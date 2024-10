The Killers, incesante energía ante 47 mil fans en el Estadio GNP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La banda de rock estadunidense The Killers entregó un show colmado de incesante energía ante 47 mil 200 fans, siendo el primero de dos presentaciones en el recinto de la alcaldía Iztacalco.

Este domingo replican acto, luego viajan a Monterrey, Nuevo León, donde tienen una fecha este 9 de octubre.

La agrupación británica Franz Ferdinand fue la encargada de calentar los motores ante los reunidos en el Estadio GNP Seguros. Pasaditas las 21:00 emergió The Killers, desde los primeros pasos del líder Brandon Flowers el ambiente de buena vibra imperó a los ritmos de “Read My Mind”, “Somebody Told Me” y “Spaceman”.

El carismático cantante de 43 años saludó en español a sus fieles:

“¡¿Cómo están México?! Soy su anfitrión esta noche. ¿Cómo se la están pasando? ¡Si hay algo con lo que pueda ayudarles por favor háganmelo saber, después de todo somos The Killers y estamos para servirles!”.

Los aplausos y griteríos fueron instantáneos para navegar en una velada de pasiones desaboradas, edificando una entrega en comunión entre los reunidos y la banda fundada hacia 2001 en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

La producción fue colorida, reluciente en luminarias, destacando una brillante “K” al centro de la tarima y en la cima del escenario inscrito The Killers. Las luces láser destallaban hasta el último rincón en el pletórico Estadio GNP, resonando “Jenny Was a Friend of Mine”, “Shot at the Night” y “Dying Breed”.

De principio a fin, Flowers se lució con su fanaticada en constantes muestras de cariño y agradecimientos, además de la inherente pasión en el escenario, siendo cobijando por sus músicos en una gala de rock. Con los ánimos encendidos, así se expresaba el espigado vocalista:

“¡México! ¡No venimos a tranquilizarlos, venimos a electrizarlos!”.

Avanzaba “The Man” y en un mar de lucecillas de celular calaba en “A Dustland Fairytale”, continuando en “Be Still”, “Runaways” y “All These Things That I've Done”.

Se vislumbraba el ocaso en “When You Were Young” y “Caution”. Tras una breve pausa, The Killers retornó velozmente para entregar “Your Side of Town”, “Boy” y un emotivo tributo al legendario dúo británico de synth pop Erasure a los cánticos de “A Little Respect”.

En un ambiente de fiesta el final dorado se firmó entonando “Human” y “Mr. Brightside”. Brandon Flowers y compañía se unieron a las fronteras del escenario en gratitudes. Las multitudes aclamaron ensordecedoramente a The Killers por el mágico espectáculo de dos horas.

Luego de la presentación de este domingo en el Estadio GNP Seguros viajarán a Monterrey, Nuevo León, donde los espera una fecha este 9 de octubre en el Estadio Banorte.

