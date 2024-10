Ver, oír, aplaudir, silbar...

Domingo con Mario Iván Martínez y Cri Cri

El primer actor Mario Iván Martínez invita a la nueva temporada de la puesta familiar “Que dejen toditos los sueños abiertos” este domingo 6 de octubre a las 12:30 hrs., en el Centro Cultural Helénico. Esto en el marco del 90 aniversario de la creación del grillito cantor y la primera edición del Festín Mustín que busca celebrar la música de Cri-Cri. El artista Mario Iván Martínez (también autor del volumen infantil “De niños, pianos y un grillito. El pequeño Gabilondo” de reciente publicación), la excepcional vocalista Jimena Parés y Pablo Rodríguez transportarán a los presentes a un mundo lleno de fantasía, donde hadas, fantasmas, sirenas y ratones vaqueros se entrelazan en una experiencia memorable. La cita es este domingo 6 de octubre a las 12:30 horas, en el Centro Cultural Helénico, ubicado en Av. Revolución #1500.

Homenaje a Judith Reyes “La Tamaulipeca” (1924-1988)

El periodista Fernando Morán convoca este sábado 5 en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo (MNCM) al último día de actividades y clausura por la cantautora social Judith Reyes en el centenario de su nacimiento. “Música, canto y movimientos sociales” se llama el tributo a “La Tamaulipeca”, a partir de las 16 horas con recital de Ana de Alba y Los Caballeros de la Noche; “Guitarra guerrillera: la canción social en la obra del compositor Demetrio Vite” con Isis Miriam Vite González y Emmanuel Demetrio Vite González, Universidad La Salle Pachuca; dos grabaciones de Judith Reyes y la guerra sucia, por Luis de la Peña Martínez; conversatorio de Liliana García Sánchez, Ricardo Montejano, Enrique Rivas Paniagua y Raúl Silva de la Mora, así como presentación del libro “Cantar de fuego. Judith Reyes (1924-1988). Edición conmemorativa por el centenario del natalicio de Judith Reyes” con Liliana García Sánchez, Rosa Oralba Castillo Nájera y Luis Hernández Navarro, más el cortometraje documental “Iztacalco. La estela de Judith Reyes” de Fernando Morán (México y EU, 2024, 22:20). Sala Eusebio Dávalos del MNCM, Moneda 13, Centro Histórico, tel. 5541880780 al 84, ext. 416670, 72 y 89. Ver programación: http://bit.ly/4eBPl8m.

Zabaleta, Di Blasio y Céspedes en Oaxaca

La bella Susana Zabaleta, el pianista Raúl di Blasio y el trovador cubano Francisco Céspedes unen talentos para seducir, enamorar y llevar a su público más allá de las fronteras de la música con el espectáculo “Se me antoja tu vida”, acompañados por extraordinarios músicos en vivo y el sábado 5 de octubre estarán en Oaxaca en el Auditorio Guelaguetza a las 21 horas. Ver Superboletos, Chicago Tenis, Farmacias del Ahorro Periférico y Convite.

Homenaje a la escritora Ana Clavel

En el marco del Ciclo Protagonistas de la Literatura de Bellas Artes se le rendirá un homenaje a la escritora Ana Clavel, quien ha tenido diversos reconocimientos como el Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen 1991 por su obra “Amorosos de Atar” y el galardón de Novela Corta Juan Rulfo 2005 de Radio Francia Internacional. La acompañan Ana García Bergua, Claudia Domingo y José María Espinosa. Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, avenida Juárez S/N, Centro Histórico de la Ciudad de México. Domingo 6 de octubre a las 12 horas.

Un recorrido por el arte, la arquitectura y el cine

La Embajada Suiza en colaboración con el festival MEXTRÓPOLI presenta la exposición?"Building the swiss way | Concrete horizons", una iniciativa que?invita a reflexionar sobre el impacto ambiental del cemento?–el material de construcción más utilizado en el mundo– y cómo las innovaciones suizas están trazando el camino hacia un futuro más sostenible. Son?recorridos guiados, diseñados para generar diálogos enriquecedores con expertos del sector. Impartido por?Pablo Ibarguengoytia Arias,?ingeniero civil?por el ITESM Puebla y con?maestría en Arquitectura Sustentable?por la Universidad de Sheffield. Sábados?5?y?12 de octubre?a las?11 horas. Dónde: Laguna. Dr. Lucio 181, colonia Doctores, Ciudad de México.

