y 55120 04290.

Meditación gratuita con monjas budistas

Invitamos a la actividad continua del taller impartido por monjas budistas en español. Sesiones de meditación grabadas que permanecerán en Sala de Metta y archivo descargable. No se necesita inscripción para meditar y se puede realizar a tu ritmo, la idea es dar continuidad a tu práctica. Horario de tu preferencia, ver Salas de Meditación Dharmadatta en: https://budismoenlinea.ning.com/?xg_source=msg_mes_network y e-mail a: mail@budismoenlinea.ning.com

El fenomenal libro “02.11 Día de muertos” en Trilce

El 2 de noviembre forma parte del calendario de celebraciones en el mundo y la autora Déborah Holtz con Juan Carlos Mena, cuestiona: ¿Cómo un ritual que fusiona algunas ceremonias indígenas con el culto a la muerte en Europa se ha extendido por el planeta? Este gran libro ilustrado presenta por primera vez el espectro asombroso que va desde lo tradicional hasta lo contemporáneo. Son cientos de fotografías y un amplio registro estético de la herencia cultural mexicana, magno tributo al Día de Muertos que involucra todos los sentidos: arte y artesanía popular, disfraces y máscaras, comida y bebida, música y bailes, desfiles, arte callejero de vanguardia, altares, flores, calaveras, murales y objetos de colección. Un viaje extraordinario en formidable edición que celebra vidas y muertes. 320 páginas. Contacto: deborah@trilce.com.mx

“Cuentos de animales”, por el checo Franz Kafka

Original y bella colección de diez relatos escritos por Franz Kafka y reunidos en el presente volumen por su gran biógrafo Reiner Stach. A través de sus voces, vislumbramos cómo es eso de ser un topo, un mono, un chacal, un caballo, un buitre, un ratón, un perro... Criaturas saltarinas de manera inquietante por la barrera que separa al ser humano del animal. Una idea revolucionaria e incluso humillante para algunos, puesto que a principios del siglo XX el estatus inferior de los animales parecía haber quedado establecido y determinado para siempre. “Cuentos de animales” por Franz Kafka, 200 páginas, 390 pesos. Arpa Editores, Editorial Océano México.

Paloma & Nacho House, sólo para cinéfilos

Desde su sitio web oficial www.palomaynacho.com, hasta su dinámico podcast, la plataforma se ha convertido en el epicentro de la cultura cinematográfica en línea. Ya sea que estés buscando una reseña detallada, una recomendación para tu próxima noche de cine o simplemente quieras sumergirte en conversaciones sobre el cine con otros entusiastas, Paloma & Nacho en el lugar perfecto. Paloma & Nacho no es solo una página de reseñas; es la creación de una comunidad vibrante que comparte un amor genuino por el cine. En The Mansion by EstiloDF, disponible hasta el 17 de octubre con un horario de martes a domingo de 11 am a 6 pm. Para ingresar, solamente tienes que registrarte en el siguiente link: https://www.estilodf.tv/the-mansion/

“El rock mexicano. Un espacio en disputa”, de Carmen De la Peza

A lo largo de diez años la doctora De la Peza Casares no paró de publicar artículos y ponencias sobre el tema, hasta que decidió reunir todo el material, profundizar la indagación y conjuntar todo en esta obra, lanzada en segunda edición acerca del rock nacional. Para la académica de la Unidad Xochimilco es particularmente valioso explicar el fenómeno contracultural de Avándaro, que marcó un parteaguas de represión que orilló a muchas bandas a tocar en los famosos hoyos funk, lo que provocó el crecimiento en descontrol de la radicalización. Hasta ese momento, el espacio de música politizada había sido ocupado por el folklore latinoamericano, ya que el rock era relacionado a la influencia estadounidense y al imperialismo, hasta que el auge creativo del rock nacional desbancó la creencia y lo consolidó como uno de los géneros más fuertes de la historia de la música en México, señala la autora.

House of Vans Ciudad de México

House of Vans es el lugar donde la imaginación da rienda suelta con instalaciones de arte, talleres y escenarios de conciertos, inspirando continuamente a cada persona que corre, rueda o pisa cada uno de sus espacios. Rubens #6, Colonia San Juan CP 03730, alcaldía Benito Juárez, CDMX. Somos tu casa de música, arte y deportes de acción creada por @vans_mx, acceso gratis a toda actividad e instalaciones. Info https://www.vans.mx/houseofvans, eduardo@grupoindie.rocks y https://www.instagram.com/houseofvanscdmx/.

