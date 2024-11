En noviembre: Paul McCartney, Iron Maiden, Corona Capital, Flow Fest e Hipnosis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para cerrar el año, el mes de noviembre detonará una extensa oleada de conciertos para todos los gustos musicales destacándose por Paul McCartney, New Order, Iron Maiden, Blink-182, Los Fabulosos Cadillacs y Luis Miguel, a su vez, una marejada de encuentros festivaleros —los últimos del año— enmarcados por el Corona Capital, Flow Fest, Viva la Quebradita, Mexcla, Hipnosis, Viva La Muerte Fest y el Simi Fest.

La cantautora noruega Aurora será vista el 2 de noviembre en el Palacio de los Deportes. Ese mismo día la banda argentina Los Cafres tocará en el Teatro Metropólitan. Compartiendo fecha, el también músico argentino Florián brindará acto en el Foro Indie Rocks.

El festival Hipnosis se celebrará el 2 de noviembre en el Estadio de Béisbol Fray Nano, destacándose por la presencia de Air, Slowdive, The Kills y Mildlife.

En tanto el festival Mexcla se realizará con palenque y feria en el Parque Bicentenario, el 2 y 3 noviembre. El primer día arribará La Adictiva, Grupo Marca Registrada, Alemán y Gera MX, Bellakath y Deorro. En la segunda fecha Grupo Firme, Luis R. Conriquez y Silvana Estrada.

El Viva La Muerte Fest reunirá en el Foro 28 el 2 de noviembre a insignes bandas de la música oscura presentándose Corpus Delicti, Ghost Dance, Ausgang, Funeral Medieval y Zotz. Adicionalmente participarán los DJ Traxbeat y Felino.

El 3 de noviembre el Foro Alicia recibirá a Forever Grey, agrupación de darkwave de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Por su parte dúo sudafricano de rap-rave Die Antwoord llegará al Frontón México el 6 de noviembre. La banda sueca Amon Amarth hará temblar a la Arena CDMX el 6 de noviembre. En ese mismo recinto de la alcaldía Azcapotzalco arribará Gloria Trevi el 7 y 8 de noviembre.

El cantante puertorriqueño René Pérez, conocido artísticamente como Residente, llega el 7 de noviembre al Palacio de los Deportes. Ese mismo día Conociendo Rusia en el Auditorio BB. Elsa y Elmar deleitarán el 8 de noviembre al Palacio de los Deportes. Ese mismo día 8 Los Látigos en el Lunario del Auditorio Nacional.

Blink-182 hará retumbar el Estadio GNP Seguros el 9 de noviembre, con la presencia de Tom Delonge (voz y guitarras), Mark Hoppus (voz y bajo) y Travis Barker (batería). Ese mismo día se verá a Camila en la Arena CDMX. Compartiendo fecha Slipknot se presentará en Parque Bicentenario. La bande-son imaginaire por igual el 9 en el Circo Volador. Rendez Vous y Hoffen, dos de las bandas referentes del post-punk, al igual el día 9 en el Foro Indie Rocks. La banda española Love of Lesbian conquistará el Palacio de los Deportes el 9 de noviembre y brindarán recital extra el 11 de noviembre en la intimidad del Lunario del Auditorio Nacional.

La legendaria banda New Order el 12 noviembre Auditorio Nacional. El también legendario Paul McCartney el 12 y 14 de noviembre en el Estadio GNP Seguros. Hará lo propio Miguel Mateos el 14 de noviembre en el Teatro Metropólitan. La maquinaria alemana de synth pop y EBM, And One, el 16 de noviembre en el Pabellón Oeste.

El esperado festival Corona Capital se realizará el 15, 16 y 17. El primer día destaca por Green Day, Toto, Zedd, Cage The Elephant, The Mars Volta, Honne, The Vaccines y The Beaches. El segundo desfilará Shawn Mendes, Melanie Martinez, New Order, Black Pumas, Boy Harsher, The Blaze y Travis. El cierre contará con la presencia de Paul McCartney, Jack White, Empire of The Sun, Iggy Pop y Kim Gordon.

Iron Maiden hará temblar al Estadio GNP Seguros el 20 de noviembre. El encuentro musical Rockland se celebrará el 20 de noviembre en la Arena CDMX, congregando a más de 250 guitarristas, 250 bajistas, 200 bateristas y 300 vocalistas. La agrupación Kchiporros el 21 de noviembre en el Teatro Metropólitan. Ese mismo día 21 Los Mesoneros en el Auditorio Nacional. Los Fabulosos Cadillacs preparan fiesta ska el 22 de noviembre en el Estadio GNP Seguros.

El encuentro de música oscura Magia Negra Festival se realizará el 23 de noviembre en el centro de espectáculos Supremo, presentándose I Can Fly, Calaverx, Stranger and Lovers, Píldora Letal, El Muertho De Tijuana, Zezaree, La Danza De Las Ánimas, Werner Karloff, Identik Fact, Ritu¨el For Two, Schrödinger, Trabec, Carrion Kids, Dechakhal, Dark Chisme, Black Cats, Lasitud, Vilevo, Dataísmo, Elektric Lucie y Lucifer Christ.

El Simi Fest 2024 ocupará el Parque Bicentenario el 23 de noviembre en el con Jungle, Anderson Paak, Ely Guerra, Motel, Technicolor Fabrics y Ruzzi. Los rockeros de Cuca y Rostros Ocultos estarán el 23 de noviembre en el Teatro Metropólitan. El festival Viva la Quebradita se realizará el 23 de noviembre en el Palacio de los Deportes contando con Banda Machos, Mi Banda El Mexicano, Banda Maguey, Banda Zeta, Ráfaga, Banda Sota Puro Nayarit y Banda R-15.

Se celebrará el Flow Fest el 23 y 24 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El primer día pasarán lista los puertorriqueños Anuel AA y Rauw Alejandro, así como el colombiano Sebastián Yatra. El segundo el español Rels B, el neoyorquino Arcángel y la estrella estadounidense Becky G., por mencionar algunos en ambos días.

TIMØ el 26 de noviembre en el Teatro Metropólitan. Ese mismo día James Blake en el Pepsi Center del WTC. La entrañable banda chilena Los Tres el 27 de noviembre en el Teatro Metropólitan. Los poperos de Belanova van al Palacio de los Deportes los días 27 y 28 de noviembre. En tanto José Madero conquistará el Auditorio Nacional los días 28, 29, 30 de noviembre.

El proyecto Depresión Sonora contagiará con su oscuridad el 29 de noviembre al Frontón México. La sinaloense Kenia OS el 29 y 30 de noviembre en el Palacio de los Deportes. El festival Bravo GNP, encabezado por el Dj sudafricano Black Coffee, se realizará el 29 y 30 de noviembre, en Valle de Bravo, Estado de México.

El mes cierra también con el grupo Moenia que se presentará el próximo 30 de noviembre en la intimidad del escenario de La Maraka, con la presencia de Alfonso Pichardo, Jorge Soto y Alejandro “Midi” Ortega. Y luego Luis Miguel, quien despedirá su gira en el Estadio GNP Seguros el mismo sábado 30, a la que recientemente añadió el 1° de diciembre en el mismo recinto.