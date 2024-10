“El jockey”, del argentino Luis Ortega, en el Festival Internacional de Cine de Morelia

MORELIA, Mich. (apro).- La película que representará a Argentina en los premios Oscar y los Goya, “El jockey” tuvo su estreno en México en el marco de la 22 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, con la presencia de los actores Daniel Giménez Cacho, Nahuel Pérez y su director Luis Ortega.

El largometraje de 96 minutos aborda la autodestrucción, la adicción y la depresión.

Antes de la proyección, Ortega (Buenos Aires, 1980) le sugirió al público que no reflexionará el largometraje de 96 minutos “hasta después de la exhibición o en dos semanas”, por lo que causó la risa de todos. Al final, en las preguntas con los asistentes, aclaró:

“Yo sé que la película parece rara, pero no quise hacer un largometraje surrealista, sino que representara lo que se sentía estar vivo”.

El filme “El jockey” (Argentina, México, España, Dinamarca y Estados Unidos, 2024) ganó el Premio Horizontes Latinos en el pasado Festival de Cine de San Sebastián.

La historia trata de Remo Manfredini (Nahuel Pérez Biscayart), un jinete de caballos de carrera que ha sido muy exitoso, pero el alcohol y la droga para caballos que ingiere lo hacen cometer muchos errores por lo que empieza a eclipsar su talento y pone en peligro la relación con su novia Abril (la catalana Ursula Corberó), también jinete y quien se halla embarazada.

Ambos corren para un mafioso, Sirena (Daniel Giménez Cacho), quien acaba de comprar un caballo en Japón, y quiere que Remo lo monte y gane. La cinta también participó en la sección oficial del Festival de Venecia 2024.

Pérez Biscayart, reconocido por trabajar no sólo en películas argentinas, sino también en producciones francesas y que ha intervenido en numerosas series, comentó que en “El jockey” hay muchas escenas que son muy técnicas:

“Ahí existe como una coreografía, además, uno entra un poco en el lenguaje. La luz pide, la puesta de cámara pide, en fin, y todo el tiempo depende de lo que uno quiere realizar. Es decir, el lenguaje nos coloca ahí a nosotros”.

A Ortega se le pregunta sobre la presencia de bebés en la trama, y explica:

“Cuando iba a ser papá estaba muy aterrado con la idea, no sabía qué tipo de padre podría ser, y no sabía si yo estaría vivo, y empecé a tener estos fantasmas con los bebés, todavía me despierto y no puedo creer que estoy vivo. Me despierto en la mañana y sigo sin entender qué está pasando. No sé cuáles son las fuerzas ocultas que hacen que la vida insista en ser representada.

“Me propuse no desconfiar en lo que desconozco. Aparecían señales y yo decidí seguirlas más allá de que no sabían bien que querían decir. Finalmente, nació mi hijo y un día soñé que era negro, y le pregunté a la madre en el sueño ¿qué había pasado? y me dijo exactamente: ‘Con el tiempo se ponen así’. Me desperté y anoté eso con mis dudas de que fuera un sueño racista y que debía estar en la película, y dije: ‘¡Bueno!, la vida es esto!.., uno un día es un personaje que le va bien y otro día se puede uno volver un drogadicto y luego puede pasar a ser un vagabundo, y después uno se puede transformar en una mujer, y de repente enseguida volver a ser un bebé, todo esto que suena tan loco a mí me parecía bastante realista, o sea, traté de hacer la película lo más realista que pude, aunque no parezca”.

A Giménez Cacho le encantó el universo de su personaje:

“En el mundo están pasando tantas cosas con respecto a quienes somos y la identidad. Nos estamos preguntando tantas cosas del género, la preferencia sexual, la crisis de las familias, y todo eso también al bajo mundo, a los mafiosos, les pasa”.

El productor mexicano Julio Chavezmontes igual asistió a la proyección, quien ha declarado:

“’El jockey’ es una película atravesada por muchas preguntas, es una historia respecto a cuántas veces hay que morir para liberarse de uno mismo”.