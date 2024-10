Acusan a Paola Rojas de apropiación cultural por Mezcal Mixes: esto dice la conductora

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Paola Rojas, conductora de Grupo Imagen, aclaró que no es propietaria del “Mezcal Mixes”, luego de que fuera acusada de apropiación cultural tras una publicación en Instagram en la que promueve esa marca.

La polémica surgió tras la publicación de una imagen con la leyenda “Mixes, mezcal artesanal de Paola Rojas” en la cuenta oficial de la conductora, a la que respondieron activistas que le cuestionaron el uso de la palabra que es usada para nombrar a los pueblos de Oaxaca.

Paola Rojas aclaró que la publicación, ahora eliminada, se trataba de una colaboración en apoyo.

“En relación con el Mezcal Mixes, quiero aclarar, que se trata de una marca de productores independientes que me pidieron su apoyo para dar a conocer su mezcal, yo no soy dueña de esa marca, ni tampoco la he registrado en momento alguno, me pidieron apoyo en la difusión, eso es todo, muchas gracias”, dijo en un video.

Aclaro que no soy dueña de ningún mezcal, ni he registrado marca alguna.

Además, Paola Rojas compartió un comunicado de prensa emitido por los propietarios del “Mezcal Mixes” en el que confirman que la conductora no forma parte de la producción del destilado y que solo ofreció su imagen de manera desinteresada para apoyar la difusión de éste:

“La periodista desinteresadamente ofreció su imagen para apoyarnos, no forma parte de la empresa, y no tiene ningún interés, solo su aprecio a los productores pequeños como nosotros”.

Martha Patricia Campos Orozco, quien es propietaria de esta marca, aseguró que lleva 30 años trabajando con comunidades indígenas, campesinos y otros oficios que acompañan la producción del mezcal, por lo que su proyecto está comprometido con las comunidades indígenas a quienes busca ayudar a fortalecer sus ingresos:

“Desde los inicios de este proyecto, nos hemos comprometido a trabajar exclusivamente con productores locales, respetando siempre los principios de comercio justo”.

Les comparto el comunicado de los propietarios del Mezcal Mixes.

La controversia

Paola Rojas anunció el lanzamiento del “Mezcal Mixe” el del domingo a través de su Instagram. En la publicación aseguró que la elaboración se realizó de la mano de productores y familias locales.

“Inspirada por el compromiso de preservar nuestra cultura y apoyar a quienes al mantienen viva, me enorgullece presentarles mi mezcal artesanal: Mixes. Cada botella es un tributo a la región Mixe, creada con respeto por el medio ambiente y en colaboración con productores y familias locales”.

El anuncio fue mal recibido en redes sociales, cuyos usuarios criticaron y señalaron que el nombre del producto se trataba de un caso de apropiación cultural.

“¿Nos puedes explicar que esquema contractual estableció con los productores ayuujk del mezcal que ofreces con tu marca? ¿Quién te autorizó registrar “Mixes” como particular siendo una palabra colectiva para nombrar a nuestros pueblos?”, criticó Joaquín Galván.

"¿Nos puedes explicar que esquema contractual estableció con los productores ayuujk del mezcal que ofreces con tu marca? ¿Quién te autorizó registrar "Mixes" como particular siendo una palabra colectiva para nombrar a nuestros pueblos?", criticó Joaquín Galván.

Aracely Cruz, diputada federal por la tercera circunscripción, emitió un pronunciamiento en sus redes sociales, en el cual explicó la importancia del pueblo Mixe, el cual “preserva con dignidad sus bienes y herencias culturales”, mismos que han transmitido de generación en generación y no pueden reducirse a “un individuo, ni a un grupo reducido”.

La diputada calificó este producto como un ejemplo de apropiación de una identidad colectiva y cultural “reduciéndola a un mero recurso mercadológico”. Y aseguró que utilizar el gentilicio “Mixe” en el nombre de su mezcal es “problemático y ofensivo”.

Además, señaló que registrar la marca del mezcal como “Mixe” “busca explotar comercialmente la noción de que es ‘auténtico’ (…) reduciendo la identidad mixe a una estrategia de marketing”.

Por esta razón, la diputada federal exigió que se retirara la denominación “Mixe” del producto y de cualquier campaña publicitaria e hizo un llamado a las autoridades a hacer respetar la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para garantizar que el uso comercial de las denominaciones cuente con la autorización de las comunidades.

Pide el gobernador de Oaxaca “tomar cartas en el asunto”

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, se refirió al tema durante la conferencia matutina de este lunes, en esta anunció que se tomarían acciones legales por parte del gobierno, ya que, las investigaciones han arrojado información sobre violaciones a la Ley de Propiedad Industrial, por lo que pidió a la Consejería Jurídica que “tome cartas en el asunto”.

“Esto ha generado mucha controversia, que en los últimos días hemos detectado que, ahora que estamos investigando, algunas violaciones a la Ley de propiedad industrial, (…) y a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, la Consejería Jurídica, le he pedido aquí a Giovanni, que tome cartas en el asunto”.

También, informó que el martes se llevaría a cabo una conferencia de prensa con autoridades Mixes para que expresen su postura frente al lanzamiento de dicho producto.

“Que el día de mañana vamos a tener con nosotros a varias autoridades Mixes, para que den a conocer en conferencia de prensa este caso”.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, explica cómo procederán contra el mezcal propiedad de la periodista Paola Rojas.



El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, explica cómo procederán contra el mezcal propiedad de la periodista Paola Rojas.

Derivado de las críticas y los señalamientos, la página de Instagram Mixesbypao y la página web mixesbypao.com, sitios oficiales donde se podía encontrar más información del producto, quedaron inhabilitados.