Elton John: "Para ser sincero, no queda mucho de mí”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En entrevista para Vanity Fair, el cantante británico Elton John, de 77 años, comentó que, pese a arrastrar problemas de salud en los últimos, se siente feliz y agradecido por lo que ha vivido.

Elton John acudió junto con su esposo David Furnish al Festival de Cine de Nueva York para estreno del documental Elton John: Never Too Late ("Elton John: nunca es demasiado tarde"), filme que codirigió con RJ Cutle. Fue ahí donde fue cuestionado por su estado de salud.

"Para ser sincero, no queda mucho de mí. No tengo amígdalas, ni adenoides, ni apéndice. No tengo próstata. No tengo cadera derecha, ni rodilla izquierda, ni rodilla derecha. De hecho, lo único que me queda es la cadera izquierda. Pero sigo aquí. Y no puedo agradecerles suficiente, son las personas que me han hecho ser quien soy. Quiero dar las gracias a David, Zachary y Elijah por hacerme el hombre más feliz del mundo", dijo el artista refiriéndose a su pareja y a sus dos hijos.

Elton John dejó de hacer giras, tanto a nivel nacional como internacional; su última actuación ante un público fue en julio de 2023 en Estocolmo. Explicó que ha hecho todo lo que tenía y quería hacer: Tocar música.

“Ya he triunfado. He estado ahí y lo he conseguido. Aún tengo que hacerle sitio, porque seguiré teniendo música en mi vida. Pero lo más importante en mi vida son David, Zachary y Elijah, mi familia y mis amigos. He encontrado la utopía y estoy muy feliz".

Elton John siempre ha hablado abiertamente de su familia, así como de sus problemas de salud. Por ejemplo, el 3 de septiembre pasado, en Instagram, reveló que tiene "visión limitada" en uno de sus ojos debido a una grave infección ocular.

En 2017, el cantante estuvo a punto de morir tras contraer una infección durante una cirugía para extirpar su cáncer de próstata. Poco antes de cumplir setenta años, durante una colonoscopia de rutina puso de manifiesto la enfermedad, que inmediatamente pareció muy grave. “En el hospital, solo en medio de la noche, oré”, recuerda. “Por favor, no me dejes morir, déjame ver a mis hijos otra vez, por favor dame más tiempo”.