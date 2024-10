Inician actividades de la Casa Refugio para Escritoras, Escritores, Artistas y Periodistas en Riesgo de la UAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco de los 50 años de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), su rector José Antonio de los Reyes Heredia, el titular de la unidad Cuajimalpa Octavio Mercado González y el profesor del Departamento de Humanidades de esa sede académica Rodolfo Suárez Molnar dieron a conocer el inicio de actividades de la Casa Refugio para Escritoras, Escritores, Artistas y Periodistas en Riesgo en esta institución educativa.

La finalidad es apoyar a la International Cities of Refuge Network, (ICORN), una red internacional de Ciudades Refugio con sede en Stavanger, Noruega. La iniciativa pretende que las universidades funcionen como soporte básico de la estrategia de ICORN en América Latina.

Hoy al medio día fue la conferencia de prensa en la Casa Rafael Galván. Ahí, se recordó que en el 2018, la UAM, a través de la Unidad Cuajimalpa, se sumó a la estrategia de la Red Internacional de Ciudades de Refugio para brindar resguardo a periodistas y literatos que han sido perseguidos en sus países de origen y establecer una agrupación de instituciones de educación superior solidarias en la región.

Se trata de ofrecer estructuras más sólidas y comprometidas con el ejercicio de la libertad de expresión que no son dadas por las dependencias oficiales. En la misma charla con la prensa se presentó a la primera refugiada, una periodista hondureña, de la cual se resguarda el nombre.

El rector De los Reyes Heredia señaló que en las cinco décadas de UAM “se reafirma con más fuerza y compromiso la vocación de apoyo y solidaridad hacia quienes más lo necesitan desde dentro como fuera de nuestras fronteras”.

“Hace cinco décadas, luego de que fuimos creados, iniciamos a trabajar justamente con muchas personas que huían de los regímenes de América del Sur y la plantilla se enriqueció con profesoras y profesores del Cono Sur que de alguna forma le dieron gran fortaleza a nuestras actividades de inicio y que buscaban un mejor futuro en nuestro país”, dijo.

“También con el objetivo de incidir positivamente en la sociedad a nivel nacional e internacional, la UAM ha impulsado iniciativas que promueven y defienden los derechos humanos siendo una de las acciones más emotivas este inicio de operaciones de la Casa de Refugio para Escritoras, Escritores, Artistas y Periodistas en Riesgo.

“Este proyecto es un reflejo genuino del espíritu humanista y de la vocación social que nos ha guiado a lo largo de este medio siglo”.

“Esta iniciativa nació en 2018 cuando la unidad Cuajimalpa en colaboración con la ICORN se comprometió a construir una red de apoyo y protección que fomentara el crecimiento de ICORN en México y América Latina. Con este esfuerzo liderado por el doctor Rodolfo Suárez y el maestro Philippe Ollé-Laprune, han convertido a la UAM en un espacio seguro y acogedor para aquellas y aquellos creadores que por su trabajo al defender la verdad y la justicia y enfrentan persecución y riesgo en sus propios países”, rememoró.

“Con este proyecto la UAM se posiciona como un bastión de protección y solidaridad para quienes más lo necesita. La red ICORN fue fundada para tejer una red de solidaridad global, uniendo ciudades y organizaciones en la defensa de la libertad de expresión y valores democráticos. Como se sabe quizá desde inicios de 1993, bajo el liderazgo de figuras, como Salman Rushdie, ofrecido refugio a más de 300 personas creadoras, creadores en peligro en más de 80 ciudades del mundo brindándoles un espacio seguro para continuar su labor”, enfatizó.

“Hoy la UAM como miembro orgulloso de ICORN abre sus puertas con profundo respeto y alegría a la primera persona en su casa refugio sumándose con fuerza a esta misión de protección y apoyo que traspasa fronteras”.

Mercado González recalcó la importancia que tiene para la unidad Cuajimalpa arrancar con dicha propuesta.

“Es un espacio de defensa y promoción de los derechos humanos y como alguien que interactúa con distintos sectores de la sociedad buscando siempre que estos valores, que reconocemos como valores universitarios, puedan ser resguardados en distintos lugares y territorios incluso más allá de nuestras fronteras. También quiero agradecer muchísimo el trabajo de gestión que ha hecho el doctor Rodolfo Suárez a lo largo de estos años que permitió ir tejiendo no solamente en un proyecto sólido al interior de la universidad , sino una red que involucra a más instituciones educativas. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de participar como testigos en la firma de un convenio con la Universidad de Rosario e ICORN que permite justo que esta red se convierta en algo mucho más amplio internacional, bajo la misma lógica y dando lugar a las universidades públicas dentro de la estructura de la de la red”.

Luego, Suárez Molnar, quien además es el co-coordinador de la red ICORN-UAM puso en zoom a Ollé-Leprune, responsable del ICORN para América Latina, quien mencionó:

“Es un día alegre. Hoy se traduce concretamente el apoyo que la Universidad Autónoma Metropolitana le da al ICORN recibiendo a la primera huésped de nuestro sistema, no quería dejar pasar ese día sin estar con ustedes a pesar de la distancia, mando saludos y abrazos a todos y felicidades, porque son trabajos en los cuales hay pocos días alegres, entonces cuando hay uno, hay que celebrarlo, por favor, muchas gracias, y hasta pronto”.

Igual habló por zoom el secretario ejecutivo de la red, Helge Lunde.

Enseguida, Suárez Molnar dijo que fue hace años que iniciaron este proceso.

Y siguió:

“Agradezco y me enorgullece profundamente a la institución a la que pertenece, agradezco a Octavio Mercado, a De los Reyes Heredia por haber permitido que este trabajo siguiera y fue una decisión en un momento de buscar en las universidades una serie de elementos que permitieran hacer más estable la labor de ICORN en América Latina, y hoy ese trabajo resultó en tener la casa y a la primera refugiada, y no se quedó en una simple declaración. Así la UAM hace realidad su compromiso con la libertad de expresión y su absoluto compromiso con los derechos humanos y dar resultados más allá del tipo de resultados que las universidades o al que las universidades están comprometidas, y es eso lo que me parece caracteriza a la universidad y de ahí pues la celebración entonces”.