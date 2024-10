Becaria que denunció a Nacho Cano dice que le ofrecieron tres mil euros y un boleto a México (Video)

MADRID (EUROPA PRESS).- El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid suspendió la comparecencia de la becaria del espectáculo de Nacho Cano, 'Malinche', prevista para este lunes, 28 de octubre, a las 10.00 horas, al acudir a la citación sin abogado.

"La declaración se ha suspendido porque en este momento ha aparecido en esta citación sin abogado, cuando se le había requerido para la designación de abogado y procurador la semana pasada", ha asegurado el abogado de Nacho Cano, José Luis González Montes, en declaraciones a medios a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla.

Asimismo, el abogado de Nacho Cano ha avanzado que se le ha concedido una nueva declaración el próximo 14 de noviembre. "Nos ha hecho venir hoy de nuevo aquí, ha pedido la suspensión de la declaración para nombrar un abogado, nos hemos opuesto a esta suspensión de la declaración, pero su señoría de momento la ha concedido y tendremos una nueva declaración el 14 de noviembre", ha apuntado.

Por su parte, la denunciante, Lesly Guadalupe Ochoa, dijo que se encuentra buscando un abogado "de confianza" para "poder tener los mismos derechos" y ha descartado pedir uno de oficio. Precisamente, la abogada de la becaria renunció a defender a la mexicana al alegar discrepancias con su clienta en la línea de defensa. "Mi abogada renunció, sus razones tendría, la verdad, que no tuve ningún problema con ella", ha afirmado en declaraciones a medios a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla.

Respecto a la falta de "apoyo" por parte de sus compañeros del musical, Ochoa ha destacado que "tal vez" están "un poco manipulados" por las personas que les trajeron a España. "Yo creo que al igual que ellos yo estaba ilusionada. La vida del artista es muy sacrificada y a veces tenemos que sacrificarnos, aguantar condiciones o tratos para poder seguir con nuestro trabajo, alcanzar nuestros sueños, ¿sabes? El estar aquí creo que fue una ilusión para todos, solamente que conmigo terminó de distinta manera por decisión de ellos", ha explicado.

En este sentido, ha añadido que en el musical le ofrecieron tres mil euros euros y un boleto de avión de vuelta a México para que renunciara a la beca. "Estas personas me privaron de mi libertad durante un tiempo en el hostal. Fueron por horas, pero bueno, me dejaron encerrada en el hostal durante algunas horas, yo tengo las pruebas. Entonces yo lo presenté con la Policía. Por eso, es que se está llevando a cabo toda esta investigación porque no es sólo el tema de la inmigración", indicó.

???La becaria que denunció a Nacho Cano por ofrecerle 3.000 para que no denunciara se reafirma en su declaración: "Me ofrecieron un billete de vuelta a México" pic.twitter.com/7nFt15EGCM — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 28, 2024

En cuanto a su situación actual, Ochoa ha expuesto que su permiso de asilo está "pendiente", pero que, actualmente, se encuentra trabajando.

Nacho Cano fue detenido el 9 de julio como presunto autor de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores.