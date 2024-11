Sorprende un hallazgo de Mozart: “A Very Little Night Music”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mundo de la música celebra el reciente hallazgo de una de las primeras serenatas de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) nombrada “A Very Little Night Music”, compuesta cuando aún era un adolescente de entre 10 y 13 años.



En reunión con representantes de los medios en la sede de Universal Music México se realizó una sesión de escucha de la obra “A Very Little Night Music”, Serenata en C K 648 para dos violines y bajo, pieza musical hasta ahora desconocida que fue descubierta por investigadores de la Fundación Internacional Mozarteum en la colección Carl Ferdinand Becker de la Musicoteca Municipal de Leipzig, Alemania.



Elisa Schmelkes, compositora e investigadora musical, detalló a Proceso que el “descubrimiento del siglo” ha sorprendido porque “cuando escribió esta pieza Mozart tenía entre 10 y 13 años”.



Narró que la obra se encontró mientras se compilaba la última edición del catálogo Köchel, el estudio autorizado de la obra de Mozart. Al respecto Schmelkes comentó estos encuentros son tesoros para la historia:



“De pronto se encuentran algunas piezas desaparecidas de algún compositor que sabíamos que existían. Ésta es una suite completa de 12 minutos, es un hallazgo insólito”.



Apuntó que “A Very Little Night Music” al ser “un hallazgo histórico”, fue celebrado en gala especial el 19 de septiembre pasado en Salzburgo (Austria), ciudad natal de Mozart, por la Fundación Internacional Mozarteum de Salzburgo. A su vez el 21 de septiembre se brindó recital en la Ópera de Leipzig, Alemania, ya que fueron los descubridores de la pieza. La interpretación posiblemente más auténtica ha sido realizada en la Sala Vienesa de la Fundación Internacional Mozarteum, a cargo de los violinistas Leonhard Baumgartner y Margarita Pochebut, Svenja Dose (contrabajo) y Oscar Jockel (clavecín), misma que se proyectó en la presentación en Universal Music México.



El sello discográfico alemán especializado en música clásica Deutsche Grammophon ha celebrado el redescubrimiento lanzando digitalmente tres grabaciones de estreno mundial, cada una de las cuales en una versión diferente de las composiciones de 12 minutos.