Imperdible exposición fotográfica de Dirce Hernández

Talentosa fotógrafa y diseñadora gráfica, el trabajo de Dirce Hernández ha trascendido esferas culturales y artísticas. El año 2023 marcó un hito en su carrera con su exposición “Saudades” del Museo Archivo de Fotografía, y hoy ella retorna con una constelación de colegas de oficio, entre los que se cuentan a Tania Pastrana, Erika Morarte, Gloria Fraustro, Sunny Quintero, Alejandro Sánchez Mociños, Felipe “Chito” Tenorio, Moisés Masliah y Leonarno Eguiluz, para la exposición y venta “Mirada libre” todo este mes en CENTRINA Café, Plaza de San Juan 15, colonia Centro, Cuauhtémoc, cerca del Metro San Juan de Letrán, CDMX. Tel. 55753 67645 y 56356 74015.

“Harry Potter: Magic At Play”, experiencia interactiva

Este otoño, magos y brujas de todas las edades están invitados a experimentar y celebrar su propia aventura mágica en la experiencia “Harry Potter: Magic at Play” en Casa Abierta Monte de Colonia Centro, Ciudad de México. Creada por Warner Bros., Discovery Global Themed Entertainment y Original X Productions (OGX), co-presentada por Fever y operada por Bidur Entertainment, esta experiencia única permite a niños, adultos y familias interactuar con el mundo de Harry Potter como nunca antes, a través de actividades mágicas prácticas que incluyen juegos, exploración, activaciones sensoriales y más, celebrando el propio viaje de Harry en el descubrimiento del mundo mágico. “Harry Potter: Magic at Play” también contará con una tienda de regalos para todos con amplia gama de artículos personalizados y licenciados, además de la oportunidad de disfrutar de la deliciosa cerveza de mantequilla. Información: visita https://harrypottermagicatplay.com/cdmx/ o conecta Instagram, Twitter y Facebook (rossy.perez@consecuencias.com.mx).

“Novo, un clóset de cristal cortado” este fin de semana en el Cenartes

El primer sábado 5 y domingo 6 de octubre en el Foro de las Artes del Cenartes, Gerardo González brinda una cátedra de actuación con este monólogo escrito por Alejandro Román. En él, un Novo mordaz evoca sus últimos recuerdos desde su lecho de muerte en el Hospital General en la Ciudad de México, hasta donde lo persiguen los fantasmas de su infancia en Torreón, Coahuila, sus andanzas y excesos en el furioso D.F. de los años 20, su relación con Xavier Villaurrutia, las historias del gueto gay del Centro Histórico, su tórrido encuentro con el poeta Federico García Lorca en Buenos Aires, las rivalidades con el grupo de Los Contemporáneos, además de su relación con el movimiento del 68 que, de algún modo, marcó su debacle. “Novo, un clóset de cristal cortado”, sábado 19 horas y domingo 18 hrs. $ 150.

Expo “Entre el Cielo y el Suelo” en @Art House

“Entre el Cielo y el Suelo” es una exhibición colectiva en la que los artistas Roberto Cortázar y Tori Pounds encabezan un repertorio de voces creativas cuyas narrativas suponen un viaje que va de lo mundano a lo abstracto. De lo real a lo imaginario. De lo ordinario a lo surreal. Entre el cielo y el suelo está nuestra existencia, nuestros miedos, nuestros sueños y esperanzas. Está nuestro devenir artístico. Estamos nosotros. Art House: Rincón del Bosque 43, Rincón del Bosque, Bosque de Chapultepec Primera Secc., Miguel Hidalgo, C.P. 11560 CDMX, hasta el 16 de Noviembre de lunes a sábado. Gratis.

XIII Semana Cultural Cannabis en La Juanita Coffeeshop

Con motivo de la llegada de Colón a nuestro continente con sus tres carabelas construidas con cáñamo, del 5 al 13 de octubre tendrá lugar la 13 Semana Cultural Cannábica, con apoyos de la Asociación Mexicana de Estudios Sobre Cannabis (Ameca) en Insurgentes 230, colonia Roma, CDMX, C.P. 06700. semanaculturalcannabica@gmail.com, Instagram @Americannabisscc, Facebook: AmeriCannabis. Tel. 55893 82614 y 55120 04290.

