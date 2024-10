Francis Ford Coppola: “Se necesita un gran debate acerca del futuro”

MORELIA, MICH. (apro).-- El cinco veces ganador del Oscar, el estadunidense Francis Ford Coppola, se encuentra en la 22 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde recibe un homenaje con una muestra de sus filmes y presentó su película más reciente “Megalópolis”, que él mismo se financió ya que ningún estudió quiso respaldarlo.

El también guionista y productor recibe el martes 22 el Premio a la Excelencia Artística, por parte del FICM, así como la Medalla Filmoteca de la UNAM.

A Coppola se le pregunta cómo es que ideó en “Megalópolis” abordar la Conjuración de Catilina, una conjura política fraguada por Lucio Sergio Catilina con la finalidad de tomar el poder en Roma en el año 63 antes de Cristo, y responde tranquilo:

“Básicamente leía cosas y tomaba notas. Encontré un libro que se llama ‘Doce contra los dioses’, de William Bolitho. Es la historia de doce personas que desafiaron su época, como Isadora Duncan, Mahoma, Alejandro Magno, Cagliostro y se incluye a Lucio Sergio Catilina, y leí que era un senador romano que participó en un complot para derrocar a la república romana y al consulado de Marco Tulio Cicerón. Catilina poseía una visión revolucionaria y entró en conflicto con Cicerón y ese episodio se llama Conspiración Catilina.

“Y lo interesante de la historia es que el perdedor nunca escribe la historia, como Cleopatra, Marco Antonio y César Augusto, y Cleopatra en realidad era una genio, y en este caso me pregunté: ‘Como Catilina fue el que perdió este evento histórico ¿quizás en realidad era un visionario? Y si esto podía pasar en otro lugar, sería en el Estados Unidos actual, porque Estados Unidos se basó en Roma en su creación, así que quería hacer una épica romana ambientada en el Estados Unidos moderno. Poner un alcalde muy poderoso en conflicto, con un arquitecto. Fue la semilla que me llevó a pensar en todo esto que conforma ‘Megalópolis’ (Estados Unidos, 2024)”.

La cinta, que el célebre realizador comenzó a desarrollar a principios de los años ochenta, es una fábula épica romana ambientada en una América moderna imaginada.

La ciudad de Nueva Roma debe cambiar, lo que provoca un conflicto entre César Catilina, un genio artista que busca saltar hacia un futuro utópico e idealista, y su opositor, el alcalde Franklyn Cicero, que sigue comprometido con un statu quo regresivo, perpetuando la codicia, los intereses particulares y la guerra partidista. Dividida entre ellos está la socialité Julia Cicero, la hija del alcalde, cuyo amor por César ha dividido su lealtad, obligándola a descubrir lo que realmente cree que la humanidad merece.

Actúan Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight y Laurence Fishburne.

“Todos los humanos somos primos”

El largometraje de 130 minutos, que se estrenará en México el 24 de octubre (bajo el sello de Cinépolis Distribución), ya se mostró en festivales como el de San Sebastián, donde obtuvo nominación al Premio del Público, y en el de Cannes 2024, donde compitió por la Palma de Oro a Mejor película.

-¿Qué quiso decir con ese binomio de populismo y progresismo en ‘Megalópolis’?

-Estoy consciente de que estamos en una época en la cual de hecho ni siquiera te puedes burlar de esto o hacer un chiste al respecto, porque es algo tan extraño y tan estúpido, y seguramente hubo un periodo anterior donde las cosas eran mejor, porque lo que nosotros llamamos la civilización, que es la historia como tal registrada, sólo lleva diez mil años, antes no había escritura. He estudiado mucho el tema acerca de cómo eran las sociedades antes de estos diez mil años de historia y esta época que conocemos como el patriarcado.

“Pero al investigar me he dado cuenta que realmente los hombres no siempre dominaron el mundo, hay teorías de que antes de la historia formal como la conocemos, había matriarcados, no era una cosa de dar órdenes, era un sistema colaborativo, una vida más igualitaria, como de ayudarse mutuamente hasta que los hombres se apoderaron del poder que tiene que ver con la domesticación del caballo, y vino la esclavitud y la guerra y este espíritu de la civilización moderna, el cual es el mundo de hoy en día ¿Qué es lo que pasa con el mundo actual?, ¿saben que todos los días matan a muchísimos niños? Y dicen que es un accidente. No, matan a los hijos, a los niños de tus vecinos, para que les duela tanto y dejen de luchar, y no van a perdonar jamás, y sigue esta cuestión”.

Señala que se preocupa por sus hijos y nietos:

“No me preocupo por mí mismo. Yo ya me fui. En general me intranquiliza la situación de los hijos de cualquiera. Quiero que todos vivan en un mundo hermoso. Es posible que esto sea así. Hice esta película por esta indignación acerca de los poderosos estúpidos, esos demagogos que dicen que ellos son los buenos, pero son terribles, son bestias. Todos los humanos somos primos, somos una gran familia. Y somos capaces de resolver cualquier problema”.