Joaquina Mertz y María Centeno preparan motores

Listas para su concierto compartido de poder femenino el 14 de noviembre en el Lunario, Joaquina Mertz presenta ya su nuevo EP titulado “Despierta”, mientras que María Centeno interpreta ahora las canciones de su disco “Tarde Para Despedirnos” en el que la cantautora se aventuró a explorar un sonido totalmente nuevo de la mano de su productor Neto Ayala. Ver: https://www.instagram.com/joaquinamertz?igsh=bm01MTZ0Ymh2MjQy más https://twitter.com/marialaquecanta.

“El reino de Dios”, quinto largometraje de Claudia Sainte-Luce

Claudia Sainte-Luce dirige y escribe esta historia. Actúan Diego Armando Lara Lagunes, Margarita Guevara González, Lizbeth Gabriela Nolasco Hernández y Michelle Martínez Hernández. En la trama, Neimar tiene ocho años, vive en un pequeño pueblo y está ilusionado por hacer su primera comunión, ya que su abuela le ha asegurado que ese día conocerá a Dios. Su vida transcurre tranquila entre cuidar caballos de carreras, de los que es fanático; trabajar en un tope pidiendo dinero y ayudar a su mamá a vender tamales los fines de semana junto a su mejor amiga, Demi. Toda esta serenidad en el entorno de Neimar cambia de pronto. Su vida se va llenando de decepciones que harán que reconsidere su entorno, dejando de lado su inocencia. El largometraje de ficción se estrena a nivel nacional a través de Alfhaville Cinema en Cinépolis, Cinemex y cines alternativos en CDMX, Guadalajara, Monterrey, Morelia, Veracruz, Cuernavaca, Toluca, Estado de México, León, Guanajuato, Pachuca, Hidalgo, Tuxtla Gutiérrez, Mérida, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Villahermosa, Aguascalientes, Chiapas, Tabasco y San Luis Potosí.

“Antes que lleguen los zopilotes”, película inspirada en la obra de Juan Rulfo y el cine mexicano de la época de oro

Después de un recorrido por festivales nacionales e internacionales, llega a la cartelera mexicana el largometraje, Antes que lleguen los zopilotes (México, 2023), ópera prima independiente dirigida por Jonás N. Díaz y protagonizada por María del Carmen Félix, Tsayamhall Esquivel y Francisco Pita. Bajo el sello de DAIMON distribución. Este filme tiene como fuentes de inspiración la obra de Juan Rulfo y el cine mexicano de la época de oro. Estos elementos cautivaron a festivales como los de Róterdam, San Diego, Black Canvas (ahora Transmutación) y le consiguió el premio a Mejor Película Mexicana de Ficción en Guanajuato. Tuza, una pescadora dura y dominante, provoca la muerte de Justino por lo que se ve obligada a emprender un viaje de redención con su viuda, Luvina. A través de un ambiente rulfiano, ambas mujeres se embarcan en un enigmático viaje donde sus deseos se enfrentan con la soledad. Esta de estreno este sábado 12 y domingo 13 de octubre. En la ciudad de México se puede ver en la Cineteca Nacional y Cinemex Reforma Casa de Arte y Manacar. En Guadalajara, Cineteca FICG, Cineforo y Cinemex Sania. En Puebla, Cinemex Triángulo. Y en Mérida, Cinemex Uptown Mérida.

“Ida Vitale”, un documental de Uruguay

Ida Vitale mira a la cámara y al mundo con sorpresa. A sus 99 años su alma jovial parece permitirle el descubrimiento continuo de las maravillas de la cotidianeidad. Una araña columpiándose o el premio más prestigioso de la literatura en Europa, Ida parece recibirlo todo con el mismo sutil encanto de un infante. Con un registro íntimo, la cineasta uruguaya María Arrillaga entreteje un retrato de la última poeta de la generación del 45, una mujer amable y sensible que nos abre las puertas de su casa para poder conocerla más allá de la mítica fama que la persigue como escritora. Desde la familiaridad y la cercanía, nos volvemos testigos de este increíble lienzo que conjunta las palabras y las imágenes de la siempre icónica Ida Vitale. Este documental se puede ver en la Cineteca Nacional, avenida México Coyoacán 389, Xoco, Ciudad de México. Sala 5. Sábado 12 de octubre a las 18:15 horas. Domingo 13 de octubre a las 14 y 18:15 horas.