Meditación gratuita con monjas budistas

Invitamos a una actividad de continuidad del taller de Metta impartido por la monja budista Karya. Comenzó el martes 1 de octubre, con una sesión de meditación grabada que permanecerá por una semana las 24 horas en Sala de Metta y actividad semanal en archivo descargable. No se necesita inscripción para meditar y se puede realizar a tu ritmo, la idea es dar continuidad a tu práctica. Horario de tu preferencia, ver Salas de Meditación Dharmadatta en: https://budismoenlinea.ning.com/?xg_source=msg_mes_network y e-mail a: mail@budismoenlinea.ning.com

El fenomenal libro “02.11 Día de muertos” en Trilce

El 2 de noviembre forma parte del calendario de celebraciones en el mundo y la autora Déborah Holtz con Juan Carlos Mena, se cuestiona: ¿Cómo un ritual que fusiona algunas ceremonias indígenas con el culto a la muerte en Europa se ha extendido por el planeta? Este gran libro ilustrado presenta por primera vez el espectro asombroso que va desde lo tradicional hasta lo contemporáneo. Son cientos de fotografías y un amplio registro estético de la herencia cultural mexicana, magno tributo al Día de Muertos que involucra todos los sentidos: arte y artesanía popular, disfraces y máscaras, comida y bebida, música y bailes, desfiles, arte callejero de vanguardia, altares, flores, calaveras, murales y objetos de colección. Un viaje extraordinario en formidable edición que celebra vidas y muertes. 320 páginas. Contacto: deborah@trilce.com.mx

Los Kamer regresaron bien trucha

Presentes en el Festival Sinergia en el CNA de la CDMX y antes de lanzarse a su octava gira europea, Los Kramer dejaron el trabajo del que será su quinto álbum de estudio, de hecho, ya ahora tienen ya listo un primer sencillo, “Trucha Conejo”. Lo estrenarán en el Festival Sinergia el 5 de octubre a las cuatro de la tarde y que saldrá a plataformas a finales de mes. “Trucha Conejo” es un manifiesto ambientalista contra de la gran industria ecocida. Los Kamer son de Ixtapaluca y han sumado al sexteto, una voz femenina: Montserrat Muñoz a.k.a Montse Magia. Escucha su rola en: https://mcusercontent.com/d7f9aba51e671ab6cacf9fa15/files/d227b668-b5f5-4162-54be-c78a700af094/trucha_Master.2.mp3

“Cuentos de animales”, por el checo Franz Kafka

Original y bella colección de diez relatos escritos por Franz Kafka y reunidos en el presente volumen por su gran biógrafo Reiner Stach. A través de sus voces, vislumbramos cómo es eso de ser un topo, un mono, un chacal, un caballo, un buitre, un ratón, un perro... Criaturas saltarinas de manera inquietante por la barrera que separa al ser humano del animal. Una idea revolucionaria e incluso humillante para algunos, puesto que a principios del siglo XX el estatus inferior de los animales parecía haber quedado establecido y determinado para siempre. “Cuentos de animales” por Franz Kafka, 200 páginas, 390 pesos. Arpa Editores, Editorial Océano México.

Paloma & Nacho House, sólo para cinéfilos

Desde su sitio web oficial www.palomaynacho.com, hasta su dinámico podcast, la plataforma se ha convertido en el epicentro de la cultura cinematográfica en línea. Ya sea que estés buscando una reseña detallada, una recomendación para tu próxima noche de cine o simplemente quieras sumergirte en conversaciones sobre el cine con otros entusiastas, Paloma & Nacho en el lugar perfecto. Paloma & Nacho no es solo una página de reseñas; es la creación de una comunidad vibrante que comparte un amor genuino por el cine. En The Mansion by EstiloDF, estará disponible hasta el 17 de octubre con un horario de martes a domingo de 11 am a 6 pm. Para ingresar, solamente tienes que registrarte en el siguiente link: https://www.estilodf.tv/the-mansion/

