Media luna de octubre: así se puede jugar el Doodle interactivo de Google sobre las fases lunares

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Doodle de Google de este jueves 24 de octubre está dedicado a la media luna de octubre, en el que los usuarios pueden aprender sobre las fases de la luna mientras juegan.

Mediante un juego de cartas digital parecido al memorama, usuarios de internet podrán poner a prueba su conocimiento sobre las fases lunares, así como aprender de este fenómeno natural.

Al dar clic en el Doodle comienza un tutorial que muestra el desarrollo del juego y en la parte superior de la pantalla aparecen las indicaciones de qué carta colocar.

De acuerdo con el lugar donde se coloquen las cartas, se irán asignando puntos a los jugadores.

El juego consta de tres niveles. Mientras más se avanza de nivel va aumentando la dificultad y el número de cartas para colocar. El ganador se define por el número de estrellas conseguidas a través de los pares de cartas obtenidos.

