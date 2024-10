Idles, su rock hace temblar al Pepsi Center del WTC (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- El rock de la banda británica-irlandesa Idles hizo temblar al Pepsi Center del WTC con un show a su estilo en pasiones desbordadas, incesantes “mosh pit” y un espíritu de hermandad.

La noche de este viernes 4 de octubre se vivió una locura desde los primeros pasos del líder Joe Talbot al escenario, acompañado de Adam Devonshire (bajo), Mark Bowen (guitarra), Jon Beavis (batería) y Lee Kiernan (guitarra), la banda dio inicio con “Idea 01” y “Colossus”.

El rock de la banda Idles hizo temblar al Pepsi Center del WTC, con un show a su estilo en pasiones desbordadas, incesantes “mosh pit” y un espíritu de hermandad. #Idles @idlesband ?????? pic.twitter.com/AeNaaNXLwo — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) October 5, 2024

La fanaticada acudió preparada para liberarse, cantar desgarradoramente, brincotear y detonar el “mosh pit”, escuchándose “Gift Horse”, “Mr. Motivator” y “Mother”.

El vocalista agradeció la candente y amorosa recepción:

“¡Es hermoso regresar a México!”.

Rasgó “I’m Scum” en una celebración al cariño recibido por su comunidad de fans, para avanzar velozmente en “Roy”, “Jungle” y “The Wheel”, esta última dirigida para aquellos que se sienten solos, “si te sientes solo, comparte tus sentimientos con alguien más, ellos pueden salvarte la vida”.

El tiempo se fue volando en un ambiente de buena vibra y energías exaltadas delineando “Divide and Conquer”, “Gratitude” y “Benzocaine” en el ápice de las emociones. Se adicionó “Samaritans” y en intenso slam “Never Fight a Man With a Perm”.

El set incluyó “Dancer” y “Danny Nedelko”, tema inspirado en un amigo ucraniano de la banda en situación de migración y que Idles dedicó en el show a México y Palestina, “esto es para ti, esto es para mí y esto es para Danny”.

Hacia el ocaso se entonó “All I Want for Christmas Is You” y finiquitar con “Rottweiler”. Todos los Idles a los filos del escenario dieron las gracias al sentirse cobijados por sus seguidores.