“El rock mexicano. Un espacio en disputa”, de Carmen De la Peza

A lo largo de diez años la doctora De la Peza Casares no paró de publicar artículos y ponencias sobre el tema, hasta que decidió reunir todo el material, profundizar la indagación y conjuntar todo en esta obra, lanzada en segunda edición acerca del rock nacional. Para la académica de la Unidad Xochimilco es particularmente valioso explicar el fenómeno contracultural de Avándaro, que marcó un parteaguas de represión que orilló a muchas bandas a tocar en los famosos hoyos funk, lo que provocó el crecimiento en descontrol de la radicalización. Hasta ese momento, el espacio de música politizada había sido ocupado por el folklore latinoamericano, ya que el rock era relacionado a la influencia estadounidense y al imperialismo, hasta que el auge creativo del rock nacional desbancó la creencia y lo consolidó como uno de los géneros más fuertes de la historia de la música en México, señala la autora.

House of Vans Ciudad de México

House of Vans es el lugar donde la imaginación da rienda suelta con instalaciones de arte, talleres y escenarios de conciertos, inspirando continuamente a cada persona que corre, rueda o pisa cada uno de sus espacios. Sábado 5, desde las 2 de la tarde los eventos Open Skate, Skate School x Mujeres en Patineta y Stickers DIY Para Intervenir en Calle: Rubens #6, Colonia San Juan CP 03730, alcaldía Benito Juárez, CDMX. Somos tu casa de música, arte y deportes de acción creada por @vans_mx, acceso gratis a toda actividad e instalaciones. Info https://www.vans.mx/houseofvans, eduardo@grupoindie.rocks y https://www.instagram.com/houseofvanscdmx/.

Joaquina Mertz y María Centeno preparan motores

Listas para su concierto compartido de poder femenino el 14 de Noviembre en el Lunario, Joaquina Mertz presenta ya su nuevo EP titulado “Despierta”, mientras que María Centeno interpreta ahora las canciones de su disco “Tarde Para Despedirnos” en el que la cantautora se aventuró a explorar un sonido totalmente nuevo de la mano de su productor Neto Ayala. Ver: https://www.instagram.com/joaquinamertz?igsh=bm01MTZ0Ymh2MjQy más https://twitter.com/marialaquecanta.

Cine: “Los jardines colgantes”, una crítica a la ocupación en Irak

Un joven iraquí que pasa sus días recolectando basura en el vertedero para después venderla como materia prima, encuentra una muñeca sexual estadunidense con la que desarrolla un particular vínculo afectivo. Sin embargo, debido a las carencias económicas que enfrenta junto con su hermano mayor, perderá rápidamente el control sobre el destino de la muñeca, que se convertirá en un objeto altamente codiciado por los adolescentes de la zona. Con tintes de neorrealismo italiano que inspiraron el desolado y un tanto distópico ambiente del filme, Los jardines colgantes se posiciona como una crítica voraz a la ocupación en Irak y los males que ha ocasionado. El director Ahmed Al-Daradji. ?Con?Wissam Diyaa (Taha), Hussain Muhammad Jalil?(As'ad) y? Jawad Al Shakarji (Al Haji). Cineteca Nacional, avenida México Coyoacán 389, Xoco. Sala 7. Sábado 5 y domingo 6 de octubre, a las 14:15 horas.

“Guasón 2: El mundo es un escenario”

El director de cine estadunidense Todd Phillips?reúne a Joaquín Phoenix (Arthur Fleck), Lady Gaga (Harley Quinn), Catherine Keener (Maryanne Stewart), Brendan Gleeson (Jackie Sullivan), y Harry Lawtey (Harvey Dent). Cinco años después del surgimiento del icónico personaje que le daría un Óscar a Joaquín Phoenix, El Joker regresa al asilo Arkham. A la espera del juicio contra sus crímenes, Arthur Fleck conoce a la desconcertante Harley Quinn, una interna que se encuentra obsesionada con él. Entre ambos crecerá, rápidamente, un romance desbordado que se verá acompañado de música, psicopatía y mucho caos. Retomando la misma línea narrativa que su primera parte, esta secuela cuenta con la actuación de Lady Gaga en el papel de Harley Quinn. Cinépolis, Cinemex y Cineteca Nacional de las Artes.