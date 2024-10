Kylie Minogue regresa a México después de 14 años; estas son las fechas y precios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Kylie Minogue llega a México con su Tension Tour 2025, que contempla conciertos en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México.

La compositora australiana regresa a México después de 14 años y se estará presentando en las siguientes fechas:

Las fechas del tour fueron anunciadas por Ocesa y por Kylie Minogue vía redes sociales. En el anuncio, la cantante dijo estar entusiasmada por visitar Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia y México.

“Los veré América Latina, tengo escalofríos de la emoción. Va a ser caliente como Chile”.

I see you Latin America ?? I have excitement chills …. Argentina! Uruguay! Chile! Brazil! Colombia! Mexico! It’s going to be hot like Chile-le-le ?? For more information visit https://t.co/ZPGopCPy3T pic.twitter.com/t1ICxOgkMF