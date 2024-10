Eric Clapton: rock, blues e intimidad tras 23 años de ausencia en México (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- La estrella británica Eric Clapton dio magistral gala de rock y blues en el Estadio GNP Seguros ante 33 mil fans, se trató de una emotiva presentación luego de 23 años de ausencia de visitar México.

Desde los primeros acordes Eric Clapton engalanó en única fecha este jueves 3, con guitarra en mano emprendió el vuelo sonoro en “Sunshine of Your Love” y “Key to the Highway”.

En un formato de intimidad, la producción se diseñó sin parafernalias, un par de pantallas a los costados de la tarima permitieron visibilizar a Clapton y sus ejecuciones, siendo cobijado por su ensamble de músicos conformado por el guitarrista Doyle Bramhall II, el bajista Nathan East, el baterista Sonny Emory, Tim Carmon al órgano y sintetizadores, así como Chris Stainton en los teclados.

Fue una noche mágica para los reunidos, se observó desde los fieles coetáneos aclamando al cantante de 79 años, a su vez de oleadas juveniles apreciando del recital apasionadamente hipnotizados, detonando estallidos de aplausos generalizados entre cada corte y gratitudes de Clapton.

Un repertorio conciso cautivó vía “I'm Your Hoochie Coochie Man” y “Badge”. En sesión con guitarra acústica se consideró “Nobody Knows You When You're Down and Out”, “Running on Faith”, “Change the World”, “Golden Ring” y llevando de la mano a los reunidos hasta ápice del cielo en “Tears in Heaven”.

Foto: José Jorge Carreón / Ocesa

El espectáculo de poco más de hora y media fue una cátedra instrumental por parte de cada uno de los músicos y coristas, comandados por el inglés nacido un 30 de marzo de 1945.

Prosiguió rasgando la guitarra eléctrica para “Got to Get Better in a Little While”, “Old Love”, “Cross Road Blues” y “Little Queen of Spades”.

Vislumbrándose el ocaso caló “Cocaine” para firmar el cierre dorado en “Before You Accuse Me”, convidando a escena al guitarrista Gary Clark Jr., quien fuese el encargado de la apertura del concierto como invitado especial. Unidos a los filos del escenario, Eric Clapton y su ensamble de músicos rindieron gratitudes esfumándose en el horizonte en una noche inolvidable de rock y blues.