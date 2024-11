Antonio Sánchez regresa el “Bad Hombre” musical para encarar a Trump

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Antonio Sánchez, el prestigiado músico mexicano y ganador de cuatro Grammys (entre ellos por el filme Birdman de Alejandro G. Iñárritu), en diálogo con Proceso en el marco del concierto de su banda Bad Hombre, a presentarse este 1º de diciembre en el Teatro de la Ciudad, dijo: “Vamos a seguir en la resistencia social contra Donald Trump”.

Considerado como uno de los mejores bateristas del jazz a nivel internacional, regresa a México --radica en Nueva York-- para esta sola fecha y dar a conocer su disco Shift (Bad Hombre vol. II), homónimo del grupo, conformado por Thana Alexa, Bigyuki y Lex Salder, y continuación del primer láser lanzado en 2017.

Si bien su más reciente disco apareció en agosto de 2022, y ha sido promocionado en México en algunos eventos --como el Festival M Jazz de febrero de este año-, el show en el Teatro de la Ciudad será distinto, aseguró, pues se tratará de un concierto con temas mucho más maduros --“redondos”--. Será la ocasión inicial de presentación del disco completo, con un plus: la voz de su fallecido abuelo, el primer actor Ignacio López Tarso (1925-2023), interpretando unos versos.

Se trata de intervenciones en off, en tracks de inicio y cierre y en medio de estos temas con distintas colaboraciones musicales: “En Hee 2.0” (con Dave Mathews y Pat Metheny); “Mi palabra” (con Ana Tijoux); “The bucket” (Bella Stevens); “I think we’re past that now” (Trent Reznor, Atticus Ross); “Alambari” (con Maro), “Doyenne” (con feat. Tha Alexa, Nicole Zuraitis y July Adamis); “Risa de mujer” (Lila Downs); “Trapped” (Thana Alexa); “Comet, come to me” (con Meshell Ndegeocello); “Waiting, El agua y la miel” (featuring Silvana Estrada); “Suspended animation” (con Kimbra); y “M-power” (con Rodrigo y Gabriela).

El grupo y su disco Bad Hombre II. Foto: Cortesía del artista.

Desde “la ciudad que nunca duerme” donde radica desde hace décadas, en videoentrevista comentó:

“Había querido hacer una presentación formal del disco y no se había podido, así que en este show va a estar todo nuestro repertorio con una experiencia completa. Es mi material, pero también tiene elementos de otros artistas a los que admiro, hice la producción y arreglos de este disco y es el trabajo más ambicioso en todos sentidos.

“La música del disco es mucho más positiva que la del primero y se ha transformado un poco con el paso de estos dos años, si bien el concierto es a partir del disco pues tiene pistas y secuencias, también adquirió arreglos especiales que considero lo convierten en una experiencia sónica”.

El concierto incluye colaboraciones, pues se escuchará material inédito de Trent Reznor de la banda Nine Inch Nails, reimaginada por la batería de Sánchez; igualmente música de Dave Matthews, Lila Downs, Silvana Estrada, Ana Tijoux, Meshell Ndegoecello, por mencionar algunos, lo que lo hace un show variado a partir de la participación de artistas mexicanos e internacionales. En esta ocasión a través de Thana Alexa en la voz, quien tendrá la difícil tarea de reinterpretar a su voz la música de esos artistas.

Sobre la posibilidad de invitados especiales para el show, Sánchez dijo que están buscando coincidir, sin embargo hasta el cierre de esta nota sólo es su banda.

El nombre de la agrupación la tomó Sánchez de una frase de 2016 que el entonces contendiente a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dijo durante el último debate presidencial contra la demócrata Hillary Clinton:

“Tenemos algunos ‘bad hombres’ aquí y los vamos a expulsar (We have some bad hombres here, and we're going to get them out)”.

Nadie se imaginó la repercusión social de esta y otras frases como ‘Make America great again’ (Volvamos a hacer América grande) en los cuatro años que le siguieron al primer mandato de Trump, de 2017 a 2021, en los cuales elevó las deportaciones a partir de una política antimigratoria y resurgió con un discurso racista y xenófobo en un sector de la sociedad estadunidense, dando lugar a que la discriminación racial se disparara --el Ku Kux Klan tuvo un repunte en adeptos--, y se inició un muro en la frontera con México que ahora, tras haber ganado las nuevas elecciones, promete terminar.

En 2017, en pleno auge musical debido a Birdman (2016), Antonio Sánchez aseguró a Proceso sentir una responsabilidad musical y social que lo hizo alzar la voz y señalar los errores ante la política inmigratoria de Trump.

Dijo a la distancia:

“Shift fue un poco más optimista porque no estaba Trump, pero volvemos a lo mismo, es increíble que esté de nuevo aquí, que siga con la posibilidad de ser presidente, sobre todo en el gremio jazzístico y musical que es más liberal. Es sorprendente y deprimente”.

Al realizarse esta entrevista, a unos días antes de las votaciones de este 5 de noviembre (donde ganó Trump), aseguró:

“Seguimos en el mismo discurso, tratando de apagar esas voces tan crueles, racistas y xenofóbicas, la música es una manera de protestar, de hacer meditación de autocurarte, es terapia para nosotros los músicos en tiempos tan difíciles como los que se viven ahora.

“Estoy preocupado y espero que la gente vote de manera inteligente, si no se va a poner difícil”.

Acentuó sobre Trump:

“El tipo ha sido un perdedor su vida, bancarrota por todos lados, sus productos que han fallado por derecha e izquierda, no es que sea exitoso porque sea un genio en los negocios pues tenía dinero desde que inició, tenía nueve millones de dólares y se ha sabido manejar de una manera particular que atrae no sé por qué a la gente. Me parece incomprensible el atractivo que tiene.

“Si gana Trump va a haber un ‘Bad Hombre Vol. 3’ que definitivamente no va a hacer nada optimista”.

El músico comentó que aunque este año “giró” tocando menos que otros años, ha sido provechoso a través de trabajo creativo y producciones musicales para series, y recordó que la cinta Birdman cumplió 10 años, motivo por el cual resurgió:

“Este es el décimo aniversario y estuve haciendo presentaciones en relación con la música de la película (en vivo), ahora mismo estoy haciendo la versión que me hubiera gustado hacer si hubiera conocido la película.

“Lo que se escucha en la cinta es lo que Iñárritu quería un tanto más visceral quizá, pero ahora que la conozco estoy haciendo una versión más profunda que se comunica en mi punto de vista mucho mejor con la cinta”.

Respecto a los proyectos creativos dijo haber grabado tres discos en colaboración con distintos músicos, dos de ellos con el intérprete y compositor de banjo estadunidense Bella Fleck, mismos que se irán lanzando en diversos momentos a lo largo de 2025.

Por ahora, la presentación de Shift (Bad Hombre vol. II) en el Teatro de la Ciudad, el día 1º de diciembre a las 18 horas. las entradas se pueden adquirir en la taquilla del teatro, o mediante el sistema Ticketmaster.