Coppola cuenta con 85 años de edad. Nació en 1939 en Detroit, Michigan. En el seno de una familia de artistas, Coppola se inició en el cine en la década de los años sesenta, después de estudiar teatro. En sus más de seis décadas de carrera cinematográfica, el incomparable realizador le ha dado al mundo algunas de las películas más emblemáticas en la historia del cine, como la trilogía de “El Padrino” o “Apocalipsis ahora”, “Drácula de Bran Stoker”, en fin.

En la charla, rememora que en “Megalópolis” se dice que se necesita un gran debate acerca del futuro:

“Queremos que todo el mundo hable de eso y que todas las preguntas sean permitidas, absolutamente todas, y eso sería la utopía. No necesitamos un horizonte de un mundo perfecto que se mueva cada vez más lejos. No, lo que necesitamos es hablar seriamente sobre esto, lo que me haría feliz, y quizás no vaya a suceder, es que todos los años nuevos hubiera una tradición de que la gente viera ‘Megalópolis’ en casa y en lugar de decir: mi propósito de Año Nuevo es dejar de fumar o comer menos para no engordar, voy a dejar de perseguir mujeres sin que mi esposa se entere. No, que mejor se preguntara que si la sociedad en la cual vivimos ¿es la única sociedad posible para nosotros?, y que habláramos de eso, pero no lo comentamos.

“Puede haber una sociedad que no gaste siete mil trillones de dólares en venderle productos a la gente que no necesita, para que tengan un poco de felicidad, y quizá este sistema mantiene a la gente infeliz a propósito para que le pueda vender cuando son infelices. ¿No es raro todo esto? Toda nuestra economía está basada en tener a la gente infeliz, ¿No sospechan de que se le mantenga infeliz a la gente deliberadamente? Siete mil millones de dólares es un gran desperdicio, es mucho dinero, se podrían solucionar muchos problemas con eso. Los economistas están de acuerdo con esta idea de que crecer siempre es bueno, pero en realidad no es cierto que sea bueno, porque vamos a terminar con los recursos de la Tierra”.

Continúa:

“John Maynard Keynes, el economista famoso, dijo que había que detener este crecimiento. ¡Lo dijo hace cien años! El último crecimiento que todavía debe haber, es las zonas muy pobres para asegurarnos que la gente tenga comida, y cuando tengan un cierto nivel, podamos detener el crecimiento y poseer un sistema diferente, en lugar de sólo crecer y crecer. La educación es más importante, hay mucho trabajo que hacer todavía. Debe haber menor mortandad infantil, menos injusticia, como lo que dicen al final de ‘Megalópolis”, justicia y educación para todos, sin excepciones, para toda la familia humana. Mucha gente ha hablado sobre la utopía y la palabra significa un no lugar en griego, pero creo que simplemente hablar entre nosotros podría ser una utopía, pero no lo hacemos”.

Próximos proyectos

Acentúa que en el futuro quiere crear una película que lo divierta mucho. La proxima tendrá mucha música y bailes de una forma inusual:

“No sé cómo conseguir dinero para hacerla, pero mi última cinta será un proyecto muy ambicioso.Inspirado en ‘Buddenbroooks’ de Thomas Mann”.

El volumen de Mann sigue a una familia durante el auge económico en Alemania a lo largo de tres generaciones.

Su cinta próxima se llama por ahora ‘Distant visión’, contará la historia de una familia sacudida por la invención de la televisión, también a través de tres generaciones. La rodará en un estilo ‘televisual’, que llama ‘cine en vivo’.

Enseguida menciona que la poeta Sor Juana Inés de la Cruz “es una inspiración”.

-Resalta que su siguiente largometraje será muy divertido, ¿’Megalópolis’ no fue divertida hacerla?

-Fue muy dificil hacerla. Mucha de la gente que labora en ‘Megalópolis’ hace películas maravillosas. Yo quería que los vestuarios fueran también algo muy importante y que los efectos especiales fueran como en vivo, interactivos, analógicos, y fui con una persona de Marvel, era como el director de arte número cuatro, y quería hacer una escena con un escenario muy teatral y me decía: ‘Yo no puedo hacer eso, debes comentarlo primero con el supervisor’, es decir, existe una jerarquía en las películas de Marvel, porque es todo un ejército, no puedes hablar con el teniente si no hablas con el sargento o el capitan primero”.

Respecto a sus desafíos con los avances tecnológicos, como la Inteligencia Artificial, menciona:

“Los retos no son tanto tecnológicos, sino más bien es conseguir dinero, porque todo mundo quiere hacer películas con las que ganen dinero sin riesgo alguno, todo mundo quiere eso, y debes hacer la secuela cuatro de una película que fue exitosa.”

-Usted se autofinanció “Megalópolis”, que costó más de 120 millones de dólares, porque ningún estudio lo apoyó, ¿qué opina de eso?

-¿Sabes quién es el dueño de “Apocalipsis ahora”? Yo soy el dueño. ¿Sabes por qué? Nadie la quería.

Giancarlo Esposito mencionó en varias entrevistas que cuando leyó el guión hace 37 años lo llamó “un sueño profundo, profundo de la conciencia” de Coppola”.

