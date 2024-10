Robert Downey Jr. dice que "piensa demandar" a futuros ejecutivos que utilicen su réplica de IA

LOS ÁNGELES (AP) — Robert Downey Jr. no cree que los ejecutivos de Marvel alguna vez recreen su interpretación de Tony Stark usando inteligencia artificial. Pero si lo hicieran, tomaría acciones legales, afirmó, incluso póstumamente.

En un episodio reciente del podcast "On With Kara Swisher", el actor ganador del Oscar dijo que tiene la intención de "demandar a todos los futuros ejecutivos" que usen una versión de su imagen creada por IA.

Hablando sobre su papel como Iron Man, Downey dijo que no quiere que su imagen sea recreada por la tecnología de IA.

"No me preocupa que secuestren el alma de mi personaje porque hay como tres o cuatro chicos y chicas que toman todas las decisiones allí, de todos modos, y nunca me harían eso, con o sin mí", dijo Downey.

Swisher señaló que esos ejecutivos eventualmente serían reemplazados.

"Bueno, tienes razón", dijo Downey. "Quisiera declarar en este momento que tengo la intención de demandar a todos los futuros ejecutivos de manera especulativa".

"Estarás muerto", dijo Swisher.

Downey respondió: "Pero mi bufete de abogados seguirá siendo muy activo".

Los representantes de Marvel Studios y de Downey no respondieron de momento a una solicitud de comentarios.

La discusión surge en medio de la huelga de los intérpretes de videojuegos de Hollywood, la cual comenzó en julio luego de más de 18 meses de negociaciones sobre un nuevo acuerdo de medios interactivos con los gigantes de la industria de los videojuegos se vinieran abajo por el tema de las medidas de protección contra el uso de inteligencia artificial.

Los líderes del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés) han calificado los problemas detrás del conflicto laboral —y la IA en particular— como una crisis existencial para los actores. Las inquietudes sobre cómo los estudios de cine utilizarán la IA fueron uno de los principales motivos que propiciaron las huelgas de cine y televisión del año pasado por parte del sindicato, las cuales duraron cuatro meses. SAG-AFTRA finalmente firmó un acuerdo que requiere que las producciones obtengan el consentimiento informado de los actores cuyas réplicas digitales sean usadas.

Downey hizo su debut en Broadway este mes en "McNeal", una obra de un acto de Ayad Akhtar que profundiza en temas de inteligencia artificial, integridad artística, plagio y violación de derechos de autor. El actor de 59 años interpreta al personaje principal, Jacob McNeal, un novelista aclamado cuyas batallas con el alcoholismo y la enfermedad mental culminan en un momento crucial de su carrera.

Un vocero de SAG-AFTRA dijo que Downey tiene el derecho de negar cualquier uso de réplicas digitales en películas debido a la nueva ley de California que prohíbe la replicación no autorizada de las imágenes de un actor fallecido sin consentimiento previo. Esa ley, promulgada por el gobernador de California, Gavin Newsom, en septiembre, fue impulsada por el sindicato.

El próximo papel de Downey como Doctor Doom en "Avengers: Doomsday" lo traerá de vuelta al Universo Cinematográfico de Marvel en 2026.