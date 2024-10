Ajedrez: Doble triunfo de la India en la Olimpiada en Budapest

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las olimpiadas de ajedrez se llevan a cabo cada dos años y no forman parte de los juegos olímpicos de verano. Las razones son complejas pero probablemente el hecho de que las partidas de torneo puedan llevar tanto tiempo (3 o más horas) lo hace poco atractivo a los espectadores, amén que tampoco pueden echar porras o apoyar con gritos o aplausos a sus representantes.

Sin embargo, la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez, por sus siglas en francés), organiza estos juegos exclusivos para el ajedrez, en donde juegan equipos abiertos (se pueden mezclar hombres con mujeres en el equipo) y equipo femenil. Se juega con el sistema suizo, que básicamente enfrenta cada ronda a los países que llevan la misma puntuación y desde luego, ganar esta justa es uno de los mayores logros como país dentro del ajedrez

En esta edición, llevada a cabo en Budapest, Hungría, no participó la escuadra rusa por la guerra que lleva ese país en Ucrania. Sin embargo, el nivel era fortísimo e incluso, algunos países llevaban de entrenadores a jugadores de Rusia. La batalla parecía que sería entre la India, China y Estados Unidos (en la sección abierta).

De hecho, India ganó la medalla de oro tanto en la categoría abierta como en la femenil. Este doble triunfo es notable y muestra cómo el ajedrez ha logrado un impulso notable en dicho país. Esta es la segunda vez en la historia que un país gana el oro en las dos secciones desde la existencia de la Unión Soviética. El otro país que logró este resultado fue China en el 2018.

Individualmente, en la sección abierta, Gukesh y Arjun ganaron las medallas de oro en sus respectivos tableros. Gukesh, quien es el candidato a campeón mundial y que buscará vencer al chino Ding Liren en diciembre de este mismo año, logró una puntuación de 9/10 puntos posibles. Su rendimiento fue de 3056 puntos Elo, una barbaridad. Arjun también logró por su parte 10/11 puntos, con un desempeño de 2968 puntos Elo.

???? Gukesh D (2794) and ???? Divya Deshmukh (2501) are this month's #1 Juniors in the FIDE rankings!



?? After stellar performances at the #ChessOlympiad, where both won individual gold and team medals, Gukesh now holds the #5 spot globally, while Divya ranks #11 among women. Gukesh… pic.twitter.com/2YH59Y3xJ1