“Macaco” y “El descubrimiento de las Américas”, el teatro de Brasil en el 52° Cervantino

GUANAJUATO (apro).- Hay dos monólogos de Brasil, país invitado de honor, que en el 52° Festival Internacional Cervantino han dado muestra de actuaciones poderosas y temáticas que van desde el descubrimiento de un nuevo continente, como es el caso de “El descubrimiento de las Américas” del veterano y reconocido Julio Adriao; y “Macaco”, del joven y talentoso Clayton Nascimento.

En el caso de “Macaco”, en única función, este sábado 26 puso el dedo en la llaga social de Brasil, México y el mundo entero: la discriminación.

Poderosa y con críticas favorables en los 10 países que ha recorrido la obra a lo largo del año -siendo Guanajuato y el Cervantino el cierre de la misma este 2024­-, la obra solo tiene en escena al histrión Clayton Nascimento en escena.

La obra la escribió Nascimento a partir de un lamentable suceso en un partido de fútbol donde unos aficionados le gritaron “simio” a Vinicius Junior, jugador del Real Madrid.

Si bien explicó a Proceso en entrevista que para el Cervantino recortó la obra (la original dura tres horas), para México buscó enfatizar la historia de la esclavitud, exclusión, violencia, prejuicios pero también a las madres que lloran la pérdida de hijos arrestados y asesinados en Brasil.

Al comentársele sobre los feminicidos en México, Clayton Nascimento dijo “es terrible esa relación que existe entre Brasil y México, no hay nada más horrible que ese tema, pero para eso sirve la cultura también para conocer sucesos que no son agradables y a través de la misma derivar en otros asuntos, como la justicia”.

El actor, quien afirmó también llevará “Macacos” al cine y que ya trabaja para una adaptación a la pantalla grande, dijo que la puesta -sin proponérselo- sirvió para hacer presión ante un caso de injusticia en su país, según narro a Proceso:

““Macacos’ también da voz a las madres que perdieron a sus hijos asesinados por el racismo y causa del Estado; esta historia en particular sirvió para hacer justicia a María Teresa de Jesús (Teresinha, una mujer que perdió a su hijo de 9 años en un complejo del Estado, en Río de Janeiro, su lucha ha llevado a reavivar casos como éste y a reabrir la carpeta de investigación del asesinato de su hijo”.

Y finalizó sobre la gira que continuará en 2025:

“En Brasil la discriminación es hacia las personas de piel oscura, en México con lo indígenas y sus descendientes, primordialmente, y así según cada país que he pisado sucede de distintas manera, pero existe, y eso es lo que importa. En 2025 continuaré la gira pero en Europa, regresaré a Brasil en ciudades que no he estado y luego por España y Portugal, y espero para entonces actualizarla y visibilizarla con casos de discriminación en cada país, señalando lo que ya no debe de suceder”.

Julio Adriao y su versión de América

A través de un trabajo de actuación intensa, divertida y empática, el brasileño Julio Adriao puso en alto a su país como invitado de honor en el 52° Festival Internacional Cervantino al presentar el monólogo “El descubrimiento de las Américas”.

La obra que se presentó en una sola función este viernes 25 en el Teatro Cervantes narró la historia de Johan Padan, un hombre que decide por azares del destino subirse a la tripulación de Cristobal Colón y hacerse un importante marinero, aunque más bien termina siendo el cuidador de animales.

Colón encuentra finalmente un nuevo continente y con ello todo un proceso de exploración por las nuevas tierras, al andar por el nuevo lugar se encuentran sorpresivamente con nativos que los quieren matar, algunos marineros logran regresar al barco y otros son capturados como es el caso del protagonista.

Así, a través de una hora y media Julio Adriao, un reconocido actor brasileiro que ha dado vida a Johan Padan (se tradujo al español como Juan Padan) por casi dos décadas en distintos países del mundo, se adueñó del escenario sin mayores elementos que su don de actuación y la ropa que llevaba puesta.

El Teatro Cervantes, pequeño en esencia, se convirtió en todo lo que Julio Adriao nos hizo imagina a través de su cuerpo, desde el inmenso mar que divide Europa de América, como al nuevo continente, incluyendo su abundante flora y fauna.

El mismo actor se convirtió en una decena de personajes que alterno con su “Juan”, al tiempo que este aprendió la lengua de los nativos para poder comunicarse con ellos, su comida, formas de vida, hasta que al final llega un momento cúspide para el protagonista en donde tiene la oportunidad de regresar al barco y con ello regresar a Europa, o bien quedarse en aquella tierra nueva que a la posteridad se llamaría América.

Ese es el punto clave sobre el cual Julio Adriao comentó en conferencia de prensa, y sobre lo cual dijo en conferencia de prensa:

“En mis casi cuatro décadas de trayectoria y dos de interpretar esta obra, ‘El descubrimiento de las Américas’ me ha dado todo tipo de satisfacciones, hay que entender que es una obra que ha tenido adaptaciones a través del tiempo, no es un texto mío, lo adaptó e interpretó previamente en Italia Dario Fo, y previo a él en el siglo XVI, así que es inevitable que tenga momentos que pueden ser motivo de discusión como el del canibalismo o algunos elementos asociados al género.

“Sin embargo, la esencia de la obra es otra, es pensar que la lengua y la cultura son la base de una sociedad, esta ciudad bellísima (Guanajuato) tiene elementos de la arquitectura española pero a su vez es México en todos sentidos, y este festival la muestra de la cultura en su esplendor”.