Contreras y su “Himno a la mujer”, por el Grammy Latino

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Inspirado en la escultura que da identidad a Guadalajara, La Minerva, y en las características y fuerza de la mujer mexicana, el joven compositor y director orquestal Juan Pablo Contreras se encuentra nominado al Grammy Latino 2024 por su Himno a la mujer.

Compite en la categoría de Mejor obra/Composición Clásica Contemporánea, pieza inspirada en el 8M (Día de la Mujer) de México para todo el mundo.

La obra parte de tradicionales sonidos en la música nacional como el son y el huapango, y desde un inicio crece en el oído con las cuerdas, violines, violas y chelos, hasta que se vuelve una fiesta orquestal.

El tema evoca la alegría de grandes obras como el Huapango de José Pablo Moncayo -llamado “el segundo himno mexicano”-, aunado al toque personal y contemporáneo de Contreras (Guadalajara, Jalisco, 1987), graduado de Composición por el California Institute of the Arts, Maestro en Composición por la Manhattan School of Music y Doctor en Composición por la University of Southern California. Sus creaciones abarcan solos, dúos, obras para coro, cámara y orquesta, mismas que le han valido buenas críticas tanto en México como en Estados Unidos, donde también se desarrolla profesionalmente.

La Minerva se estrenó el año pasado con la Orquesta Latino Mexicana, fundada y dirigida por el propio Contreras. Sus videos en Youtube, separados, son de los tres movimientos (“I. Cancion de amor”, “II, Polka taconeada” y "III. Himno a la mujer”) y llegan en conjunto a 400 mil visualizaciones, y se encuentran en las principales plataformas musicales como Amazon Music, Apple Music y Spotify.

En entrevista, este compositor, que es el más joven en ser nominado en categorías asociadas a música clásica en el Grammy Latino (la primera en 2019 con Mejor Arreglo por su obra Mariachitlán, que a decir de Plácido Domingo “es el nuevo Huapango, y la segunda de 2023 a Mejor Composición Clásica por¡Lucha Libre!), afirmó que con La Minerva se siente más sereno, pues “como se dice, ¡la tercera es la vencida!”.

El músico recordó el origen de la pieza, un trabajo realizado con apoyo del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) de Jalisco, iniciado a finales de 2020, que le tomó 9 meses de labor:

“Al ser una obra con la intención de grabarse en Guadalajara me inspiré en la diosa Minerva, la guardiana de la ciudad, y la primera chispa de inspiración fue imaginarme a La Minerva sosteniendo un violín en lugar de un escudo y un arco de violín en lugar de su lanza. La imaginé situada sobre un escenario. Y desde ahí partí buscando escribir este concierto en homenaje a la mujer mexicana y todas sus batallas en la vida.

“Inicia el violín con Angélica Olivo, y luego se le unen las cuerdas y poco a poco los demás instrumentos en solidaridad a la mujer, hasta que se escucha a toda la agrupación, ese es el movimiento nominado al Latin Grammy”.

El músico acudirá a la premiación de la 25 edición a realizarse el 14 de noviembre en Miami, Florida.

Sobre la escultura monumental erigida en la glorieta homónima de Guadalajara, que consta de ocho metros de alto, se trata de la diosa romana ligada a la sabiduría, la medicina, las artesanías, el arte, la poesía y el comercio. Fue hecha en bronce por los artistas Joaquín Arias Méndez y Pedro Medina Guzmán e inaugurada en 1957, y lleva la inscripción en mayúsculas “Justicia, Sabiduría y Fortaleza", valores que se atribuyen a La perla tapatía. Entre 2016 y 2017 la obra recibió una restauración profunda y a su reinauguración acudieron cerca de tres mil jaliscienses.

Desde hace una década el compositor hace dupla con Angelica Olivo, concertina y violinista principal de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, así como de la Latino Mexicana, y ha protagonizado estrenos de Contreras como su pieza más conocida, Mariachitlán. Dijo el músico:

“Tenemos una amistad de muchos años de trabajar juntos, y a la hora de escribir un concierto para cualquier instrumento es importante tener la confianza e interés de un solista para escribirlo a la medida de ese solista, en este caso para Angélica, para que pudiera dar todo de sí con ese instrumento y lucirse. En el camino me dio consejos prácticos para que la obra no sólo cobre vida en esta grabación, sino que tenga una larga vida con otros solistas y orquestas en el futuro”.

Proceso también solicitó entrevista con Olivo, de origen venezolano y graduada con distinción en Violin Performance por la Royal School of Music de Londres, Inglaterra; sin embargo, por motivos personales de la artista no se pudo concretar la entrevista.

Contreras, quien entre sus reconocimientos cuenta con el BMI William Schuman Prize y el Vilcek Prize for Creative Promise in Music 2023, es compositor residente de Los Angeles Chamber Orchestra, y maneja a su favor las plataformas sociales como muchos milennialls, pues a la par de tener sus obras en las principales aplicaciones de música, hace usos de sus redes sociales. Por ejemplo, a través de un podcast donde habla de su trabajo, así como de la música clásica como si se tratara de un diálogo, más allá de los tecnicismos, además de un sitio web con interfaz amigable (juanpablocontreras.com) donde se encuentran sus composiciones y ofrece mayores datos de sus creaciones.

“La Minerva” en Guadalajara. Símbolo y homenaje. Foto: informador.com

La Minerva, a decir de su autor, es un balance entre la música clásica y un sonido accesible para todos, “no es una obra intelectual en donde haya querido impresionar con muchas notas, es una obra del corazón, de movimiento”.

-Su obra, frente a la situación que se vive en México con la violencia y los feminicidos, ¿no es una respuesta?

-Sí, también. Mira, me tocó crecer con mujeres, han sido un pilar en mi vida personal, en mi carrera, mis colaboradoras importantes todas son mujeres. Recuerdo que en 2020 se vivió una de las marchas (la del 8 de marzo) más importantes e impactantes en años, y definitivamente fue parte de la idea e inspiración. Recuerdo que pensé: ‘¿Qué tal que la solista se convierta en una guerrera, en una diosa, y comunique a través de la música un mensaje, un homenaje?’.

“Y también el poder trabajar con Angélica como solista, para que ella le diera vida a este tema… su trabajo fue muy importante en el proceso y está dedicada a ella también”.

Contreras finalizó comentando que durante este año se han interpretado 70 conciertos con sus obras; de los más recientes, en el Hollywood Bowl con la Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Carlos Miguel Prieto. Sin embargo, recibir el reconocimiento de una nominación de parte de la academia de grabación como es el Grammy Latino, lo siente como un buen acierto, pues ha logrado moverse entre lo clásico y lo más comercial.

Para ir finalizando su año, el músico adelantó que la Houston Chamber Orquestra (ROCO) en Houston, Texas, estrenará este 2 de noviembre su obra Alma monarca, misma que replicará la Sinfonietta Chicago el 19 y 20 de noviembre; además de que acaba de reescribir una versión corta de su pieza Mariachitlán, a petición de Carlos Miguel Prieto, para ser ejecutada por la Orquesta de Carolina del Norte entre noviembre y diciembre a través de 30 conciertos.

Culmino sobre su producción este año:

El premio más grande es que se toque mi música, que le guste a la gente y que se esté conociendo cada vez más, eso es lo que me hace sentir muy satisfecho.

La premiación de la 25º edición del Latin Grammy se realizará el 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, Florida.