Michael Newman, actor de 'Guardianes de la bahía', murió a los 68 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor Michael Newman, conocido por interpretar a Mike Newman en Baywatch (Guardianes de la bahía), falleció a los 67 años tras una larga lucha contra la enfermedad de Parkinson, la cual le fue diagnosticada en 2006.

PEOPLE, medio de comunicación estadunidense, confirmó el fallecimiento del actor a través de Matt Felker, amigo cercano de Newman. “Murió por complicaciones cardiacas la noche del domingo 20 de octubre, estuvo rodeado de su familia y amigos”, declaró el también director.

"Vi a Mike la última vez que estuvo consciente y me miró y, al estilo típico de Mike, me dijo: 'Llegaste justo a tiempo'", declaró Felker a PEOPLE.

Newman, nacido en Los Ángeles, saltó a la fama en los años 90 como el socorrista principal de la televisión Mike "Newmie" Newman en Baywatch. Además, fue el único miembro del elenco que realmente era un socorrista, pues mientras grababa el programa también repartió su tiempo trabajando como bombero. Cuando la serie terminó, continuó combatiendo incendios hasta que se jubiló después de 25 años.

Apareció en 150 episodios de la serie, que se emitió entre 1989 y 2001. La estrella de televisión pasó sus últimos años de vida recaudando dinero con la Fundación Michael J. Fox para ayudar a encontrar una cura para el Parkinson.

En una entrevista con PEOPLE en agosto de este año, Newman dijo que esperaba que contar su historia personal generara conciencia sobre la importancia de encontrar una cura para el Parkinson.

"Esta enfermedad terminal me ha permitido pensar mucho, algo que quizá no quería, pero me ha aportado sabiduría. Mi cuerpo ha cambiado tan lentamente que apenas lo noto, pero constantemente me recuerdan que el Parkinson se ha convertido en el centro de mi vida", dijo el actor retirado.

Diagnosticado a los 50 años, Newman habló sobre vivir con la enfermedad en el documental dirigido por Felker, revelando que tomaba 10 medicamentos al día y que a menudo se despertaba "nervioso".

"Aprecio mucho los días que puedo estar en esta tierra con mi familia y amigos. Me tomo la vida en serio. La vida es corta, es algo en lo que no solía pensar antes de que me diagnosticaran Parkinson", declaró para PEOPLE.